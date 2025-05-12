Макрон проведе нові переговори із Зеленським і лідерами ЄС щодо припинення вогню в Україні, - Le Figaro

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у понеділок проведе чергові переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Про це повідомляє видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Темою розмови стане ініціатива США та ЄС щодо 30-денного безумовного припинення вогню, яка залишається чинною до кінця доби понеділка.

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", - зазначив Макрон.

Глава Франції наголосив на необхідності тверезої оцінки ситуації: "Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

