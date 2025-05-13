8 країн ЄС закликали Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню: Інакше відповідь буде рішучою

Вісім країн Північної Європи та Балтії закликали диктатора Володимира Путіна погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

Відповідне звернення оприлюднив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про країни, що входять до формату NB8 - це Данія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

"Ми закликаємо Росію погодитися на безумовне, негайне припинення вогню на 30 днів. Тільки це може прокласти шлях до переговорів. Якщо Путін вирішить продовжувати вбивства, наша відповідь буде рішучою", - зазначив глава естонського уряду.

Читайте: Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні