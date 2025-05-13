УКР
Україна чекає від ЄС сильних санкцій, які впливатимуть на економіку Росії, - Зеленський

Зеленський про санкції ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Європейського Союзу сильного пакету санкцій проти РФ.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, пакет санкцій має бути на рівні пропозицій США і впливати на економіку Росії.

"Ми очікуємо, що під час засідання лідерів (країн Європи,- ред.) це (запровадження санкцій проти Росії, - ред.) буде розглянуто, і буде сильний пакет. Я відверто хотів би, щоб пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі (США) Ліндсі Грема щодо сильних санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет. Те, що я бачив, вважаю, що там достатньо сильний пакет. Якщо Європа до свого пакету може додати аналоги сильних кроків США, ми були б вдячні. Це дуже важливо. Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що 13 травня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах на шляху до встановлення миру в Україні, проти РФ будуть запроваджені нові санкції.

Читайте також: Якщо до кінця тижня не буде прогресу у переговорах - фінансовий та енергетичний сектори РФ чекають санкції, - Мерц

Зеленський Володимир (25153) росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007)
сильних санкцій
13.05.2025 17:11 Відповісти
Потужних!!! але біда що їх не буде, санкції повинні були бути потужні рішучі чи як їх ще назвати з кінця лютого 2022го. Але з тих пір нчого не змінилось особливо, якісь крихти щороку тих санкцвй
13.05.2025 18:28 Відповісти
нефтепровод Дружба , санкционник просроченный
13.05.2025 17:11 Відповісти
Україна чекає від ЄС сильних санкцій?!
Що за скромність Вова?
Тільки ПОТУЖНИХ санкцій!
13.05.2025 17:18 Відповісти
Коли зруйнував усе в своїй країні, то надія тільки на інші країни.
13.05.2025 17:54 Відповісти
Володю, так а про що Ви "перетирали" два дні тому у Києві з імпотентною "коаліцією рішучих"? Усі українці якраз і сподівалися, що на цій зустрічі саме й шлося про "пекельні" нові санкції Заходу, а не оті, що містяться чи то в 16-му, чи то 17-му їхньому "пакеті"? Нахіба тоді вони приїздили до Києва? На екскурсію до Банкової?
13.05.2025 18:10 Відповісти
Ага. Чекай далі. Ти просрав санкції коли погодився на нову вимогу ***** без жодних умов поїхати в Стамбул. А всього навсього потрібно було закрити рота і вимагати від тих хто анонсував санкції дотриматися свого слова і їх ввести. Іди тепер у ***** орден отримай
13.05.2025 18:39 Відповісти
Проблема в количестве....... Если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию уступить, то почему это должен сделать 17-й? 18,19,20,21,22,23.........................
13.05.2025 20:02 Відповісти
 
 