Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. ФОТОрепортаж
В Украине правоохранители начали более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.
Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.
"Информация о результатах позже", - отметили в Нацполиции.
мєнти у себе проводять общуки?
чи, є в україні, лошари хто не знає що вуличну наркоту та проституцію кришують мєнти?
Я сам у шоці