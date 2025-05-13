На фронті за добу понад 160 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, 12 травня зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3058 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Чумакове, Зінове, Білогалиця Сумської області; Дворічна Харківської області; Стара Миколаївка, Маяк, Шевченко Перше, Удачне, Новомиколаївка, Полтавка, Покровськ, Іллінівка, Сухий Яр, Олексіївка, Одрадне, Воскресенка — Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Павлівка, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійських засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.

