У Мексиці вбили кандидатку в мери у прямому ефірі під час передвиборчого заходу

У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN

Зазначається, що Ґутьєррес застрелили під час передвиборчої кампанії ввечері 11 травня. Захід транслювався в прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім неї загинули ще троє осіб, а також троє людей дістали поранення.

На відео зафіксовано, як кандидатка від правлячої партії Морена вітається з місцевими жителями та йде вулицею в супроводі прихильників. Натовп скандує гасла, аж раптом лунає серія пострілів.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", - заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції наступного дня.

