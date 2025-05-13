УКР
Новини Міносвіти готує зміни для бюджетників
5 998 98

Випускників-бюджетників зобов’яжуть відпрацьовувати за спеціальністю: в Міносвіти розповіли, які зміни готують

Вища освіта

Міністерство освіти має намір внести зміни до законодавства, які передбачатимуть обов'язкове відпрацювання випускниками-бюджетниками за спеціальністю упродовж певного терміну. 

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, Міністерство планує впровадити програму гарантованого робочого місця, яка передбачає обов'язкове відпрацювання випускниками університетів певного періоду часу за їхньою спеціальністю. Це нововедення буде стосуватися лише тих випускників, які навчалися на місцях державного замовлення, а не за грантами чи на контрактній формі навчання. Вони повинні будуть взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.

"Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов’язки перед нею", - наголошує Винницький.

Також читайте: Міносвіти збільшило суми грантів на навчання в університетах. Скільки зможуть отримати вступники?

Він також зауважив, що це нововведення в першу чергу стосуватиметься учителів, медиків та представників деяких інших професій, які потрібні для держсектору.

Винницький висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить цю новацію.

Автор: 

виш (559) Міносвіти (1427)
+11
13.05.2025 12:40 Відповісти
+7
Вот даже интересно, постоянная синхронизация с кацами это просто постоянное странное совпадение или таки одиннорот с одним менталитетом?
🤔
13.05.2025 12:57 Відповісти
+6
Все правильно . Бюджетні - це означає кошти платників податків. Якщо ці студенти вчилися за рахунок наших коштів -мусять їх відробити
13.05.2025 12:45 Відповісти
13.05.2025 12:40 Відповісти
13.05.2025 12:57 Відповісти
В москалів списують https://magadan.bezformata.com/listnews/vipusknikov/145697843/
зеленорилі свині
13.05.2025 13:01 Відповісти
а чого у москалів одразу. у німців два роки роботи вшколі, або ніякого диплому
13.05.2025 13:06 Відповісти
Та ну на фіг. А якщо я збираюся в Польщу після отримання диплому?
13.05.2025 12:40 Відповісти
Щоб туалети мити і полуницю збирати, диплом не потрібен.
13.05.2025 12:43 Відповісти
ще все на що ти здатен?
13.05.2025 12:55 Відповісти
Ну не воювати ж іти.
13.05.2025 12:57 Відповісти
Це все, чого варті в Польщі дипломи наших бюджетних спеціальностей.
13.05.2025 13:01 Відповісти
"дипломи наших бюджетних спеціальностей" - відкрию тобі таємницю, фактично всі спеціальності є як бюджетні, так і контрактні!
13.05.2025 13:08 Відповісти
Відкрию ще одну таємницю: бюджетники і контрактники вчаться за однією програмою, одними і тими ж викладачами в одних і тих самих приміщеннях.
Державні (бюджетні) виші вже давно мають репутацію продавців дипломів.
Хіба що якісь приватні навчальні заклади, які мають договори чи узгодили програми з програмами Польщі, можуть дати документ, що дає право на щось там претендувати.
13.05.2025 13:11 Відповісти
Шлях через Тису.
13.05.2025 12:44 Відповісти
Ну тогда учись за свой счёт и дальше делай что захочешь.
13.05.2025 12:57 Відповісти
або може повернути гроші за освіту. працюючи в польщі
13.05.2025 13:18 Відповісти
пред"явиш договір на роботу по спеціальності і може підеш з богом
13.05.2025 12:59 Відповісти
а у Польщу ти збираєшся через Тису? якого біса ти ще досі не у вузі Польщі? якісь не логічні речі ти робиш.
13.05.2025 13:20 Відповісти
поїдеш але без диплому
13.05.2025 13:39 Відповісти
У Вас є вихід,як ми поступали при совку(в кого не було кафедри) їхали по расприделению,а на осінь призивались в армію,після неї їхав на роботу куди хотів,до того тепер в армії норм.зарплати,а не якихось 115руб.інженера-технолога б\к.
13.05.2025 14:26 Відповісти
