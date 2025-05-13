РУС
Украина ждет от ЕС сильных санкций, которые повлияют на экономику России, - Зеленский

Зеленский о санкциях ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Европейского Союза сильного пакета санкций против РФ.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, пакет санкций должен быть на уровне предложений США и влиять на экономику России.

"Мы ожидаем, что во время заседания лидеров(стран Европы,- ред.) это(введение санкций против России, - ред.) будет рассмотрено, и будет сильный пакет. Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был минимум на том же уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе (США) Линдси Грэма по сильным санкциям по энергетике, по банковской системе. Там сильный пакет. То, что я видел, считаю, что там достаточно сильный пакет. Если Европа к своему пакету может добавить аналоги сильных шагов США, мы были бы благодарны. Это очень важно. Не пакет ради пакета, а сильный пакет, который будет влиять еще на экономику России", - сказал глава государства.

Напомним, что 13 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах на пути к установлению мира в Украине, против РФ будут введены новые санкции.

Читайте также: Если до конца недели не будет прогресса в переговорах - финансовый и энергетический секторы РФ ждут санкции, - Мерц

Зеленский Владимир (21616) россия (96910) санкции (11765) Евросоюз (17490)
сильних санкцій
13.05.2025 17:11 Ответить
Потужних!!! але біда що їх не буде, санкції повинні були бути потужні рішучі чи як їх ще назвати з кінця лютого 2022го. Але з тих пір нчого не змінилось особливо, якісь крихти щороку тих санкцвй
13.05.2025 18:28 Ответить
нефтепровод Дружба , санкционник просроченный
13.05.2025 17:11 Ответить
Україна чекає від ЄС сильних санкцій?!
Що за скромність Вова?
Тільки ПОТУЖНИХ санкцій!
13.05.2025 17:18 Ответить
Коли зруйнував усе в своїй країні, то надія тільки на інші країни.
13.05.2025 17:54 Ответить
Володю, так а про що Ви "перетирали" два дні тому у Києві з імпотентною "коаліцією рішучих"? Усі українці якраз і сподівалися, що на цій зустрічі саме й шлося про "пекельні" нові санкції Заходу, а не оті, що містяться чи то в 16-му, чи то 17-му їхньому "пакеті"? Нахіба тоді вони приїздили до Києва? На екскурсію до Банкової?
13.05.2025 18:10 Ответить
Ага. Чекай далі. Ти просрав санкції коли погодився на нову вимогу ***** без жодних умов поїхати в Стамбул. А всього навсього потрібно було закрити рота і вимагати від тих хто анонсував санкції дотриматися свого слова і їх ввести. Іди тепер у ***** орден отримай
13.05.2025 18:39 Ответить
Проблема в количестве....... Если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию уступить, то почему это должен сделать 17-й? 18,19,20,21,22,23.........................
13.05.2025 20:02 Ответить
 
 