Главы МИД РФ Лавров и Турции Фидан провели беседу на фоне возможных переговоров в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор на фоне возможной встречи Украины и России в Стамбуле.
Об этом заявляет пресс-служба российского министерства, передает Цензор.НЕТ.
Россияне говорят, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили предложение кремлевского диктатора Владимира Путина возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Других подробностей в ведомстве не указали.
В то же время турецкое СМИ Anadolu со ссылкой на источники писало, что Фидан также имел отдельные телефонные разговоры с государственным секретарем США Марком Рубио и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. По информации агентства, чиновники обсуждали усилия по прекращению российско-украинской войны.
Переговори в Стамбулі - дуже вигідний для Путіна формат: "Якщо Україна відмовиться виконувати абсурдні російські вимоги, Путін зможе звинуватити її в провалі мирних переговорів". Тому, "незважаючи на захоплені коментарі з різних столиць світу про історичний прорив на переговорах, у реальності жодного нового змісту немає".
Україна не готова обговорювати умови своєї капітуляції, а Росія не хоче відступати від своєї мети - знищити українську державність.