Все правильно . Бюджетні - це означає кошти платників податків. Якщо ці студенти вчилися за рахунок наших коштів -мусять їх відробити
13.05.2025 12:45 Відповісти
чи буде якість від такого? відробити зможуть, а чи не сраним наверх
13.05.2025 13:00 Відповісти
Вірно то вірно. Тільки питання є, а скільки платити держава буде тобі, під час твого відпрацювання?
13.05.2025 13:01 Відповісти
Та да. Ведь их родители и они сами налоги никогда не платили. А так дешевые рабы.
13.05.2025 13:34 Відповісти
13.05.2025 12:50 Відповісти
Коли там проголосують за п'ятирічні плани?
13.05.2025 12:53 Відповісти
Чуть иначе. Если вы, проучившись на деньги украинского народа, решили не исполнять свою часть сделки, то просто выплачиваете цену своего обучения и спокойно идёте по своим делам. Проблема только в том, что необходимо понимать, почему выпускники не идут на те места, которые предлагает государство.
13.05.2025 13:06 Відповісти
Вы размышляете об устройстве государства на уровне выпускника девятого класса. Это система большинства европейских стран.
А вы грезите социальным дарвинизмом. То ли по глупости, то ли по незнанию.
13.05.2025 14:10 Відповісти
Как скажете)
13.05.2025 16:17 Відповісти
А народ это кто? Их родители и дедушки и бабушки не народ? Они сами не народ, если работают? Кто этот мифический народ?
13.05.2025 13:36 Відповісти
Нарешті хоч хтось розумну річ написав...
13.05.2025 13:40 Відповісти
А что тут понимать, когда зарплату копеечную тебе платят, при том что ты 6 лет отучился. Что за зарплата у врача в 500$. И это в Киеве, а в области 300 - 400. Это такое форменное издевательство?
Сначала тебе приглашают на копейки, люди уходят, они закрывают больницы... и называют это медицинской реформой. Почти похожая ситуация в ай-ти сфере.
13.05.2025 14:08 Відповісти
Ну это было "риторическое" утверждение. Мне это, как врачу с 10 летним стажем, это объяснять не нужно. Из 12 человек, в моей группе, врачами работают всего 5.
13.05.2025 14:57 Відповісти
А де тут примус? При вступі на бюджет ти будеш знати, що повинен відпрацювати. Не задовольняють умови - не вступай!
13.05.2025 13:41 Відповісти
Это форма трудового рабства. Рынок основан на свободе рабочей силы. Иначе это демпинг цен и снижение стоимости труда.
13.05.2025 13:42 Відповісти
Люди не понимают что эта "отработка" вредит зарплатам всех остальных. Так как это халявный труд. А значит рынок подорван для всех.
13.05.2025 13:44 Відповісти
Та не вступай на тих умовах і не буде для тебе жодного рабства! Вибираючи будь яку роботу, ти ж враховуєш вимоги і свої обовʼязки!
13.05.2025 14:17 Відповісти
Трудовое рабство загоняет экономику в депрессию. Это касается всех.
13.05.2025 14:45 Відповісти
Ви крім слів «трудовоє рабство» у власному неадекватному трактуванні, ще щось розумієте?
13.05.2025 14:47 Відповісти
Украине нужны дешевые рабы, так как доходы украинцев в разы меньше чем в Европе. А аппетиты наших чиновников и олигархов хотят жить как арабские шейхи.
13.05.2025 14:52 Відповісти
Это та же история была как с помещиками. На Западе была индустриализация и отказ от повинности, а в Восточной Европе было усиленное крепостничество, чтобы выкачивать из людей все и покупать на деньги роскошь и устраивать балы.
13.05.2025 14:53 Відповісти
Три проблемы трудового рабства.
1. Нерыночный механизм. Это ведет к тому что отрасль получает сверхприбыли, но в неё не течет капитал. Люди с неё бегут. Она ветшает и деградирует.
2. Инициатива. Люди, которые работают из под палки менее инициативны и трудоспособны. Они работают просто потому что надо. Эта мотивация ведет к подрыву всей рабочей культуры. Так было в СССР, кстати. Работаешь потому что куда деваться.
3. Отсутствие инноваций. Человек, который не может сам выбирать работу не сможет реализовать свои иновационные идеи, которые как раз в этом возрасте бурлят. Это идеальный метод подавить развитие и загнать отрасль в стагнацию.

