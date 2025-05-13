РУС
Выпускников-бюджетников обяжут отрабатывать по специальности: в Минобразования рассказали, какие изменения готовят

Высшее образование

Министерство образования намерено внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать обязательную отработку выпускниками-бюджетниками по специальности в течение определенного срока.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, Министерство планирует внедрить программу гарантированного рабочего места, которая предусматривает обязательную отработку выпускниками университетов определенного периода времени по их специальности. Это нововведение будет касаться только тех выпускников, которые учились на местах государственного заказа, а не по грантам или на контрактной форме обучения. Они должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним", - подчеркивает Винницкий.

Также читайте: Минобразования увеличило суммы грантов на обучение в университетах. Сколько смогут получить поступающие?

Он также отметил, что это нововведение в первую очередь будет касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для госсектора.

Винницкий выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет эту новацию.

вуз (909) Минобразования (1743)
+11
13.05.2025 12:40 Ответить
+7
Вот даже интересно, постоянная синхронизация с кацами это просто постоянное странное совпадение или таки одиннорот с одним менталитетом?
🤔
13.05.2025 12:57 Ответить
+6
Все правильно . Бюджетні - це означає кошти платників податків. Якщо ці студенти вчилися за рахунок наших коштів -мусять їх відробити
13.05.2025 12:45 Ответить
13.05.2025 12:40 Ответить
13.05.2025 12:57 Ответить
В москалів списують https://magadan.bezformata.com/listnews/vipusknikov/145697843/
зеленорилі свині
13.05.2025 13:01 Ответить
а чого у москалів одразу. у німців два роки роботи вшколі, або ніякого диплому
показать весь комментарий
13.05.2025 13:06 Ответить
Та ну на фіг. А якщо я збираюся в Польщу після отримання диплому?
показать весь комментарий
Щоб туалети мити і полуницю збирати, диплом не потрібен.
показать весь комментарий
ще все на що ти здатен?
13.05.2025 12:55 Ответить
Ну не воювати ж іти.
показать весь комментарий
Це все, чого варті в Польщі дипломи наших бюджетних спеціальностей.
показать весь комментарий
"дипломи наших бюджетних спеціальностей" - відкрию тобі таємницю, фактично всі спеціальності є як бюджетні, так і контрактні!
показать весь комментарий
Відкрию ще одну таємницю: бюджетники і контрактники вчаться за однією програмою, одними і тими ж викладачами в одних і тих самих приміщеннях.
Державні (бюджетні) виші вже давно мають репутацію продавців дипломів.
Хіба що якісь приватні навчальні заклади, які мають договори чи узгодили програми з програмами Польщі, можуть дати документ, що дає право на щось там претендувати.
13.05.2025 13:11 Ответить
Шлях через Тису.
показать весь комментарий
Ну тогда учись за свой счёт и дальше делай что захочешь.
показать весь комментарий
або може повернути гроші за освіту. працюючи в польщі
показать весь комментарий
пред"явиш договір на роботу по спеціальності і може підеш з богом
показать весь комментарий
а у Польщу ти збираєшся через Тису? якого біса ти ще досі не у вузі Польщі? якісь не логічні речі ти робиш.
показать весь комментарий
поїдеш але без диплому
показать весь комментарий
У Вас є вихід,як ми поступали при совку(в кого не було кафедри) їхали по расприделению,а на осінь призивались в армію,після неї їхав на роботу куди хотів,до того тепер в армії норм.зарплати,а не якихось 115руб.інженера-технолога б\к.
показать весь комментарий
Все правильно . Бюджетні - це означає кошти платників податків. Якщо ці студенти вчилися за рахунок наших коштів -мусять їх відробити
показать весь комментарий
чи буде якість від такого? відробити зможуть, а чи не сраним наверх
показать весь комментарий
Вірно то вірно. Тільки питання є, а скільки платити держава буде тобі, під час твого відпрацювання?
показать весь комментарий
Та да. Ведь их родители и они сами налоги никогда не платили. А так дешевые рабы.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Коли там проголосують за п'ятирічні плани?
