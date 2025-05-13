Україна закликає уряд Польщі до переговорів та активних дій щодо комунікації з протестувальниками для розблокування кордону, - посол Боднар

Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо блокування руху вантажного транспорту поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар.

З словами посла, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як "засіб тиску". Він наголосив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, "адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони".

Боднар додав, що українська сторона закликає польський уряд до "активних дій щодо комунікації з протестувальниками", а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб урегулювати це питання.

"Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі", - наголосив посол.

Також він повідомив, що українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл: "Проблему всі знають. Зараз розглядається можливість запобігання цьому протесту, або його мінімізації".

Крім того, посол зауважив, що в умовах російсько-української війни, що триває, цей протест "точно не спрямований на підтримку України і зміцнення українсько-польських відносин": "Це вкладається у традиційний для Росії наратив про спроби знайти точки поділу між нашими народами. Ті, хто це робить, точно ллє воду на млин країни-агресора".

Нагадаємо, 12 травня 2025 року розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.