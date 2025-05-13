Украина призывает правительство Польши к переговорам и активным действиям по коммуникации с протестующими для разблокирования границы, - посол Боднар

Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной относительно блокирования движения грузового транспорта вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По словам посла, польский протест направлен на защиту прав перевозчиков и на борьбу с конкуренцией с украинской стороны. В то же время с украинской стороны это рассматривается как "средство давления". Он подчеркнул, что Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной по этой проблеме, "ведь это влияет на интересы Украины и является недружественным шагом по отношению к украинской стороне".

Боднар добавил, что украинская сторона призывает польское правительство к "активным действиям по коммуникации с протестующими", а также к соответствующим переговорам с украинской стороной, чтобы урегулировать этот вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПП "Дорогуск-Ягодин" заблокирован: электронная очередь сократилась вдвое, перевозчики выбирают другие маршруты

"Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши", - подчеркнул посол.

Также он сообщил, что украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой, он провел переговоры с представителями польских правительственных кругов: "Проблему все знают. Сейчас рассматривается возможность предотвращения этого протеста, или его минимизации".

Кроме того, посол отметил, что в условиях продолжающейся российско-украинской войны этот протест "точно не направлен на поддержку Украины и укрепление украинско-польских отношений": "Это укладывается в традиционный для России нарратив о попытках найти точки разделения между нашими народами. Те, кто это делает, точно льет воду на мельницу страны-агрессора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной

Напомним, 12 мая 2025 года началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.