показать весь комментарий
Чуть иначе. Если вы, проучившись на деньги украинского народа, решили не исполнять свою часть сделки, то просто выплачиваете цену своего обучения и спокойно идёте по своим делам. Проблема только в том, что необходимо понимать, почему выпускники не идут на те места, которые предлагает государство.
показать весь комментарий
Вы размышляете об устройстве государства на уровне выпускника девятого класса. Это система большинства европейских стран.
А вы грезите социальным дарвинизмом. То ли по глупости, то ли по незнанию.
показать весь комментарий
Как скажете)
показать весь комментарий
А народ это кто? Их родители и дедушки и бабушки не народ? Они сами не народ, если работают? Кто этот мифический народ?
показать весь комментарий
Нарешті хоч хтось розумну річ написав...
показать весь комментарий
А что тут понимать, когда зарплату копеечную тебе платят, при том что ты 6 лет отучился. Что за зарплата у врача в 500$. И это в Киеве, а в области 300 - 400. Это такое форменное издевательство?
Сначала тебе приглашают на копейки, люди уходят, они закрывают больницы... и называют это медицинской реформой. Почти похожая ситуация в ай-ти сфере.
показать весь комментарий
Ну это было "риторическое" утверждение. Мне это, как врачу с 10 летним стажем, это объяснять не нужно. Из 12 человек, в моей группе, врачами работают всего 5.
показать весь комментарий
А де тут примус? При вступі на бюджет ти будеш знати, що повинен відпрацювати. Не задовольняють умови - не вступай!
показать весь комментарий
Это форма трудового рабства. Рынок основан на свободе рабочей силы. Иначе это демпинг цен и снижение стоимости труда.
показать весь комментарий
Люди не понимают что эта "отработка" вредит зарплатам всех остальных. Так как это халявный труд. А значит рынок подорван для всех.
показать весь комментарий
Та не вступай на тих умовах і не буде для тебе жодного рабства! Вибираючи будь яку роботу, ти ж враховуєш вимоги і свої обовʼязки!
показать весь комментарий
Трудовое рабство загоняет экономику в депрессию. Это касается всех.
показать весь комментарий
Ви крім слів «трудовоє рабство» у власному неадекватному трактуванні, ще щось розумієте?
показать весь комментарий
Украине нужны дешевые рабы, так как доходы украинцев в разы меньше чем в Европе. А аппетиты наших чиновников и олигархов хотят жить как арабские шейхи.
показать весь комментарий
Это та же история была как с помещиками. На Западе была индустриализация и отказ от повинности, а в Восточной Европе было усиленное крепостничество, чтобы выкачивать из людей все и покупать на деньги роскошь и устраивать балы.
показать весь комментарий
Три проблемы трудового рабства.
1. Нерыночный механизм. Это ведет к тому что отрасль получает сверхприбыли, но в неё не течет капитал. Люди с неё бегут. Она ветшает и деградирует.
2. Инициатива. Люди, которые работают из под палки менее инициативны и трудоспособны. Они работают просто потому что надо. Эта мотивация ведет к подрыву всей рабочей культуры. Так было в СССР, кстати. Работаешь потому что куда деваться.
3. Отсутствие инноваций. Человек, который не может сам выбирать работу не сможет реализовать свои иновационные идеи, которые как раз в этом возрасте бурлят. Это идеальный метод подавить развитие и загнать отрасль в стагнацию.

Это то что реально будет. Потому что так везде, где есть рабство.
13.05.2025 14:50 Ответить
І який це має стосунок до теми статті? Хочеш бути вільним від того, що саме ви називаєте «трудовим рабством» просто не вступаєш на бюджет! І буде вам свобода, а економіці процвітання за вашою логікою!
На цьому припиняю спроби вам, щось пояснити. Можете, щось відповісти, щоб останнє слово залишилось за вами, але є не читатиму!
вільної вам праці!
показать весь комментарий
Тоесть, вся цель в том чтобы лишить людей права на бесплатное образование?
показать весь комментарий
Попрошу повернути частину податків батькам тих дітей котрі вчаться на контракті
показать весь комментарий
А податки сплачували тільки батьки контрактників?
показать весь комментарий
Вот даже интересно, постоянная синхронизация с кацами это просто постоянное странное совпадение или таки одиннорот с одним менталитетом?
