Випускників-бюджетників зобов’яжуть відпрацьовувати за спеціальністю: в Міносвіти розповіли, які зміни готують
Міністерство освіти має намір внести зміни до законодавства, які передбачатимуть обов'язкове відпрацювання випускниками-бюджетниками за спеціальністю упродовж певного терміну.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За його словами, Міністерство планує впровадити програму гарантованого робочого місця, яка передбачає обов'язкове відпрацювання випускниками університетів певного періоду часу за їхньою спеціальністю. Це нововедення буде стосуватися лише тих випускників, які навчалися на місцях державного замовлення, а не за грантами чи на контрактній формі навчання. Вони повинні будуть взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.
"Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов’язки перед нею", - наголошує Винницький.
Він також зауважив, що це нововведення в першу чергу стосуватиметься учителів, медиків та представників деяких інших професій, які потрібні для держсектору.
Винницький висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить цю новацію.
зеленорилі свині
Державні (бюджетні) виші вже давно мають репутацію продавців дипломів.
Хіба що якісь приватні навчальні заклади, які мають договори чи узгодили програми з програмами Польщі, можуть дати документ, що дає право на щось там претендувати.
А вы грезите социальным дарвинизмом. То ли по глупости, то ли по незнанию.
Сначала тебе приглашают на копейки, люди уходят, они закрывают больницы... и называют это медицинской реформой. Почти похожая ситуация в ай-ти сфере.
1. Нерыночный механизм. Это ведет к тому что отрасль получает сверхприбыли, но в неё не течет капитал. Люди с неё бегут. Она ветшает и деградирует.
2. Инициатива. Люди, которые работают из под палки менее инициативны и трудоспособны. Они работают просто потому что надо. Эта мотивация ведет к подрыву всей рабочей культуры. Так было в СССР, кстати. Работаешь потому что куда деваться.
3. Отсутствие инноваций. Человек, который не может сам выбирать работу не сможет реализовать свои иновационные идеи, которые как раз в этом возрасте бурлят. Это идеальный метод подавить развитие и загнать отрасль в стагнацию.
Это то что реально будет. Потому что так везде, где есть рабство.
На цьому припиняю спроби вам, щось пояснити. Можете, щось відповісти, щоб останнє слово залишилось за вами, але є не читатиму!
вільної вам праці!
🤔
Хоча звісно це не стосується нерухомості та закупівель брендових речей в Монако, Мілані, і т.п. Тут в них розуміння європейських мов раптово з'являється.
- навчався "на контракті", шукаєш роботу самостійно
- навчався "на бюджеті", відпрацьовуєш певний термін десь "на селі".
- навчався за хабарі викладачам, влаштують в держоргани.
- закінчив солідний польський університет за спеціальністю "польська філологія" - негайно в міністерство!
Але завжди буде можливість "підвищити клас" працевлаштування, аж до Офісу Президента. З питаннями звертатись до брата Єрмака.
а тут склепали якісь оцінки і випустили лякать майбутнє покоління.
почему-то убыточныхгоскомпаний и т.д. и т.п. во время войны - абсолютно бессмысленно. дроны\вооружение\технику они все равно не купят, премиум тачки \ халупы как-то не очень важны при обстрелах и убитых дорогах, так какой смысл тратить на них бабло? сделать бесплатную столовую и дать минималкусреднюю з\п, а на бабло нанять инженеров\институты\конструкторские бюро и т.д. и т.п. ну или покупать в условном Китае еще пару десятков тысяч дронов, причем - ежемесячно, если сами "не смогли".
Нарешьі!
Але перед працевлаштуванням на 3 роки за спеціальністю, обов'язково відслужити у війську за контрактом!
Й до речі, постає ще одне дуже актуальне питання, вчителі, викладачі, науковці, що після закінчення ЗВО в свій час не пішли відпоацьовувати за дипломом протягом 3 років, а відразу всілякими лазейками позалишались у ЗВО й здобувши всілякі ступені та звання дочовгали до 40-50 років, теж мабуть треба застосувати цю норму закону!?
Бо більшість з них таку маячню плетуть на парах, що вуха в'януть. 🤦♂️
Хай хоча б побачили своїми очима те, до чого вони вчать своїх майбутніх випускників!😰
Почнемо з такого поняття, як УГОДА.
Цивільно-правовий договір (також цивільно-правова угода) - домовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
В даному випадку угода укладається між студентом та ДЕРЖАВОЮ. Остання бере на себе зобов"язання дать студенту відповідні знання шляхом забезпечення учбового процесу відповідними викладачами, учбовими кабінетами, відповідною науковою базою та іншим. Студент зобов"язується засвоїть знання та працювать за спеціальністю, отриманою за контракт ом держзамовлення. У "забезпечення" з боку держави входить утримання навчальної бази, оплата роботи викладачів та витрати на забезпечення учбового процесу. А студент, отримавши "корочки", йде туди, куди сам хоче... Що від того отримує держава?
Саме та система, проти якої ти зараз "ощерюєшся", називаючи це "рабством"... Ти вже "або хреста зніми, або труси натягни...".
Заспокойця... Стараючись "обісрать" мене - ти все більше і більше "валиш собі в штани"...
Не відпрацював (ла), втік (ла), - поверни кошти державі з відсотками та відповідним записом про вмисну втечу з робочого місця!
Це змусить задуматись, а чи варто тікати!