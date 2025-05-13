Глави МЗС РФ Лавров та Туреччини Фідан провели розмову на тлі можливих переговорів у Стамбулі
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову на тлі можливої зустрічі України та Росії в Стамбулі.
Про це заявляє пресслужба російського міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни кажуть, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна відновити 15 травня в Стамбулі прямі переговори з Україною. Інших подробиць у відомстві не вказали.
Водночас турецьке ЗМІ Anadolu з посиланням на джерела писало, що Фідан також мав окремі телефонні розмови з державним секретарем США Марком Рубіо й міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро. За інформацією агентства, високопосадовці обговорювали зусилля щодо припинення російсько-української війни.
Переговори в Стамбулі - дуже вигідний для Путіна формат: "Якщо Україна відмовиться виконувати абсурдні російські вимоги, Путін зможе звинуватити її в провалі мирних переговорів". Тому, "незважаючи на захоплені коментарі з різних столиць світу про історичний прорив на переговорах, у реальності жодного нового змісту немає".
Україна не готова обговорювати умови своєї капітуляції, а Росія не хоче відступати від своєї мети - знищити українську державність.
