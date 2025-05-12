УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
1 655 20

Макрон проведе нові переговори із Зеленським і лідерами ЄС щодо припинення вогню в Україні, - Le Figaro

Еманнюель Макрон про війну в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у понеділок проведе чергові переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Про це повідомляє видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Темою розмови стане ініціатива США та ЄС щодо 30-денного безумовного припинення вогню, яка залишається чинною до кінця доби понеділка. 

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", - зазначив Макрон.

Глава Франції наголосив на необхідності тверезої оцінки ситуації: "Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня, - Сибіга

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню є "терміново необхідним" для початку мирних перемовин, - речниця ЄК Хіппер

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Макрон Емманюель (1568) припинення вогню (327)
Топ коментарі
+3
По кругу. Как ослик на мельнице.
показати весь коментар
12.05.2025 15:24 Відповісти
+2
Ясненько .
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
показати весь коментар
12.05.2025 15:24 Відповісти
+2
показати весь коментар
12.05.2025 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
По кругу. Как ослик на мельнице.
показати весь коментар
12.05.2025 15:24 Відповісти
Будуть говорити про "посилення ППО"
показати весь коментар
12.05.2025 16:05 Відповісти
Ясненько .
«Пекельні санкції» годі.
Будемо тиснути на Україну.
показати весь коментар
12.05.2025 15:24 Відповісти
Ну вот, а вы боялись. Маркон вравит мозги Зеленскму и не позволит подписать Стамбул-2. Исстинавамговорю.
показати весь коментар
12.05.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 15:27 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 15:39 Відповісти
Путин прогнул Трампа, а Трамп прогнул Европу, потому что прогнулся сам Зеленский. Позорище. В Стамбуле Зеленский все же встретится с русскими, но не с Путиным, а третесорнтными советниками, понизив свой статус до гауляйтера. Как его после этого назвать?

показати весь коментар
12.05.2025 15:31 Відповісти
В них там,шо чемпіонат по переговорам!?
показати весь коментар
12.05.2025 15:33 Відповісти
Ні, просто дуже не хочецця sanctions from hell вводити завтра о 0:00.
показати весь коментар
12.05.2025 15:40 Відповісти
Учора шквал злості у Соловйова у вечірньому шоу просто заливав його горлянку слиною злісного гавкання - дісталося найбільше Макрону, коли вони довго зажималися в обнімаках з Зе Дійшло до того, що показали вид Зеленського зі спини й ніби-то !!!ширінка у його штанях на задниці. Соловйов - "Ексклюзив українських дізайнерів спеціально для рідного президента "

Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...

ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ пвідтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
показати весь коментар
12.05.2025 16:19 Відповісти
Ви дивиитесь СОловйова та російських "опозіціонерів"? Вам лікуватись треба
показати весь коментар
12.05.2025 16:51 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 15:39 Відповісти
Чогось мені здається, що темою розмови Макрона з Зе буде його несподівана для наших союзників згода на рандеву з ****** в Стамбулі без попереднього припинення обстрілів не те що на фронті, а й поцивільних об'єктах неокупованої території України. ІМНО, такий варіант в суботу на квінтеті рішучих не обговорювався...
показати весь коментар
12.05.2025 15:45 Відповісти
"рішучі" = "ссикливі балаболи" . Людина, яка хоче робити - робить. Яка не хоче - звіздить. І вводить санкції
показати весь коментар
12.05.2025 16:52 Відповісти
Та не їхня це війна!
поки що...
Тому за нас воювати вони не будуть...
показати весь коментар
12.05.2025 17:32 Відповісти
Достатньо переговорів полюйте на путлера.
показати весь коментар
12.05.2025 16:17 Відповісти
Вот уявляю: гуляє такий Макрон увечорі по бульвару, а на нього якийсь алжирець з ножем! А той - я на тебе санкціх наложу! Це так по-вашому працює???
показати весь коментар
12.05.2025 16:49 Відповісти
а що, припинення вогню якось залежить від лідерів ЄС? або від Зеленського?
показати весь коментар
12.05.2025 17:12 Відповісти
Може ви вже нарешті почнете хоч щось практично втілювати, а не тільки вести безкінечні перемовини про перемовини?
показати весь коментар
12.05.2025 20:49 Відповісти
 
 