Это то что реально будет. Потому что так везде, где есть рабство.
13.05.2025 14:50 Відповісти
І який це має стосунок до теми статті? Хочеш бути вільним від того, що саме ви називаєте «трудовим рабством» просто не вступаєш на бюджет! І буде вам свобода, а економіці процвітання за вашою логікою!
На цьому припиняю спроби вам, щось пояснити. Можете, щось відповісти, щоб останнє слово залишилось за вами, але є не читатиму!
вільної вам праці!
13.05.2025 14:58 Відповісти
Тоесть, вся цель в том чтобы лишить людей права на бесплатное образование?
13.05.2025 15:02 Відповісти
Попрошу повернути частину податків батькам тих дітей котрі вчаться на контракті
13.05.2025 20:50 Відповісти
А податки сплачували тільки батьки контрактників?
13.05.2025 21:15 Відповісти
Вот даже интересно, постоянная синхронизация с кацами это просто постоянное странное совпадение или таки одиннорот с одним менталитетом?
🤔
13.05.2025 12:57 Відповісти
Просто чиновників зі знанням російської в сотні разів більше, ніж тих хто знає англійську, німецьку.....мови. От їм і простіше перекладати рашистські "ініціативи" на українську.
Хоча звісно це не стосується нерухомості та закупівель брендових речей в Монако, Мілані, і т.п. Тут в них розуміння європейських мов раптово з'являється.
13.05.2025 13:03 Відповісти
так це ж вже було!
13.05.2025 12:58 Відповісти
Все правильно.
- навчався "на контракті", шукаєш роботу самостійно
- навчався "на бюджеті", відпрацьовуєш певний термін десь "на селі".
- навчався за хабарі викладачам, влаштують в держоргани.
- закінчив солідний польський університет за спеціальністю "польська філологія" - негайно в міністерство!
Але завжди буде можливість "підвищити клас" працевлаштування, аж до Офісу Президента. З питаннями звертатись до брата Єрмака.
13.05.2025 13:00 Відповісти
Це вже декомунізація чи ще нє?
13.05.2025 13:08 Відповісти
Интересно другое, в какой сфере у нас такой недостаток кадров с высшим образованием чтобы принудительно отправлять выпускников на отработку? Или другой вариант. Зарплаты в ближайшее время станут ещё более нищенские на столько что будут разбегаться даже те, кто ещё не успел свалить. В последнее верится больше. У кацапов понятно. У них куча народу свалила в оборонку и на сво где платят очень прилично. У нас тоже будет отток случается. Вопрос только куда🤨
13.05.2025 13:09 Відповісти
Хорошу пастку готують, будеш рабом.Спочатку необгрунтовано підвищують вартість навчання до 100тис. на рік. Тобто загалом потрібно буде відпрацювати державі пів. млн.грн. І це при тому,що перше робоче місце буде на мін.зарплату. А тепер порахуйте)
13.05.2025 13:11 Відповісти
у цивілізації вчителі стажеруються до 2 років, аж після цього отримують диплом.
а тут склепали якісь оцінки і випустили лякать майбутнє покоління.
13.05.2025 13:17 Відповісти
Чомусь в СШа ,коли люди отримують на навчання студентський кредит - в них не виникає питання - а чого я маю його віддавати...
13.05.2025 13:27 Відповісти
Так мы на США или Европу равняемся?
13.05.2025 13:37 Відповісти
іди поступи в Чехію на мед фак
13.05.2025 13:42 Відповісти
Если мы равняемся на США, то нужно принять закон о минимальной почасовой зарплате.
13.05.2025 13:45 Відповісти
рівняємося на те що халяви як в СРСР не буде...
13.05.2025 14:24 Відповісти
