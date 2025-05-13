РУС
Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. ФОТОрепортаж

В Украине правоохранители начали более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

"Информация о результатах позже", - отметили в Нацполиции.

Нацполиция сообщила о спецоперации
+9
ОПу вже прочесали?
13.05.2025 09:41
+9
Ви там обережніше обшукуйте, бо ще вийдете на когось із слуг народу, чи не дай Боже на своїх.
13.05.2025 09:42
+7
Переділ ринку
13.05.2025 09:45
ОПу вже прочесали?
13.05.2025 09:41
Тю, то ОПа конкурентів прибирає..монополію хоче отримати
13.05.2025 09:46
Ти дурних батьків дитина висер кацапсячий пащу завали
13.05.2025 11:33
сер гей, висер кацапсячий твої два батька.
13.05.2025 13:32
та при таких об'ємах, це не аматори, це якесь серйозне прикриття мали, але десь щось проткло і прийшов час здавати.
13.05.2025 13:33
Ходят слухи что потребители наркопродукции окопались в квартале95 и смело воюют с передастами.
13.05.2025 09:41
Ви там обережніше обшукуйте, бо ще вийдете на когось із слуг народу, чи не дай Боже на своїх.
13.05.2025 09:42
У Бубочки закінчився кокс - пішов жебракувати по району.
13.05.2025 09:43
З Болівії та Колумбії гуманітарку перестали завозити)))
13.05.2025 09:48
Ага, закладки ищет, в маириинском парке
13.05.2025 12:48
Переділ ринку
13.05.2025 09:45
зловили,галочку поставили,випустили.коловорот наркоти по колу.
13.05.2025 09:51
Почалося , пляцки з маком стануть дефіцитними .
13.05.2025 09:59
та 1 не говори зовс1м припухли , не д1ляться
13.05.2025 10:29
взагалі не зрозумів!
мєнти у себе проводять общуки?
чи, є в україні, лошари хто не знає що вуличну наркоту та проституцію кришують мєнти?
13.05.2025 10:38 Ответить
Уявляєте - є
Я сам у шоці
13.05.2025 10:44
Скоріш за все періодична звітність потрібна, фотосесію організували
13.05.2025 12:07
На цій гілці зібралися самі петросяни...
13.05.2025 10:43
Ще одне кацапсяче пі рило завали є ло
13.05.2025 11:35
Не петросяни а пе роси кацапсячі
13.05.2025 11:36
Хімпром опять ?
13.05.2025 11:51
Він самий. А нашим не вистачає розуму зібратись і запропонувати силовикам іншу, більш привабливу ніж у Хімпрома пропозицію.
13.05.2025 12:51
Руські боти в істериці рвуть свої пропиті печінки.
13.05.2025 11:56
Це вони хочуть вияснити, хто поставляє наркоту Зеленському?
13.05.2025 12:47
Ухилянти!
13.05.2025 13:07
О, чудо-країна! "Хімпром" і курірує поліція, і викриває теж поліція.
13.05.2025 14:55
Влада розплодила
13.05.2025 15:36
 
 