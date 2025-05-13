УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
5 694 50

8 країн ЄС закликали Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню: Інакше відповідь буде рішучою

У ЄС закликали Путіна погодитися на припинення вогню

Вісім країн Північної Європи та Балтії закликали диктатора Володимира Путіна погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

Відповідне звернення оприлюднив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про країни, що входять до формату NB8 - це Данія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

"Ми закликаємо Росію погодитися на безумовне, негайне припинення вогню на 30 днів. Тільки це може прокласти шлях до переговорів. Якщо Путін вирішить продовжувати вбивства, наша відповідь буде рішучою", - зазначив глава естонського уряду.

Читайте: Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

У ЄС закликали Путіна погодитися на припинення вогню

Автор: 

Естонія (1685) припинення вогню (328)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
13.05.2025 13:32 Відповісти
+21
заборонять виступати баскову в парижі і газманову в берліні?
показати весь коментар
13.05.2025 13:33 Відповісти
+16
"Інакше відповідь буде рішучою..."
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
показати весь коментар
13.05.2025 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2025 13:32 Відповісти
І патужною
показати весь коментар
13.05.2025 13:33 Відповісти
заборонять виступати баскову в парижі і газманову в берліні?
показати весь коментар
13.05.2025 13:33 Відповісти
Зачетно!!!!!
показати весь коментар
13.05.2025 13:55 Відповісти
І кобзону в мавзолеї
показати весь коментар
13.05.2025 14:02 Відповісти
Кабздон в мавзолее поёт колыбельную всем новоприбывшим,там ось зла!
показати весь коментар
13.05.2025 18:27 Відповісти
газманов і басков можуть не хвилюватися, париж i берлiн до цього звернення не мають відношення
показати весь коментар
13.05.2025 20:01 Відповісти
Ну і які рішучі кроки знаємо раніше і до сьогодні?
показати весь коментар
13.05.2025 13:33 Відповісти
Смахивает на решительное выпрашивание.
показати весь коментар
13.05.2025 13:36 Відповісти
Оголосять найрішучіше занепокоєння!
показати весь коментар
13.05.2025 13:36 Відповісти
"Інакше відповідь буде рішучою..."
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
показати весь коментар
13.05.2025 13:37 Відповісти
"Мы призываем Россию согласиться на безусловное, немедленное прекращение огня на 30 дней. Только это может проложить путь к переговорам. Если Путин решит продолжать убийства, наш ответ будет решительным", - отметил глава эстонского правительства.

И как же будет выглядеть этот "решительный ответ" ?

На стене Нарвского замка, который находится напротив орковского Ивангорода, будет в 10-ый раз вывешен тряпичный баннер со словами "Путин - убийца ! " ...
показати весь коментар
13.05.2025 14:09 Відповісти
И взвод эстонской армии будет готов выехать в Закарпатье для поддержки там ЗСУ.
показати весь коментар
13.05.2025 16:31 Відповісти
12.05.25 14:19
Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції, - уряд ФРН

