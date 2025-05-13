4 208 27
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. ФОТОрепортаж
В Україні правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.
Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.
"Інформація про результати згодом", - зазначили у Нацполіції.
мєнти у себе проводять общуки?
чи, є в україні, лошари хто не знає що вуличну наркоту та проституцію кришують мєнти?
Я сам у шоці