🤔
13.05.2025 12:57 Ответить
Просто чиновників зі знанням російської в сотні разів більше, ніж тих хто знає англійську, німецьку.....мови. От їм і простіше перекладати рашистські "ініціативи" на українську.
Хоча звісно це не стосується нерухомості та закупівель брендових речей в Монако, Мілані, і т.п. Тут в них розуміння європейських мов раптово з'являється.
показать весь комментарий
так це ж вже було!
показать весь комментарий
Все правильно.
- навчався "на контракті", шукаєш роботу самостійно
- навчався "на бюджеті", відпрацьовуєш певний термін десь "на селі".
- навчався за хабарі викладачам, влаштують в держоргани.
- закінчив солідний польський університет за спеціальністю "польська філологія" - негайно в міністерство!
Але завжди буде можливість "підвищити клас" працевлаштування, аж до Офісу Президента. З питаннями звертатись до брата Єрмака.
показать весь комментарий
Це вже декомунізація чи ще нє?
показать весь комментарий
Интересно другое, в какой сфере у нас такой недостаток кадров с высшим образованием чтобы принудительно отправлять выпускников на отработку? Или другой вариант. Зарплаты в ближайшее время станут ещё более нищенские на столько что будут разбегаться даже те, кто ещё не успел свалить. В последнее верится больше. У кацапов понятно. У них куча народу свалила в оборонку и на сво где платят очень прилично. У нас тоже будет отток случается. Вопрос только куда🤨
показать весь комментарий
Хорошу пастку готують, будеш рабом.Спочатку необгрунтовано підвищують вартість навчання до 100тис. на рік. Тобто загалом потрібно буде відпрацювати державі пів. млн.грн. І це при тому,що перше робоче місце буде на мін.зарплату. А тепер порахуйте)
показать весь комментарий
у цивілізації вчителі стажеруються до 2 років, аж після цього отримують диплом.
а тут склепали якісь оцінки і випустили лякать майбутнє покоління.
показать весь комментарий
Чомусь в СШа ,коли люди отримують на навчання студентський кредит - в них не виникає питання - а чого я маю його віддавати...
показать весь комментарий
Так мы на США или Европу равняемся?
показать весь комментарий
іди поступи в Чехію на мед фак
показать весь комментарий
Если мы равняемся на США, то нужно принять закон о минимальной почасовой зарплате.
показать весь комментарий
рівняємося на те що халяви як в СРСР не буде...
показать весь комментарий
Так в СССР как раз люди должны были отрабатывать образование. Это просто возвращение к давно забытому.
показать весь комментарий
Если на США, то жду когда у нас будут обязательная ставка - 15 баксов за час работы.
показать весь комментарий
Коли забезпечиш умови як в США тоді поговоримо
показать весь комментарий
всегда так было, хз чем они занимаются. впрочем, как и с "обмежено придатними" - все законы были давно, и вполне (относительно) логические. а вот например *********** выплаты госаппарату, депутатам, чиновникам, главам, помощникам почему-то убыточных госкомпаний и т.д. и т.п. во время войны - абсолютно бессмысленно. дроны\вооружение\технику они все равно не купят, премиум тачки \ халупы как-то не очень важны при обстрелах и убитых дорогах, так какой смысл тратить на них бабло? сделать бесплатную столовую и дать минималку среднюю з\п, а на бабло нанять инженеров\институты\конструкторские бюро и т.д. и т.п. ну или покупать в условном Китае еще пару десятков тысяч дронов, причем - ежемесячно, если сами "не смогли".
показать весь комментарий
О!
Нарешьі!
Але перед працевлаштуванням на 3 роки за спеціальністю, обов'язково відслужити у війську за контрактом!
Й до речі, постає ще одне дуже актуальне питання, вчителі, викладачі, науковці, що після закінчення ЗВО в свій час не пішли відпоацьовувати за дипломом протягом 3 років, а відразу всілякими лазейками позалишались у ЗВО й здобувши всілякі ступені та звання дочовгали до 40-50 років, теж мабуть треба застосувати цю норму закону!?
Бо більшість з них таку маячню плетуть на парах, що вуха в'януть. 🤦‍♂️
Хай хоча б побачили своїми очима те, до чого вони вчать своїх майбутніх випускників!😰
показать весь комментарий
Это форма трудового рабства.