Так в СССР как раз люди должны были отрабатывать образование. Это просто возвращение к давно забытому.
13.05.2025 14:44 Відповісти
Если на США, то жду когда у нас будут обязательная ставка - 15 баксов за час работы.
13.05.2025 13:38 Відповісти
Коли забезпечиш умови як в США тоді поговоримо
13.05.2025 20:51 Відповісти
всегда так было, хз чем они занимаются. впрочем, как и с "обмежено придатними" - все законы были давно, и вполне (относительно) логические. а вот например *********** выплаты госаппарату, депутатам, чиновникам, главам, помощникам почему-то убыточных госкомпаний и т.д. и т.п. во время войны - абсолютно бессмысленно. дроны\вооружение\технику они все равно не купят, премиум тачки \ халупы как-то не очень важны при обстрелах и убитых дорогах, так какой смысл тратить на них бабло? сделать бесплатную столовую и дать минималку среднюю з\п, а на бабло нанять инженеров\институты\конструкторские бюро и т.д. и т.п. ну или покупать в условном Китае еще пару десятков тысяч дронов, причем - ежемесячно, если сами "не смогли".
13.05.2025 13:31 Відповісти
О!
Нарешьі!
Але перед працевлаштуванням на 3 роки за спеціальністю, обов'язково відслужити у війську за контрактом!
Й до речі, постає ще одне дуже актуальне питання, вчителі, викладачі, науковці, що після закінчення ЗВО в свій час не пішли відпоацьовувати за дипломом протягом 3 років, а відразу всілякими лазейками позалишались у ЗВО й здобувши всілякі ступені та звання дочовгали до 40-50 років, теж мабуть треба застосувати цю норму закону!?
Бо більшість з них таку маячню плетуть на парах, що вуха в'януть. 🤦‍♂️
Хай хоча б побачили своїми очима те, до чого вони вчать своїх майбутніх випускників!😰
13.05.2025 13:33 Відповісти
Это форма трудового рабства.
13.05.2025 13:35 Відповісти
Ні! Це правовий порядок! Так живе вся Європа!
13.05.2025 18:45 Відповісти
Давай почнемо спочатку з мінімалки хоча б європейської
13.05.2025 20:53 Відповісти
Это не порядок. Потому что люди не рабы и государство не имеет права отнимать у них свободу и эксплуатировать их.
14.05.2025 21:13 Відповісти
О! "Розсмерділися"... А тепер підводимо всю цю маячню, викладену купою дописувачів, до норм цивільного законодавства(як України, так і будь-якої країни Європи).
Почнемо з такого поняття, як УГОДА.
Цивільно-правовий договір (також цивільно-правова угода) - домовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
В даному випадку угода укладається між студентом та ДЕРЖАВОЮ. Остання бере на себе зобов"язання дать студенту відповідні знання шляхом забезпечення учбового процесу відповідними викладачами, учбовими кабінетами, відповідною науковою базою та іншим. Студент зобов"язується засвоїть знання та працювать за спеціальністю, отриманою за контракт ом держзамовлення. У "забезпечення" з боку держави входить утримання навчальної бази, оплата роботи викладачів та витрати на забезпечення учбового процесу. А студент, отримавши "корочки", йде туди, куди сам хоче... Що від того отримує держава?
13.05.2025 13:53 Відповісти
Що від того отримує держава? Як і всі інши держави - податки з людини працюючої в приватному секторі, вищі, ніж податки з праці людини без вищої освіти.
13.05.2025 14:42 Відповісти
Справа в тому, що основна маса отих "держзамовників, іде не в "приватний сектор", а в поліцію... Чи багато вона користі приносить? Краще (і вигідніше), замість таких "вищоосвітників", мать випускників поліцейського коледжу...
