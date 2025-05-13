Выпускников-бюджетников обяжут отрабатывать по специальности: в Минобразования рассказали, какие изменения готовят
Министерство образования намерено внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать обязательную отработку выпускниками-бюджетниками по специальности в течение определенного срока.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам, Министерство планирует внедрить программу гарантированного рабочего места, которая предусматривает обязательную отработку выпускниками университетов определенного периода времени по их специальности. Это нововведение будет касаться только тех выпускников, которые учились на местах государственного заказа, а не по грантам или на контрактной форме обучения. Они должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.
"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним", - подчеркивает Винницкий.
Он также отметил, что это нововведение в первую очередь будет касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для госсектора.
Винницкий выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет эту новацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеленорилі свині
Державні (бюджетні) виші вже давно мають репутацію продавців дипломів.
Хіба що якісь приватні навчальні заклади, які мають договори чи узгодили програми з програмами Польщі, можуть дати документ, що дає право на щось там претендувати.
А вы грезите социальным дарвинизмом. То ли по глупости, то ли по незнанию.
Сначала тебе приглашают на копейки, люди уходят, они закрывают больницы... и называют это медицинской реформой. Почти похожая ситуация в ай-ти сфере.
1. Нерыночный механизм. Это ведет к тому что отрасль получает сверхприбыли, но в неё не течет капитал. Люди с неё бегут. Она ветшает и деградирует.
2. Инициатива. Люди, которые работают из под палки менее инициативны и трудоспособны. Они работают просто потому что надо. Эта мотивация ведет к подрыву всей рабочей культуры. Так было в СССР, кстати. Работаешь потому что куда деваться.
3. Отсутствие инноваций. Человек, который не может сам выбирать работу не сможет реализовать свои иновационные идеи, которые как раз в этом возрасте бурлят. Это идеальный метод подавить развитие и загнать отрасль в стагнацию.
Это то что реально будет. Потому что так везде, где есть рабство.
На цьому припиняю спроби вам, щось пояснити. Можете, щось відповісти, щоб останнє слово залишилось за вами, але є не читатиму!
вільної вам праці!
🤔
Хоча звісно це не стосується нерухомості та закупівель брендових речей в Монако, Мілані, і т.п. Тут в них розуміння європейських мов раптово з'являється.
- навчався "на контракті", шукаєш роботу самостійно
- навчався "на бюджеті", відпрацьовуєш певний термін десь "на селі".
- навчався за хабарі викладачам, влаштують в держоргани.
- закінчив солідний польський університет за спеціальністю "польська філологія" - негайно в міністерство!
Але завжди буде можливість "підвищити клас" працевлаштування, аж до Офісу Президента. З питаннями звертатись до брата Єрмака.
а тут склепали якісь оцінки і випустили лякать майбутнє покоління.
почему-то убыточныхгоскомпаний и т.д. и т.п. во время войны - абсолютно бессмысленно. дроны\вооружение\технику они все равно не купят, премиум тачки \ халупы как-то не очень важны при обстрелах и убитых дорогах, так какой смысл тратить на них бабло? сделать бесплатную столовую и дать минималкусреднюю з\п, а на бабло нанять инженеров\институты\конструкторские бюро и т.д. и т.п. ну или покупать в условном Китае еще пару десятков тысяч дронов, причем - ежемесячно, если сами "не смогли".
Нарешьі!
Але перед працевлаштуванням на 3 роки за спеціальністю, обов'язково відслужити у війську за контрактом!
Й до речі, постає ще одне дуже актуальне питання, вчителі, викладачі, науковці, що після закінчення ЗВО в свій час не пішли відпоацьовувати за дипломом протягом 3 років, а відразу всілякими лазейками позалишались у ЗВО й здобувши всілякі ступені та звання дочовгали до 40-50 років, теж мабуть треба застосувати цю норму закону!?
Бо більшість з них таку маячню плетуть на парах, що вуха в'януть. 🤦♂️
Хай хоча б побачили своїми очима те, до чого вони вчать своїх майбутніх випускників!😰
Почнемо з такого поняття, як УГОДА.
Цивільно-правовий договір (також цивільно-правова угода) - домовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
В даному випадку угода укладається між студентом та ДЕРЖАВОЮ. Остання бере на себе зобов"язання дать студенту відповідні знання шляхом забезпечення учбового процесу відповідними викладачами, учбовими кабінетами, відповідною науковою базою та іншим. Студент зобов"язується засвоїть знання та працювать за спеціальністю, отриманою за контракт ом держзамовлення. У "забезпечення" з боку держави входить утримання навчальної бази, оплата роботи викладачів та витрати на забезпечення учбового процесу. А студент, отримавши "корочки", йде туди, куди сам хоче... Що від того отримує держава?
Саме та система, проти якої ти зараз "ощерюєшся", називаючи це "рабством"... Ти вже "або хреста зніми, або труси натягни...".
Заспокойця... Стараючись "обісрать" мене - ти все більше і більше "валиш собі в штани"...
Не відпрацював (ла), втік (ла), - поверни кошти державі з відсотками та відповідним записом про вмисну втечу з робочого місця!
Це змусить задуматись, а чи варто тікати!