Україна чекає від ЄС сильних санкцій, які впливатимуть на економіку Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Європейського Союзу сильного пакету санкцій проти РФ.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, пакет санкцій має бути на рівні пропозицій США і впливати на економіку Росії.

"Ми очікуємо, що під час засідання лідерів (країн Європи,- ред.) це (запровадження санкцій проти Росії, - ред.) буде розглянуто, і буде сильний пакет. Я відверто хотів би, щоб пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі (США) Ліндсі Грема щодо сильних санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет. Те, що я бачив, вважаю, що там достатньо сильний пакет. Якщо Європа до свого пакету може додати аналоги сильних кроків США, ми були б вдячні. Це дуже важливо. Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що 13 травня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах на шляху до встановлення миру в Україні, проти РФ будуть запроваджені нові санкції.

