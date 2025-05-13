8 країн ЄС закликали Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню: Інакше відповідь буде рішучою
Вісім країн Північної Європи та Балтії закликали диктатора Володимира Путіна погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.
Відповідне звернення оприлюднив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про країни, що входять до формату NB8 - це Данія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.
"Ми закликаємо Росію погодитися на безумовне, негайне припинення вогню на 30 днів. Тільки це може прокласти шлях до переговорів. Якщо Путін вирішить продовжувати вбивства, наша відповідь буде рішучою", - зазначив глава естонського уряду.
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
И как же будет выглядеть этот "решительный ответ" ?
На стене Нарвского замка, который находится напротив орковского Ивангорода, будет в 10-ый раз вывешен тряпичный баннер со словами "Путин - убийца ! " ...
Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції, - уряд ФРН
Краще вже мовчіть, не робіться ще більш жалюгідними. Хоча куди вже далі?
Висновок тільки один - вже давнов Україні мають проводитись роботи з розробки та виготовлення власної ядерної зброї!
Проте зараз наша влада схоже тільки тренується, як прогнутись перед рижим дегенератом Красновим.
- це закликаємо зараз з нами в одній кімнаті?
в штанисанкциі"