Краще вже мовчіть, не робіться ще більш жалюгідними. Хоча куди вже далі?
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
Напередодні зустрічі членів НАТО, відсутні бажання хоч якось спровокувати головного соліста.
показати весь коментар
13.05.2025 14:08 Відповісти
От настільки рішучою ...?
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
Настільки, що у вимірювача рішучості шкали не вистачить.
показати весь коментар
13.05.2025 15:15 Відповісти
Не зупиниться пуйло! Йому треба "годувати" своїх ваЄнних потвор - виплачувати гроші. Треба годувати мордорський ВПК замовленнями і грошима. Треба годувати "населення" казками про "пабєди".
показати весь коментар
13.05.2025 13:42 Відповісти
А тем временем ***** продолжает вооружаться
показати весь коментар
13.05.2025 13:45 Відповісти
Відверте і неприкрите знущання над Україною.
показати весь коментар
13.05.2025 13:47 Відповісти
А ми віримо. Як мінімум наш путужний лідор робить вигляд, що дуже на них сподівається.
показати весь коментар
13.05.2025 14:11 Відповісти
Інакше буде те що вчора... Ну всі цей анекдот знають.
показати весь коментар
13.05.2025 13:49 Відповісти
Та йдіть ви лісом,пустомелі.
показати весь коментар
13.05.2025 13:52 Відповісти
НА "ЗАКЛИКИ" -куйло ложив болт всі роки війни в Україні і не тільки.Барани з ЄС ,ЩЕ НЕ ВКУРИЛИ. "заклики .для куйла все одно.що мертвому кадило".До тих пір поки ЄС НЕ БУДЕ РОЗМОВЛЯТИ З КУЙЛМ МОВОЮ "УЛЬТИМАТУМІВ".КОТРІ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ...ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАКЛИКИ ДО КУЙЛА...ПУСТИЙ ЗВУК...
показати весь коментар
13.05.2025 13:53 Відповісти
Та все вони вкурили. Давно вже. Але не визнавати ж, що обісрались. Тому ця музика буде вічною.
показати весь коментар
13.05.2025 15:17 Відповісти
шлюхи вкурили,що вони такими є, але ж охота бути порядними жіночками...
показати весь коментар
13.05.2025 15:30 Відповісти
Пук-пук-пук и еще 2 пука !
показати весь коментар
13.05.2025 13:53 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.05.2025 13:55 Відповісти
Відповідь буде така: "Ей, брат, слюшай! Ті нихарашо паступаишь, еее! Мі же тібя просіли, а ти ніпаслушал, да!
показати весь коментар
13.05.2025 14:00 Відповісти
Да ладно вам, дайте им еще неделю
показати весь коментар
13.05.2025 14:00 Відповісти
Рішучій пук
показати весь коментар
13.05.2025 14:03 Відповісти
Соромлюсь спитати, але яка ж буде відповідь?
показати весь коментар
13.05.2025 14:03 Відповісти
Сказали ж: рішучою.
показати весь коментар
13.05.2025 15:18 Відповісти
315783425466-й "Китайський ультиматум". Британія, Франція, Німеччина - Самим то не огидно?
Висновок тільки один - вже давнов Україні мають проводитись роботи з розробки та виготовлення власної ядерної зброї!
Проте зараз наша влада схоже тільки тренується, як прогнутись перед рижим дегенератом Красновим.
показати весь коментар
13.05.2025 14:07 Відповісти
зараз трамп як тупне ногою
показати весь коментар
13.05.2025 14:07 Відповісти
Про рішучу відповідь вже смішно. Пора вже європейським політикам гастролі зі стендапом проводити по всьому миру і розказувати які вони рішучі
показати весь коментар
13.05.2025 14:12 Відповісти
Стурбометр показав 4 меркеля.
показати весь коментар
13.05.2025 14:36 Відповісти
А в олландах це скільки?
показати весь коментар
13.05.2025 15:19 Відповісти
Олланд як одиниця виміру не сертифікований.
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
"Ми закликаємо росію погодитися на безумовне, негайне припинення вогню на 30 днів."

- це закликаємо зараз з нами в одній кімнаті?
показати весь коментар
13.05.2025 14:38 Відповісти
Взагалі-то ці країни здатні заблокувати трафік кацапської нафти через Балтику. Це був би чудовий сюрприз для всього світу, а особиво для нас, не кажучи вже про ×уйло.
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
Їжачок побачив голу сраку та злякався...
показати весь коментар
13.05.2025 15:03 Відповісти
Уровень обеспокоенности будет запредельный и решительный. Мир такого ещё не видел.
показати весь коментар
13.05.2025 15:29 Відповісти
А куда подевались крикуны "Ивропа вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам" ?
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
Більше цікаво, де поділись крикуни: "Ну всьо, пудєн, сдавайся, бо щас європа наложит в штани санкциі"
показати весь коментар
13.05.2025 16:49 Відповісти
Плядь, аж стремно стало!
показати весь коментар
13.05.2025 16:11 Відповісти
Інакше - РІШУЧА стурбованість!!!
показати весь коментар
13.05.2025 18:43 Відповісти
помню, они тaк потужно и незлaмно зaклыкaли гитлерa не жрaть европу
показати весь коментар
13.05.2025 18:57 Відповісти
Дякую керівництву дружніх країн! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
14.05.2025 08:36 Відповісти
 
 