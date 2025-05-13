На фронте за сутки - более 160 боестолкновений. Больше всего боев - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, 12 мая зафиксировано 166 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3058 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Чумаково, Зиново, Белогалица Сумской области; Двуречная Харьковской области; Старая Николаевка, Маяк, Шевченко Первое, Удачное, Новониколаевка, Полтавка, Покровск, Ильиновка, Сухой Яр, Алексеевка, Отрадное, Воскресенка - Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Павловка, Новояковлевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надия, Липовое, Новомихайловка, Ямполевка и в направлении Ольговки.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Багатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 100 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись в Торецке и населенных пунктах поблизости, - DeepState