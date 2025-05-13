Украина ждет от ЕС сильных санкций, которые повлияют на экономику России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Европейского Союза сильного пакета санкций против РФ.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, пакет санкций должен быть на уровне предложений США и влиять на экономику России.

"Мы ожидаем, что во время заседания лидеров(стран Европы,- ред.) это(введение санкций против России, - ред.) будет рассмотрено, и будет сильный пакет. Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был минимум на том же уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе (США) Линдси Грэма по сильным санкциям по энергетике, по банковской системе. Там сильный пакет. То, что я видел, считаю, что там достаточно сильный пакет. Если Европа к своему пакету может добавить аналоги сильных шагов США, мы были бы благодарны. Это очень важно. Не пакет ради пакета, а сильный пакет, который будет влиять еще на экономику России", - сказал глава государства.

Напомним, что 13 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах на пути к установлению мира в Украине, против РФ будут введены новые санкции.