13.05.2025 15:06 Відповісти
Згода. Про коледж. Але не забувайте про "броню" під час війни. Війна колись скінчиться, служба в поліції втратить свою привабливість.
13.05.2025 16:50 Відповісти
Государство налоги собирает или нет? Или эти деньги уходят на роскошную жизнь чиновников просто, так что нужно больше?
13.05.2025 14:56 Відповісти
Нема нічого дивнішого, ніж "розмишлізми" людини, яка не має навіть елементарних економічних знань... Це все одно, що сліпому від народження описувать красу та кольори навколишнього світу...
13.05.2025 15:02 Відповісти
Ответь. Это же просто. Собирает ли государство налоги или нет.
13.05.2025 15:05 Відповісти
"Просто - тільки кішки народжують...". Тобі потрібна лекція? Гугл в поміч...
13.05.2025 15:13 Відповісти
Только это не договор - это кабала. Это договор по типу продать почку.
13.05.2025 15:26 Відповісти
Розкажи про таку "кабалу" в США...
13.05.2025 15:29 Відповісти
В США "відпрацьовують" на держслужбі? Чи працють деінде, аби повернути кошти? Ви хочете мати працівника який буде працювати "на отебісь", шариться по лікарняним, туалетам та "перекурам"? Може всеж не "відпрацьовувати за фахом", а повертати позику від держави на навчання?
13.05.2025 16:57 Відповісти
В США просто не хватает спецов, так что им приходится переманивать из других стран, потому что их университеты не готовят достаточно. Вот к чему привело образование в США.
14.05.2025 21:11 Відповісти
А у США є "держзамовлення"? Коледжі та університети там - "самостійні структури, що учать студентів за гроші". Мені відомо, що там є поняття "студентський контракт". Це така собі "іпотека на навчання...". Людина отримує кошти на навчання, а потім роками виплачує їх "займодавцю... У нас хоч один медик чи викладач, що вивчився за державний кошт, і пішов "на вільні хліби" (частіш всього - за кордон, чи не за спеціальністю), хоч копійку державі повернув? Колись їздив у експедицію, з студентами-біологами педуніверситету. Їх була група з 18 осіб. Лише ОДИН працює викладачем... Всі були "бюджетниками"... Кілька осіб - у поліції. Кілька - в інших держструктурах, половина - "бізнесмени". Дехто - на заробітках за кордоном... Питання: яку користь отримала держава?
13.05.2025 17:38 Відповісти
Это не контракт, а рабство. Называется долговое рабство. В США в том числе.
14.05.2025 21:14 Відповісти
А чомусь законодавство будь-якої країни вважає це цілком законною "цивільно-правовою угодою"... Перекладаючи мовою "пересічних", "Даю, щоб ти дав.... Не хочеш - не бери...".
14.05.2025 21:33 Відповісти
Та законным много чего можно сделать, но сути явления это не изменит.
14.05.2025 21:52 Відповісти
У кацапів є прислів"я: "Ты ему сцы в глаза, а он тебе - "Божья роса...!". Так і з тобою. Піди в магазин, візьми товар, і відмовся платить... Скажи, що ти "податки платиш державі - тому платить не повинно... Це і є "цивільно-правова угода", про порушення якої я й кажу... У британців теж є прислів"я. "Ти можеш мать що-завгодно... Тільки не забудь заплатить за це... ". Я, наприклад, мав хороше грошове та матеріальне забезпечення, медичне обслуговування, за період служби в армії, (та й зараз не скаржуся, у порівнянні з іншими). Але я все життя платив державі за це своїм обмеженням свобод у пересуванні, виборі місця виконання своїх службових обов"язків, та їх роду, а також неврегульованості свого робочого часу. Але це була рівноцінна плата за те, що отримував і отримую я та моя сім"я... Сусідові це не сподобалося - і він у 67 років ще ходить на роботу... Бо йому не вистачає грошей на прожиття...
