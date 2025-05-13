Випускників-бюджетників зобов’яжуть відпрацьовувати за спеціальністю: в Міносвіти розповіли, які зміни готують

Міністерство освіти має намір внести зміни до законодавства, які передбачатимуть обов'язкове відпрацювання випускниками-бюджетниками за спеціальністю упродовж певного терміну.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, Міністерство планує впровадити програму гарантованого робочого місця, яка передбачає обов'язкове відпрацювання випускниками університетів певного періоду часу за їхньою спеціальністю. Це нововедення буде стосуватися лише тих випускників, які навчалися на місцях державного замовлення, а не за грантами чи на контрактній формі навчання. Вони повинні будуть взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.

"Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов’язки перед нею", - наголошує Винницький.

Він також зауважив, що це нововведення в першу чергу стосуватиметься учителів, медиків та представників деяких інших професій, які потрібні для держсектору.

Винницький висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить цю новацію.