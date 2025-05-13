Главы МИД РФ Лавров и Турции Фидан провели беседу на фоне возможных переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор на фоне возможной встречи Украины и России в Стамбуле.

Об этом заявляет пресс-служба российского министерства, передает Цензор.НЕТ.

Россияне говорят, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили предложение кремлевского диктатора Владимира Путина возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Других подробностей в ведомстве не указали.

В то же время турецкое СМИ Anadolu со ссылкой на источники писало, что Фидан также имел отдельные телефонные разговоры с государственным секретарем США Марком Рубио и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. По информации агентства, чиновники обсуждали усилия по прекращению российско-украинской войны.

