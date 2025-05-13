УКР
У Мексиці вбили кандидатку в мери у прямому ефірі під час передвиборчого заходу

У Мексиці застрелили кандидатку в мери

У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN

Зазначається, що Ґутьєррес застрелили під час передвиборчої кампанії ввечері 11 травня. Захід транслювався в прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім неї загинули ще троє осіб, а також троє людей дістали поранення.

На відео зафіксовано, як кандидатка від правлячої партії Морена вітається з місцевими жителями та йде вулицею в супроводі прихильників. Натовп скандує гасла, аж раптом лунає серія пострілів.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", - заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції наступного дня.

Наркокортель.
Оце вже точно не схоже на передвиборчу виставу! Вчиться як треба.
Ну, то есть, проголосовали. Нужно этих пацанов в Украину на выборы приглашать.
Навіть безбашений Трамп остерігається латиносів - каже шо їх потрібно повикидати зі США
«Безбашенний»трамп боїться всіх.Гавкне на когось,якщо жертва ошкіриться,включа задню.
безбашенний він в сенсі тупий, а не безстрашний. Воно не боїться тільки слабих.
Так - з головою не дружить
Ну після того як в сша почали вбивати головних прокурорів то я вже нічому не дивуюсь. Зараз в кого зброя той і хазяїн той і закон. Можете сміло брати зброю і вбивати будь кого хто вам не подобається. Тільки потрібно брати заручників щоб потім обміняти їх на помилування
Почему-то не удивлен. Хотя Мексика не самая криминальная страна в Латинской Америке
матаморос?
Деякі довбні вважають, що її вбили з легальної зареєстрованої зброї. ))
Чим більше ЛЕГАЛЬНОЇ зброї, тим більше і НЕЛЕГАЛЬНОЇ! США і Мексика яскраві приклади.
А чим більше законного імпорту, тим більше контрабанди? Тупа маячня, з дупи вийнята, мудрагелю кімнатний. )) Нелегальна зброя з'являється не тому, що є легальна, а тому, що є попит. Всі країни світу тому "яскравий приклад".
А это стрелка можно командировать в Маралаго к еще одному клиенту?
Найщиріші співчуття родичам загиблих... І щирий жаль з приводу Мексіки взагалі. Певно, маленька українська діаспора в цій самобутній країні не може вплинути на загальний хаос... Можливо, це Господня кара на цю велику країну, яка погрузла у власних нечистотах... А були ж часи, коли Мексіка гідно провчала всесвітніх агресорів (Наполеона ІІІ, Гітлера), допомагала жалюгідним США та Англії (на ті часи). Тепер стала посміховищем у сша та затичкою у мОсковії.