показать весь комментарий
Ні! Це правовий порядок! Так живе вся Європа!
показать весь комментарий
Давай почнемо спочатку з мінімалки хоча б європейської
показать весь комментарий
Это не порядок. Потому что люди не рабы и государство не имеет права отнимать у них свободу и эксплуатировать их.
показать весь комментарий
О! "Розсмерділися"... А тепер підводимо всю цю маячню, викладену купою дописувачів, до норм цивільного законодавства(як України, так і будь-якої країни Європи).
Почнемо з такого поняття, як УГОДА.
Цивільно-правовий договір (також цивільно-правова угода) - домовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
В даному випадку угода укладається між студентом та ДЕРЖАВОЮ. Остання бере на себе зобов"язання дать студенту відповідні знання шляхом забезпечення учбового процесу відповідними викладачами, учбовими кабінетами, відповідною науковою базою та іншим. Студент зобов"язується засвоїть знання та працювать за спеціальністю, отриманою за контракт ом держзамовлення. У "забезпечення" з боку держави входить утримання навчальної бази, оплата роботи викладачів та витрати на забезпечення учбового процесу. А студент, отримавши "корочки", йде туди, куди сам хоче... Що від того отримує держава?
показать весь комментарий
Що від того отримує держава? Як і всі інши держави - податки з людини працюючої в приватному секторі, вищі, ніж податки з праці людини без вищої освіти.
показать весь комментарий
Справа в тому, що основна маса отих "держзамовників, іде не в "приватний сектор", а в поліцію... Чи багато вона користі приносить? Краще (і вигідніше), замість таких "вищоосвітників", мать випускників поліцейського коледжу...
показать весь комментарий
Згода. Про коледж. Але не забувайте про "броню" під час війни. Війна колись скінчиться, служба в поліції втратить свою привабливість.
показать весь комментарий
Государство налоги собирает или нет? Или эти деньги уходят на роскошную жизнь чиновников просто, так что нужно больше?
показать весь комментарий
Нема нічого дивнішого, ніж "розмишлізми" людини, яка не має навіть елементарних економічних знань... Це все одно, що сліпому від народження описувать красу та кольори навколишнього світу...
показать весь комментарий
Ответь. Это же просто. Собирает ли государство налоги или нет.
показать весь комментарий
"Просто - тільки кішки народжують...". Тобі потрібна лекція? Гугл в поміч...
показать весь комментарий
Только это не договор - это кабала. Это договор по типу продать почку.
показать весь комментарий
Розкажи про таку "кабалу" в США...
показать весь комментарий
В США "відпрацьовують" на держслужбі? Чи працють деінде, аби повернути кошти? Ви хочете мати працівника який буде працювати "на отебісь", шариться по лікарняним, туалетам та "перекурам"? Може всеж не "відпрацьовувати за фахом", а повертати позику від держави на навчання?
показать весь комментарий
В США просто не хватает спецов, так что им приходится переманивать из других стран, потому что их университеты не готовят достаточно. Вот к чему привело образование в США.
показать весь комментарий
А у США є "держзамовлення"? Коледжі та університети там - "самостійні структури, що учать студентів за гроші". Мені відомо, що там є поняття "студентський контракт". Це така собі "іпотека на навчання...". Людина отримує кошти на навчання, а потім роками виплачує їх "займодавцю... У нас хоч один медик чи викладач, що вивчився за державний кошт, і пішов "на вільні хліби" (частіш всього - за кордон, чи не за спеціальністю), хоч копійку державі повернув? Колись їздив у експедицію, з студентами-біологами педуніверситету. Їх була група з 18 осіб. Лише ОДИН працює викладачем... Всі були "бюджетниками"... Кілька осіб - у поліції. Кілька - в інших держструктурах, половина - "бізнесмени". Дехто - на заробітках за кордоном... Питання: яку користь отримала держава?
показать весь комментарий
Это не контракт, а рабство. Называется долговое рабство. В США в том числе.
показать весь комментарий
А чомусь законодавство будь-якої країни вважає це цілком законною "цивільно-правовою угодою"... Перекладаючи мовою "пересічних", "Даю, щоб ти дав.... Не хочеш - не бери...".
показать весь комментарий
Та законным много чего можно сделать, но сути явления это не изменит.
