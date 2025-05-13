УКР
Новини
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. ФОТОрепортаж

В Україні правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

"Інформація про результати згодом", - зазначили у Нацполіції.

ОПу вже прочесали?
13.05.2025 09:41 Відповісти
Ви там обережніше обшукуйте, бо ще вийдете на когось із слуг народу, чи не дай Боже на своїх.
13.05.2025 09:42 Відповісти
Переділ ринку
13.05.2025 09:45 Відповісти
ОПу вже прочесали?
13.05.2025 09:41 Відповісти
Тю, то ОПа конкурентів прибирає..монополію хоче отримати
13.05.2025 09:46 Відповісти
Ти дурних батьків дитина висер кацапсячий пащу завали
13.05.2025 11:33 Відповісти
сер гей, висер кацапсячий твої два батька.
13.05.2025 13:32 Відповісти
та при таких об'ємах, це не аматори, це якесь серйозне прикриття мали, але десь щось проткло і прийшов час здавати.
13.05.2025 13:33 Відповісти
Ходят слухи что потребители наркопродукции окопались в квартале95 и смело воюют с передастами.
13.05.2025 09:41 Відповісти
Ви там обережніше обшукуйте, бо ще вийдете на когось із слуг народу, чи не дай Боже на своїх.
13.05.2025 09:42 Відповісти
У Бубочки закінчився кокс - пішов жебракувати по району.
13.05.2025 09:43 Відповісти
З Болівії та Колумбії гуманітарку перестали завозити)))
13.05.2025 09:48 Відповісти
Ага, закладки ищет, в маириинском парке
13.05.2025 12:48 Відповісти
Переділ ринку
13.05.2025 09:45 Відповісти
зловили,галочку поставили,випустили.коловорот наркоти по колу.
13.05.2025 09:51 Відповісти
Почалося , пляцки з маком стануть дефіцитними .
13.05.2025 09:59 Відповісти
та 1 не говори зовс1м припухли , не д1ляться
13.05.2025 10:29 Відповісти
взагалі не зрозумів!
мєнти у себе проводять общуки?
чи, є в україні, лошари хто не знає що вуличну наркоту та проституцію кришують мєнти?
13.05.2025 10:38 Відповісти
Уявляєте - є
Я сам у шоці
13.05.2025 10:44 Відповісти
Скоріш за все періодична звітність потрібна, фотосесію організували
13.05.2025 12:07 Відповісти
На цій гілці зібралися самі петросяни...
13.05.2025 10:43 Відповісти
Ще одне кацапсяче пі рило завали є ло
13.05.2025 11:35 Відповісти
Не петросяни а пе роси кацапсячі
13.05.2025 11:36 Відповісти
Хімпром опять ?
13.05.2025 11:51 Відповісти
Він самий. А нашим не вистачає розуму зібратись і запропонувати силовикам іншу, більш привабливу ніж у Хімпрома пропозицію.
13.05.2025 12:51 Відповісти
Руські боти в істериці рвуть свої пропиті печінки.
13.05.2025 11:56 Відповісти
Це вони хочуть вияснити, хто поставляє наркоту Зеленському?
13.05.2025 12:47 Відповісти
Ухилянти!
13.05.2025 13:07 Відповісти
О, чудо-країна! "Хімпром" і курірує поліція, і викриває теж поліція.
13.05.2025 14:55 Відповісти
Влада розплодила
13.05.2025 15:36 Відповісти
 
 