Макрон проведе нові переговори із Зеленським і лідерами ЄС щодо припинення вогню в Україні, - Le Figaro
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у понеділок проведе чергові переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.
Про це повідомляє видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.
Темою розмови стане ініціатива США та ЄС щодо 30-денного безумовного припинення вогню, яка залишається чинною до кінця доби понеділка.
"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", - зазначив Макрон.
Глава Франції наголосив на необхідності тверезої оцінки ситуації: "Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
Путин прогнул Трампа, а Трамп прогнул Европу, потому что прогнулся сам Зеленский. Позорище. В Стамбуле Зеленский все же встретится с русскими, но не с Путиным, а третесорнтными советниками, понизив свой статус до гауляйтера. Как его после этого назвать?
https://t.co/20fOLgeWOh
https://t.co/20fOLgeWOh
https://t.co/20fOLgeWOh
https://t.co/20fOLgeWOh
Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...
ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ пвідтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
поки що...
Тому за нас воювати вони не будуть...