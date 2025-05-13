УКР
Новини Блокада на польському кордоні
643 10

Україна закликає уряд Польщі до переговорів та активних дій щодо комунікації з протестувальниками для розблокування кордону, - посол Боднар

Блокування польського кордону

Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо блокування руху вантажного транспорту поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар.

З словами посла, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як "засіб тиску". Він наголосив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, "адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони".

Боднар додав, що українська сторона закликає польський уряд до "активних дій щодо комунікації з протестувальниками", а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб урегулювати це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПП "Дорогуськ-Ягодин" заблоковано: електронна черга скоротилася вдвічі, перевізники обирають інші маршрути

"Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі", - наголосив посол.

Також він повідомив, що українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл: "Проблему всі знають. Зараз розглядається можливість запобігання цьому протесту, або його мінімізації".

Крім того, посол зауважив, що в умовах російсько-української війни, що триває, цей протест "точно не спрямований на підтримку України і зміцнення українсько-польських відносин": "Це вкладається у традиційний для Росії наратив про спроби знайти точки поділу між нашими народами. Ті, хто це робить, точно ллє воду на млин країни-агресора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною

Нагадаємо, 12 травня 2025 року розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.

Автор: 

Боднар Василь (159) кордон (4862) Польща (8750) блокування (684)
Коментувати
Сортувати:
ЯКІ ЩЕ ПЕРЕГОВОРИ? Вони в СОТ - просто арештуйте всіх та й
показати весь коментар
13.05.2025 14:15 Відповісти
Закликати - марна справа. Доки не втрутиться наш АсМАП й не примусить IRU анулювати всі TIR-carnet пшекам. Або відразу не виключать з асоціації. Й будуть тоді шляхи тільки на території Польщі самі собі перекривати. Їх перевізників жодена країна не пустить до себе.
показати весь коментар
13.05.2025 14:16 Відповісти
Первый раз они перекрывали кордоны потому что струсили к нам ездить в начале войны а потом когда увидели что грузопотоки пошли мимо их хитропопых так их жаба задавила и начали требования выставлять.
показати весь коментар
13.05.2025 14:22 Відповісти
Асмап тільки і вміє гроши з наших перевізників збирати. Ця гнила контора ні на що більше не здатна
показати весь коментар
13.05.2025 14:43 Відповісти
Щось Туск зовсім скурвився...
показати весь коментар
13.05.2025 14:19 Відповісти
Ось як нас, насправді, чекають в ЄС! Сильна економічно Україна нікому не потрібна, а росії бояться! Тому й допомагають так, щоб Україна не перемогла, а росія не виграла, а максимально ослабла за рахунок українських життів! Сумно, але, на жаль, така правда!
показати весь коментар
13.05.2025 14:32 Відповісти
Якщо справа дійде до реального вступу України до ЄС, українці будуть дуже здивовані. Найбільший спротив цьому чинитимуть зовсім не Орбан і Фіцо.
показати весь коментар
13.05.2025 15:11 Відповісти
"За словами посла, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку."

Це все, що треба знати про Європу. Нема там ніякої ні демократії, ні вільної торгівлі, ні чесної конкуренції.
показати весь коментар
13.05.2025 15:08 Відповісти
Аха, до початку повномаштабної - конкуренції не існувало..а тут як поперла конкуренція, коли сусіду погано..треба допомогти агресору добити сусіда. І звертатись ні до кого, бо керівництво польське знову Волинську різанину згадує..краще б воно так згадувало літак Лєха Качинського..
показати весь коментар
13.05.2025 15:16 Відповісти
 
 