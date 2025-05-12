РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 655 20

Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС о прекращении огня в Украине, - Le Figaro

Эммануэль Макрон о войне в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в понедельник проведет очередные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Об этом сообщает издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Темой разговора станет инициатива США и ЕС по 30-дневному безусловному прекращению огня, которая остается в силе до конца суток понедельника.

"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", - отметил Макрон.

Глава Франции отметил необходимость трезвой оценки ситуации: "Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая, - Сибига

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Макрон Эмманюэль (1414) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
По кругу. Как ослик на мельнице.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:24 Ответить
+2
Ясненько .
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:24 Ответить
+2
показать весь комментарий
12.05.2025 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По кругу. Как ослик на мельнице.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:24 Ответить
Будуть говорити про "посилення ППО"
показать весь комментарий
12.05.2025 16:05 Ответить
Ясненько .
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:24 Ответить
Ну вот, а вы боялись. Маркон вравит мозги Зеленскму и не позволит подписать Стамбул-2. Исстинавамговорю.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:25 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:27 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:39 Ответить
Путин прогнул Трампа, а Трамп прогнул Европу, потому что прогнулся сам Зеленский. Позорище. В Стамбуле Зеленский все же встретится с русскими, но не с Путиным, а третесорнтными советниками, понизив свой статус до гауляйтера. Как его после этого назвать?

Путин прогнул Трампа, а Трамп прогнул Европу, потому что прогнулся сам Зеленский. Позорище. В Стамбуле Зеленский все же встретится с русскими, но не с Путиным, а третесорнтными советниками, понизив свой статус до гауляйтера. Как его после этого назвать?

https://t.co/20fOLgeWOh

https://t.co/20fOLgeWOh



https://t.co/20fOLgeWOh

https://t.co/20fOLgeWOh

показать весь комментарий
12.05.2025 15:31 Ответить
В них там,шо чемпіонат по переговорам!?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:33 Ответить
Ні, просто дуже не хочецця sanctions from hell вводити завтра о 0:00.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:40 Ответить
Учора шквал злості у Соловйова у вечірньому шоу просто заливав його горлянку слиною злісного гавкання - дісталося найбільше Макрону, коли вони довго зажималися в обнімаках з Зе Дійшло до того, що показали вид Зеленського зі спини й ніби-то !!!ширінка у його штанях на задниці. Соловйов - "Ексклюзив українських дізайнерів спеціально для рідного президента "

Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...

ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ пвідтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:19 Ответить
Ви дивиитесь СОловйова та російських "опозіціонерів"? Вам лікуватись треба
показать весь комментарий
12.05.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:39 Ответить
Чогось мені здається, що темою розмови Макрона з Зе буде його несподівана для наших союзників згода на рандеву з ****** в Стамбулі без попереднього припинення обстрілів не те що на фронті, а й поцивільних об'єктах неокупованої території України. ІМНО, такий варіант в суботу на квінтеті рішучих не обговорювався...
показать весь комментарий
12.05.2025 15:45 Ответить
"рішучі" = "ссикливі балаболи" . Людина, яка хоче робити - робить. Яка не хоче - звіздить. І вводить санкції
показать весь комментарий
12.05.2025 16:52 Ответить
Та не їхня це війна!
поки що...
Тому за нас воювати вони не будуть...
показать весь комментарий
12.05.2025 17:32 Ответить
Достатньо переговорів полюйте на путлера.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:17 Ответить
Вот уявляю: гуляє такий Макрон увечорі по бульвару, а на нього якийсь алжирець з ножем! А той - я на тебе санкціх наложу! Це так по-вашому працює???
показать весь комментарий
12.05.2025 16:49 Ответить
а що, припинення вогню якось залежить від лідерів ЄС? або від Зеленського?
показать весь комментарий
12.05.2025 17:12 Ответить
Може ви вже нарешті почнете хоч щось практично втілювати, а не тільки вести безкінечні перемовини про перемовини?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:49 Ответить
 
 