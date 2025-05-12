Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС о прекращении огня в Украине, - Le Figaro

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в понедельник проведет очередные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Об этом сообщает издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Темой разговора станет инициатива США и ЕС по 30-дневному безусловному прекращению огня, которая остается в силе до конца суток понедельника.

"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", - отметил Макрон.

Глава Франции отметил необходимость трезвой оценки ситуации: "Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая, - Сибига

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер