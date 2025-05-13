8 стран ЕС призвали Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня: иначе ответ будет решительным

Восемь стран Северной Европы и Балтии призвали диктатора Владимира Путина согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Соответствующее обращение обнародовал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о странах, входящих в формат NB8 - это Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

"Мы призываем Россию согласиться на безусловное, немедленное прекращение огня на 30 дней. Только это может проложить путь к переговорам. Если Путин решит продолжать убийства, наш ответ будет решительным", - отметил глава эстонского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС о прекращении огня в Украине, - Le Figaro