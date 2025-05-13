В Мексике убили кандидата в мэры в прямом эфире во время предвыборного мероприятия
В мексиканском штате Веракрус во время предвыборной кампании застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что Гутьеррес застрелили во время предвыборной кампании вечером 11 мая. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице в Facebook. Кроме нее погибли еще три человека, а также три человека получили ранения.
На видео зафиксировано, как кандидат от правящей партии Морена здоровается с местными жителями и идет по улице в сопровождении сторонников. Толпа скандирует лозунги, как вдруг раздается серия выстрелов.
"Мы координируем свои действия, в частности с министром безопасности, и оказываем всю необходимую поддержку в этот избирательный период вместе с властями штата Веракрус", - заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время утренней пресс-конференции на следующий день.
***** нападає тільки на слабких, коли потенційна ціль нападу знищує саоє впк, переслідує та саджає ефективних військових, накачує спецслужби кротами та зрадниками, розміновує кордони, будує дороги для зручного руху ворожої техніки....
Відкрию тобі таємницю. Ти можеш використовувати свій мозок (якщо він є), не обов'язково орієнтуватися виключно на те, що хтось каже, особливо *****.
Тобто не "коридор" - головна мета.
І в схему не вписується Донбас, де зараз, не на Півдні, йде активний наступ русні.
Оце "думай сам" насправді означає "я тобі правільниє виводи сказав, а ти під них докази сам шукай".
Нічого не було, якщо б він розумів, що нічого з того, що йому хочеться, не отримає та й ще знищить купу своєї біомаси.
А розуміння, отримає чи ні, напряму пов'язано з процесами в Україні.
Процеси перед 2019 не давали йому надій, а з 2019 - надія з'явилася.
От прям точно-преточно ? Чи така безапеляційність через те, що це вже не зараз можна перевірити ? Невже х#йло б колись відмовилось від повного завоювання Донбасу та сухопутного коридору у Крим ? Це було лише питання часу, хто б не був президентом (я обидва рази голосував за Порошенка, якщо що). Помилка зелені-що треба було краще готуватися до вторгнення і тоді втрати були б меншими. Але х#йло, поки буде живе, від нас точно ніколи не відстане.
У якій партії порох?
У якій партії обригіанали і з якою партією вони разом голосують?
Впевнений, що твоя мати теж хотіла народити розумну дитину. Алеж сталося, як сталося. Що ж, тепер її потрібно за це звинувачувати?
Там все по справжньому.
чи, вона за американський залив?