показать весь комментарий
У кацапів є прислів"я: "Ты ему сцы в глаза, а он тебе - "Божья роса...!". Так і з тобою. Піди в магазин, візьми товар, і відмовся платить... Скажи, що ти "податки платиш державі - тому платить не повинно... Це і є "цивільно-правова угода", про порушення якої я й кажу... У британців теж є прислів"я. "Ти можеш мать що-завгодно... Тільки не забудь заплатить за це... ". Я, наприклад, мав хороше грошове та матеріальне забезпечення, медичне обслуговування, за період служби в армії, (та й зараз не скаржуся, у порівнянні з іншими). Але я все життя платив державі за це своїм обмеженням свобод у пересуванні, виборі місця виконання своїх службових обов"язків, та їх роду, а також неврегульованості свого робочого часу. Але це була рівноцінна плата за те, що отримував і отримую я та моя сім"я... Сусідові це не сподобалося - і він у 67 років ще ходить на роботу... Бо йому не вистачає грошей на прожиття...
показать весь комментарий
Ты просто государственный паразит. Если завтра тебя государство выкинет на помойку и отберет все твои бонусы, то будешь ныть как оно несправедливо. Но такие паразиты как ты живут за счет рабов.
показать весь комментарий
Йди нахєр! "Если завтра"... Я те, що мені дала держава, чесно відслужив та заслужив... В часи моєї молодості такі, як ти, з нас реготали: "Придурки! "Через день - на ремень!", "Как адену партупею - всё тупею и тупею...". А зараз, саме такі, як ти, "скиглять" про "государственных паразитов" - бо пенсії малі... Але ж ви мали "свободу"! Відпрацював зміну - і роби, що хочеш! За наднормові чи вихід на роботу у вихідний день - "плати вдвоє!". Надоїло працювать в одному місці чи жить в населеному пункті, перебрався в інше. Нема нарядів, добових чергувань, можна відмовиться від відряджень... "Свобода!" Ну от і їж ту "свободу"!
показать весь комментарий
Кстати, в тех самых США тебя там уволят с армии или еще откуда в 40-50 лет и ***** как хочешь. Будешь бомжевать - твои проблемы. Это у нас такие сосут денюжки. Но вот ты хочешь иметь социалистические привилегии для себя и одновременно людоедский капитализм для других.
показать весь комментарий
Вот пришел Трамп - уволил там сотни тысяч чиновников и они остались без работы. И все. Никаких вариантов и гарантий.
показать весь комментарий
Я вибачаюся - у тебе дійсно, "дерев"яна голова"? До чого тут "социалистические привилегии" та "людоедский капитализм""? При СРСР існувала саме така система, яка передбачала обов"язкове відпрацювання випускниками інститутів і технікумів не менше 5 років там, куди направляли за розподілом... Вільний диплом (тобто, звільнення від розподілу, отримували або інваліди, або жінки, що виходили заміж за кадрових військовослужбовців та їхали за місцем їх служби).
Саме та система, проти якої ти зараз "ощерюєшся", називаючи це "рабством"... Ти вже "або хреста зніми, або труси натягни...".
Заспокойця... Стараючись "обісрать" мене - ти все більше і більше "валиш собі в штани"...
показать весь комментарий
Отримав (ла) диплом, 5 років відпрацювати на користь України!
Не відпрацював (ла), втік (ла), - поверни кошти державі з відсотками та відповідним записом про вмисну втечу з робочого місця!
Це змусить задуматись, а чи варто тікати!
показать весь комментарий
Цікаво,а чому зараз інакше?Вчиться за наші кошти,а борги не віддає?Це де таке?Хто платить-той замовляє музику.Це закон ринку.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
А у нас - "вистачає"? Ні... А чому? А тому, що держава гроші витратила на навчання студента, в розрахунку на нього, в конкретному держсекторі, а він "крутнув хвостом", і не хоче працювать там, де очікували на нього...
показать весь комментарий
Он все равно перестанет работать через те самые три года или сколько. Это называется свободный рынок.
показать весь комментарий
У тебе голова не болить? Мені аж тебе жаль стало: півдня тобі "на голові кілок тешу..." - а ти все голову підставляєш...
показать весь комментарий
