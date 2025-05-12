Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС о прекращении огня в Украине, - Le Figaro
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в понедельник проведет очередные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Об этом сообщает издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.
Темой разговора станет инициатива США и ЕС по 30-дневному безусловному прекращению огня, которая остается в силе до конца суток понедельника.
"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", - отметил Макрон.
Глава Франции отметил необходимость трезвой оценки ситуации: "Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
Путин прогнул Трампа, а Трамп прогнул Европу, потому что прогнулся сам Зеленский. Позорище. В Стамбуле Зеленский все же встретится с русскими, но не с Путиным, а третесорнтными советниками, понизив свой статус до гауляйтера. Как его после этого назвать?
Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...
ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ пвідтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
поки що...
Тому за нас воювати вони не будуть...