У Мексиці вбили кандидатку в мери у прямому ефірі під час передвиборчого заходу
У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN
Зазначається, що Ґутьєррес застрелили під час передвиборчої кампанії ввечері 11 травня. Захід транслювався в прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім неї загинули ще троє осіб, а також троє людей дістали поранення.
На відео зафіксовано, як кандидатка від правлячої партії Морена вітається з місцевими жителями та йде вулицею в супроводі прихильників. Натовп скандує гасла, аж раптом лунає серія пострілів.
"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", - заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції наступного дня.
***** нападає тільки на слабких, коли потенційна ціль нападу знищує саоє впк, переслідує та саджає ефективних військових, накачує спецслужби кротами та зрадниками, розміновує кордони, будує дороги для зручного руху ворожої техніки....
Відкрию тобі таємницю. Ти можеш використовувати свій мозок (якщо він є), не обов'язково орієнтуватися виключно на те, що хтось каже, особливо *****.
Тобто не "коридор" - головна мета.
І в схему не вписується Донбас, де зараз, не на Півдні, йде активний наступ русні.
Оце "думай сам" насправді означає "я тобі правільниє виводи сказав, а ти під них докази сам шукай".
Нічого не було, якщо б він розумів, що нічого з того, що йому хочеться, не отримає та й ще знищить купу своєї біомаси.
А розуміння, отримає чи ні, напряму пов'язано з процесами в Україні.
Процеси перед 2019 не давали йому надій, а з 2019 - надія з'явилася.
От прям точно-преточно ? Чи така безапеляційність через те, що це вже не зараз можна перевірити ? Невже х#йло б колись відмовилось від повного завоювання Донбасу та сухопутного коридору у Крим ? Це було лише питання часу, хто б не був президентом (я обидва рази голосував за Порошенка, якщо що). Помилка зелені-що треба було краще готуватися до вторгнення і тоді втрати були б меншими. Але х#йло, поки буде живе, від нас точно ніколи не відстане.
У якій партії порох?
У якій партії обригіанали і з якою партією вони разом голосують?
Впевнений, що твоя мати теж хотіла народити розумну дитину. Алеж сталося, як сталося. Що ж, тепер її потрібно за це звинувачувати?
Там все по справжньому.
чи, вона за американський залив?