Главы МИД РФ Лавров и Турции Фидан провели беседу на фоне возможных переговоров в Стамбуле

Главы МИД Турции и России Фидан и Лавров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор на фоне возможной встречи Украины и России в Стамбуле.

Об этом заявляет пресс-служба российского министерства, передает Цензор.НЕТ.

Россияне говорят, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили предложение кремлевского диктатора Владимира Путина возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Других подробностей в ведомстве не указали.

Читайте: Предложив Путину личную встречу, Зеленский перехватил инициативу, - The Guardian

Пост МИД РФ о разговоре Лаврова и Фидана

В то же время турецкое СМИ Anadolu со ссылкой на источники писало, что Фидан также имел отдельные телефонные разговоры с государственным секретарем США Марком Рубио и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. По информации агентства, чиновники обсуждали усилия по прекращению российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, - The Times

Автор: 

Лавров Сергей (2350) Турция (3529) Фидан Хакан (64)
есть перевод с лошaдиного нa человеческий до чего договорились?
13.05.2025 01:42 Ответить
"Унылая лошадь" приперлася першою - щоб "промацать обстановку"... Путіна там не буде... "Не царскае дело...". Йому "ваевать нада...". А "відмазка" буде проста - "нет гарантий безапаснасти...". І будуть вони тими "перемовинами" "воловодить" "до нових віників"...
13.05.2025 01:45 Ответить
Пропозицію путіна німецькі оглядачі сприйняли як спробу виграти час, відвернути увагу Трампа від негнучкої позиції Кремля, а також як прагнення повернутися до зручного для Москви формату переговорів із Києвом.
13.05.2025 01:47 Ответить
DW

Переговори в Стамбулі - дуже вигідний для Путіна формат: "Якщо Україна відмовиться виконувати абсурдні російські вимоги, Путін зможе звинуватити її в провалі мирних переговорів". Тому, "незважаючи на захоплені коментарі з різних столиць світу про історичний прорив на переговорах, у реальності жодного нового змісту немає".

Україна не готова обговорювати умови своєї капітуляції, а Росія не хоче відступати від своєї мети - знищити українську державність.
13.05.2025 01:49 Ответить
novayagazeta.eu
На станции «Таганская» в московском метро восстановят барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» с изображением Иосифа Сталина, установленный в честь победы в Великой Отечественной войне.
13.05.2025 01:51 Ответить
 
 