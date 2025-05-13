Выпускников-бюджетников обяжут отрабатывать по специальности: в Минобразования рассказали, какие изменения готовят

Министерство образования намерено внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать обязательную отработку выпускниками-бюджетниками по специальности в течение определенного срока.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, Министерство планирует внедрить программу гарантированного рабочего места, которая предусматривает обязательную отработку выпускниками университетов определенного периода времени по их специальности. Это нововведение будет касаться только тех выпускников, которые учились на местах государственного заказа, а не по грантам или на контрактной форме обучения. Они должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним", - подчеркивает Винницкий.

Он также отметил, что это нововведение в первую очередь будет касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для госсектора.

Винницкий выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет эту новацию.