Новости Блокада на польской границе
Украина призывает правительство Польши к переговорам и активным действиям по коммуникации с протестующими для разблокирования границы, - посол Боднар

Блокирование польской границы

Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной относительно блокирования движения грузового транспорта вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По словам посла, польский протест направлен на защиту прав перевозчиков и на борьбу с конкуренцией с украинской стороны. В то же время с украинской стороны это рассматривается как "средство давления". Он подчеркнул, что Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной по этой проблеме, "ведь это влияет на интересы Украины и является недружественным шагом по отношению к украинской стороне".

Боднар добавил, что украинская сторона призывает польское правительство к "активным действиям по коммуникации с протестующими", а также к соответствующим переговорам с украинской стороной, чтобы урегулировать этот вопрос.

"Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши", - подчеркнул посол.

Также он сообщил, что украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой, он провел переговоры с представителями польских правительственных кругов: "Проблему все знают. Сейчас рассматривается возможность предотвращения этого протеста, или его минимизации".

Кроме того, посол отметил, что в условиях продолжающейся российско-украинской войны этот протест "точно не направлен на поддержку Украины и укрепление украинско-польских отношений": "Это укладывается в традиционный для России нарратив о попытках найти точки разделения между нашими народами. Те, кто это делает, точно льет воду на мельницу страны-агрессора".

Напомним, 12 мая 2025 года началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

Закликати - марна справа. Доки не втрутиться наш АсМАП й не примусить IRU анулювати всі TIR-carnet пшекам. Або відразу не виключать з асоціації. Й будуть тоді шляхи тільки на території Польщі самі собі перекривати. Їх перевізників жодена країна не пустить до себе.
13.05.2025 14:16 Ответить
Первый раз они перекрывали кордоны потому что струсили к нам ездить в начале войны а потом когда увидели что грузопотоки пошли мимо их хитропопых так их жаба задавила и начали требования выставлять.
13.05.2025 14:22 Ответить
Ось як нас, насправді, чекають в ЄС! Сильна економічно Україна нікому не потрібна, а росії бояться! Тому й допомагають так, щоб Україна не перемогла, а росія не виграла, а максимально ослабла за рахунок українських життів! Сумно, але, на жаль, така правда!
13.05.2025 14:32 Ответить
ЯКІ ЩЕ ПЕРЕГОВОРИ? Вони в СОТ - просто арештуйте всіх та й
13.05.2025 14:15 Ответить
Закликати - марна справа. Доки не втрутиться наш АсМАП й не примусить IRU анулювати всі TIR-carnet пшекам. Або відразу не виключать з асоціації. Й будуть тоді шляхи тільки на території Польщі самі собі перекривати. Їх перевізників жодена країна не пустить до себе.
13.05.2025 14:16 Ответить
Первый раз они перекрывали кордоны потому что струсили к нам ездить в начале войны а потом когда увидели что грузопотоки пошли мимо их хитропопых так их жаба задавила и начали требования выставлять.
13.05.2025 14:22 Ответить
Асмап тільки і вміє гроши з наших перевізників збирати. Ця гнила контора ні на що більше не здатна
13.05.2025 14:43 Ответить
Щось Туск зовсім скурвився...
13.05.2025 14:19 Ответить
Ось як нас, насправді, чекають в ЄС! Сильна економічно Україна нікому не потрібна, а росії бояться! Тому й допомагають так, щоб Україна не перемогла, а росія не виграла, а максимально ослабла за рахунок українських життів! Сумно, але, на жаль, така правда!
13.05.2025 14:32 Ответить
Якщо справа дійде до реального вступу України до ЄС, українці будуть дуже здивовані. Найбільший спротив цьому чинитимуть зовсім не Орбан і Фіцо.
13.05.2025 15:11 Ответить
"За словами посла, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку."

Це все, що треба знати про Європу. Нема там ніякої ні демократії, ні вільної торгівлі, ні чесної конкуренції.
13.05.2025 15:08 Ответить
Аха, до початку повномаштабної - конкуренції не існувало..а тут як поперла конкуренція, коли сусіду погано..треба допомогти агресору добити сусіда. І звертатись ні до кого, бо керівництво польське знову Волинську різанину згадує..краще б воно так згадувало літак Лєха Качинського..
13.05.2025 15:16 Ответить
 
 