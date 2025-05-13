РУС
8 стран ЕС призвали Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня: иначе ответ будет решительным

Восемь стран Северной Европы и Балтии призвали диктатора Владимира Путина согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Соответствующее обращение обнародовал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о странах, входящих в формат NB8 - это Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

"Мы призываем Россию согласиться на безусловное, немедленное прекращение огня на 30 дней. Только это может проложить путь к переговорам. Если Путин решит продолжать убийства, наш ответ будет решительным", - отметил глава эстонского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС о прекращении огня в Украине, - Le Figaro

заборонять виступати баскову в парижі і газманову в берліні?
"Інакше відповідь буде рішучою..."
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
І патужною
заборонять виступати баскову в парижі і газманову в берліні?
Зачетно!!!!!
І кобзону в мавзолеї
Кабздон в мавзолее поёт колыбельную всем новоприбывшим,там ось зла!
газманов і басков можуть не хвилюватися, париж i берлiн до цього звернення не мають відношення
Ну і які рішучі кроки знаємо раніше і до сьогодні?
Смахивает на решительное выпрашивание.
Оголосять найрішучіше занепокоєння!
"Інакше відповідь буде рішучою..."
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
И как же будет выглядеть этот "решительный ответ" ?

На стене Нарвского замка, который находится напротив орковского Ивангорода, будет в 10-ый раз вывешен тряпичный баннер со словами "Путин - убийца ! " ...
И взвод эстонской армии будет готов выехать в Закарпатье для поддержки там ЗСУ.
12.05.25 14:19
Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції, - уряд ФРН

Краще вже мовчіть, не робіться ще більш жалюгідними. Хоча куди вже далі?
Напередодні зустрічі членів НАТО, відсутні бажання хоч якось спровокувати головного соліста.
От настільки рішучою ...?
Настільки, що у вимірювача рішучості шкали не вистачить.
Не зупиниться пуйло! Йому треба "годувати" своїх ваЄнних потвор - виплачувати гроші. Треба годувати мордорський ВПК замовленнями і грошима. Треба годувати "населення" казками про "пабєди".
А тем временем ***** продолжает вооружаться
Відверте і неприкрите знущання над Україною.
А ми віримо. Як мінімум наш путужний лідор робить вигляд, що дуже на них сподівається.
Інакше буде те що вчора... Ну всі цей анекдот знають.
Та йдіть ви лісом,пустомелі.
НА "ЗАКЛИКИ" -куйло ложив болт всі роки війни в Україні і не тільки.Барани з ЄС ,ЩЕ НЕ ВКУРИЛИ. "заклики .для куйла все одно.що мертвому кадило".До тих пір поки ЄС НЕ БУДЕ РОЗМОВЛЯТИ З КУЙЛМ МОВОЮ "УЛЬТИМАТУМІВ".КОТРІ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ...ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАКЛИКИ ДО КУЙЛА...ПУСТИЙ ЗВУК...
Та все вони вкурили. Давно вже. Але не визнавати ж, що обісрались. Тому ця музика буде вічною.
шлюхи вкурили,що вони такими є, але ж охота бути порядними жіночками...
Пук-пук-пук и еще 2 пука !
🤣🤣🤣
Відповідь буде така: "Ей, брат, слюшай! Ті нихарашо паступаишь, еее! Мі же тібя просіли, а ти ніпаслушал, да!
Да ладно вам, дайте им еще неделю
Рішучій пук
Соромлюсь спитати, але яка ж буде відповідь?
Сказали ж: рішучою.
315783425466-й "Китайський ультиматум". Британія, Франція, Німеччина - Самим то не огидно?
Висновок тільки один - вже давнов Україні мають проводитись роботи з розробки та виготовлення власної ядерної зброї!
Проте зараз наша влада схоже тільки тренується, як прогнутись перед рижим дегенератом Красновим.
зараз трамп як тупне ногою
Про рішучу відповідь вже смішно. Пора вже європейським політикам гастролі зі стендапом проводити по всьому миру і розказувати які вони рішучі
Стурбометр показав 4 меркеля.
А в олландах це скільки?
Олланд як одиниця виміру не сертифікований.
"Ми закликаємо росію погодитися на безумовне, негайне припинення вогню на 30 днів."

- це закликаємо зараз з нами в одній кімнаті?
Взагалі-то ці країни здатні заблокувати трафік кацапської нафти через Балтику. Це був би чудовий сюрприз для всього світу, а особиво для нас, не кажучи вже про ×уйло.
Їжачок побачив голу сраку та злякався...
Уровень обеспокоенности будет запредельный и решительный. Мир такого ещё не видел.
А куда подевались крикуны "Ивропа вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам" ?
Більше цікаво, де поділись крикуни: "Ну всьо, пудєн, сдавайся, бо щас європа наложит в штани санкциі"
Плядь, аж стремно стало!
Інакше - РІШУЧА стурбованість!!!
помню, они тaк потужно и незлaмно зaклыкaли гитлерa не жрaть европу
Дякую керівництву дружніх країн! Слава ЗСУ! Слава Україні!
