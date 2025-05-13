Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. ФОТОрепортаж

В Украине правоохранители начали более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

"Информация о результатах позже", - отметили в Нацполиции.

