В Мексике убили кандидата в мэры в прямом эфире во время предвыборного мероприятия

В Мексике застрелили кандидатку в мэры

В мексиканском штате Веракрус во время предвыборной кампании застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что Гутьеррес застрелили во время предвыборной кампании вечером 11 мая. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице в Facebook. Кроме нее погибли еще три человека, а также три человека получили ранения.

На видео зафиксировано, как кандидат от правящей партии Морена здоровается с местными жителями и идет по улице в сопровождении сторонников. Толпа скандирует лозунги, как вдруг раздается серия выстрелов.

"Мы координируем свои действия, в частности с министром безопасности, и оказываем всю необходимую поддержку в этот избирательный период вместе с властями штата Веракрус", - заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время утренней пресс-конференции на следующий день.