14.05.2025 22:06 Відповісти
Ты просто государственный паразит. Если завтра тебя государство выкинет на помойку и отберет все твои бонусы, то будешь ныть как оно несправедливо. Но такие паразиты как ты живут за счет рабов.
15.05.2025 00:28 Відповісти
Йди нахєр! "Если завтра"... Я те, що мені дала держава, чесно відслужив та заслужив... В часи моєї молодості такі, як ти, з нас реготали: "Придурки! "Через день - на ремень!", "Как адену партупею - всё тупею и тупею...". А зараз, саме такі, як ти, "скиглять" про "государственных паразитов" - бо пенсії малі... Але ж ви мали "свободу"! Відпрацював зміну - і роби, що хочеш! За наднормові чи вихід на роботу у вихідний день - "плати вдвоє!". Надоїло працювать в одному місці чи жить в населеному пункті, перебрався в інше. Нема нарядів, добових чергувань, можна відмовиться від відряджень... "Свобода!" Ну от і їж ту "свободу"!
15.05.2025 03:29 Відповісти
Кстати, в тех самых США тебя там уволят с армии или еще откуда в 40-50 лет и ***** как хочешь. Будешь бомжевать - твои проблемы. Это у нас такие сосут денюжки. Но вот ты хочешь иметь социалистические привилегии для себя и одновременно людоедский капитализм для других.
15.05.2025 00:30 Відповісти
Вот пришел Трамп - уволил там сотни тысяч чиновников и они остались без работы. И все. Никаких вариантов и гарантий.
15.05.2025 00:32 Відповісти
Я вибачаюся - у тебе дійсно, "дерев"яна голова"? До чого тут "социалистические привилегии" та "людоедский капитализм""? При СРСР існувала саме така система, яка передбачала обов"язкове відпрацювання випускниками інститутів і технікумів не менше 5 років там, куди направляли за розподілом... Вільний диплом (тобто, звільнення від розподілу, отримували або інваліди, або жінки, що виходили заміж за кадрових військовослужбовців та їхали за місцем їх служби).
Саме та система, проти якої ти зараз "ощерюєшся", називаючи це "рабством"... Ти вже "або хреста зніми, або труси натягни...".
Заспокойця... Стараючись "обісрать" мене - ти все більше і більше "валиш собі в штани"...
15.05.2025 03:18 Відповісти
Отримав (ла) диплом, 5 років відпрацювати на користь України!
Не відпрацював (ла), втік (ла), - поверни кошти державі з відсотками та відповідним записом про вмисну втечу з робочого місця!
Це змусить задуматись, а чи варто тікати!
13.05.2025 18:44 Відповісти
Цікаво,а чому зараз інакше?Вчиться за наші кошти,а борги не віддає?Це де таке?Хто платить-той замовляє музику.Це закон ринку.❤️🇺🇦❤️
14.05.2025 08:01 Відповісти
А у нас - "вистачає"? Ні... А чому? А тому, що держава гроші витратила на навчання студента, в розрахунку на нього, в конкретному держсекторі, а він "крутнув хвостом", і не хоче працювать там, де очікували на нього...
14.05.2025 21:39 Відповісти
Он все равно перестанет работать через те самые три года или сколько. Это называется свободный рынок.
14.05.2025 21:53 Відповісти
У тебе голова не болить? Мені аж тебе жаль стало: півдня тобі "на голові кілок тешу..." - а ти все голову підставляєш...
14.05.2025 22:09 Відповісти
 
 