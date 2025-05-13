УКР
Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
Глави МЗС РФ Лавров та Туреччини Фідан провели розмову на тлі можливих переговорів у Стамбулі

Глави МЗС Туреччини та Росії Фідан і Лавров

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову на тлі можливої зустрічі України та Росії в Стамбулі.

Про це заявляє пресслужба російського міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни кажуть, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна відновити 15 травня в Стамбулі прямі переговори з Україною. Інших подробиць у відомстві не вказали.

Читайте: Запропонувавши Путіну особисту зустріч, Зеленський перехопив ініціативу, - The Guardian

Пост МЗС РФ про розмову Лаврова та Фідана

Водночас турецьке ЗМІ Anadolu з посиланням на джерела писало, що Фідан також мав окремі телефонні розмови з державним секретарем США Марком Рубіо й міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро. За інформацією агентства, високопосадовці обговорювали зусилля щодо припинення російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, - The Times

есть перевод с лошaдиного нa человеческий до чего договорились?
13.05.2025 01:42 Відповісти
"Унылая лошадь" приперлася першою - щоб "промацать обстановку"... Путіна там не буде... "Не царскае дело...". Йому "ваевать нада...". А "відмазка" буде проста - "нет гарантий безапаснасти...". І будуть вони тими "перемовинами" "воловодить" "до нових віників"...
13.05.2025 01:45 Відповісти
Пропозицію путіна німецькі оглядачі сприйняли як спробу виграти час, відвернути увагу Трампа від негнучкої позиції Кремля, а також як прагнення повернутися до зручного для Москви формату переговорів із Києвом.
13.05.2025 01:47 Відповісти
DW

Переговори в Стамбулі - дуже вигідний для Путіна формат: "Якщо Україна відмовиться виконувати абсурдні російські вимоги, Путін зможе звинуватити її в провалі мирних переговорів". Тому, "незважаючи на захоплені коментарі з різних столиць світу про історичний прорив на переговорах, у реальності жодного нового змісту немає".

Україна не готова обговорювати умови своєї капітуляції, а Росія не хоче відступати від своєї мети - знищити українську державність.
13.05.2025 01:49 Відповісти
novayagazeta.eu
На станции «Таганская» в московском метро восстановят барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» с изображением Иосифа Сталина, установленный в честь победы в Великой Отечественной войне.
13.05.2025 01:51 Відповісти
 
 