Если до конца недели не будет прогресса в переговорах - финансовый и энергетический сектора РФ ждут санкции, - Мерц
Если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах на пути к установлению мира в Украине, против РФ будут введены новые санкции.
Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам, санкции могут касаться энергетического и финансового секторов.
"Мы будем рассматривать другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", - заявил Мерц.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.
Оце б була реальна потужна заява! Ви ж там кожен раз говорите щоб у України була "позиція сили". Ось це реальна позиція сили!!!
планеты выстроилисьстраны ЕС единогласно выступили и пригрозили более решительными мерами в случае отказа от 30 дневного перемирия, но многим лишь бы позубоскалить и по ерничать, дайте им время до конца недели, столько ждали этого момента, неделя туда сюда уже это ерунда, а там уж если выстрел будет в холостую, отрывайтесь сколько душе угодно.
Их как раз устраивает всё сейчас, иначе придётся вкладывать в свою армию и ВПК.
Служить у них мало желающих, да и дорогое это удовольствие современная армия .
Никаких санкций не будет это понятно, а такие заявки провокации .
Невжеж є той, хто сподівається на якийсь позитив і притомність від пу, якій приймав разом іс сі парад побєдобжсія?
До речі: звернув хтось увагу на те, що в залі, в якій відбулась зустріч сі і пу... прапор Китаю стояв справа і був вище расейського мінімум на 30 см, а підставка під флагом ерефії була развернута по діагоналі, а кітайська стояла чітко.
Це було сигналом, хто на самом ділі хазяїн. Чи помітив ще хтось це?