Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. ФОТОрепортаж

В Україні правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

"Інформація про результати згодом", - зазначили у Нацполіції.

