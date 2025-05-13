8 стран ЕС призвали Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня: иначе ответ будет решительным
Восемь стран Северной Европы и Балтии призвали диктатора Владимира Путина согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.
Соответствующее обращение обнародовал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о странах, входящих в формат NB8 - это Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.
"Мы призываем Россию согласиться на безусловное, немедленное прекращение огня на 30 дней. Только это может проложить путь к переговорам. Если Путин решит продолжать убийства, наш ответ будет решительным", - отметил глава эстонского правительства.
Введут санкции против всех уборщиц в Кремле.
Придётся им ездить в Шенген через мАдярщину.
И как же будет выглядеть этот "решительный ответ" ?
На стене Нарвского замка, который находится напротив орковского Ивангорода, будет в 10-ый раз вывешен тряпичный баннер со словами "Путин - убийца ! " ...
Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції, - уряд ФРН
Краще вже мовчіть, не робіться ще більш жалюгідними. Хоча куди вже далі?
Висновок тільки один - вже давнов Україні мають проводитись роботи з розробки та виготовлення власної ядерної зброї!
Проте зараз наша влада схоже тільки тренується, як прогнутись перед рижим дегенератом Красновим.
- це закликаємо зараз з нами в одній кімнаті?
в штанисанкциі"