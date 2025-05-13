РУС
Новости Санкции против России Мирные переговоры
Если до конца недели не будет прогресса в переговорах - финансовый и энергетический сектора РФ ждут санкции, - Мерц

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах на пути к установлению мира в Украине, против РФ будут введены новые санкции.

Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, санкции могут касаться энергетического и финансового секторов.

"Мы будем рассматривать другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", - заявил Мерц.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.

россия (96910) санкции (11765) Фридрих Мерц (211)
+30
С 12го числа все секции. Ну ладно с 15 го вот точно. Решительно и окончательно. ... Ладно, хер с ним. С конца недели... Ну или месяца, там тоже уже скоро. А там лето отпуска. Вот как назло,(
13.05.2025 15:56 Ответить
+18
Це спектакль для нас. Кацапи сміються…
13.05.2025 15:56 Ответить
+17
Це вже який за рахунком ультиматум від німців?
13.05.2025 15:57 Ответить
Русиш швайн...Гитлер капут
13.05.2025 15:55 Ответить
Мерц, прогресу не буде, бо є параноя в особливо важкій формі.
13.05.2025 16:09 Ответить
13.05.2025 15:56 Ответить
Скоріш за все ... можливо ... колись
13.05.2025 16:10 Ответить
Але це не точно...
13.05.2025 17:30 Ответить
Уж з Нового Року - то це точно!
13.05.2025 16:35 Ответить
"ойй, давайте уже после первого сентября"
13.05.2025 23:54 Ответить
а ні хто а ні що не пише в якому РОЦІ!!!
14.05.2025 07:15 Ответить
13.05.2025 15:56 Ответить
мяч круглий...подивимось
13.05.2025 16:00 Ответить
13.05.2025 15:57 Ответить
Санкції вже потрібно вводити,негайно.
13.05.2025 15:59 Ответить
тауруси, пане Мерце, тауруси...
13.05.2025 16:00 Ответить
12 травня плавно і непомітно перетекли у 18 травня.
13.05.2025 16:01 Ответить
А потім побачать якийсь прогресс ? маааленький . Була призначена дата припинення вогню , москалі послали , і знову утираються і забувають усі грізні заяви про санкції =(
13.05.2025 16:02 Ответить
Послали але ********** про перемовини прямі з Україною яка є "нацистами клятими" Тобто це заглот зі сторони русні. Чомусь всі про це мовчать.
13.05.2025 17:15 Ответить
"І до санкцій Тауруси та весь ВПК Европи буде працювати на щит та фронтір ЕС. Миттево будуть закотнтрактовані в першу чергу на передачу Україні еврофайтери з гріпенами та рафалями та ракети метеор з nsm та европейські томагавки MDCN."

Оце б була реальна потужна заява! Ви ж там кожен раз говорите щоб у України була "позиція сили". Ось це реальна позиція сили!!!
13.05.2025 16:05 Ответить
До вечора, до кінця тижня, місяця, року...
13.05.2025 16:10 Ответить
Ну что за люди, в кои то веки планеты выстроились страны ЕС единогласно выступили и пригрозили более решительными мерами в случае отказа от 30 дневного перемирия, но многим лишь бы позубоскалить и по ерничать, дайте им время до конца недели, столько ждали этого момента, неделя туда сюда уже это ерунда, а там уж если выстрел будет в холостую, отрывайтесь сколько душе угодно.
13.05.2025 16:16 Ответить
А це будуть вдесятеро страшніші санкції, ніж ті що ми ввели вчора, коли Путін не погодився на припинення вогню - додав канцлер
13.05.2025 16:23 Ответить
Починайте орбана нагинати ще вчора, щоб після вихідних не вмикати причмеленого вар'ята.
13.05.2025 16:30 Ответить
А эскалацiя не трапiтся?
13.05.2025 16:32 Ответить
Мерц с Макроном лучше помолчать уже, специально это говорят чтобы Путя ничего не подписал до конца недели?
Их как раз устраивает всё сейчас, иначе придётся вкладывать в свою армию и ВПК.
Служить у них мало желающих, да и дорогое это удовольствие современная армия .
Никаких санкций не будет это понятно, а такие заявки провокации .
13.05.2025 16:45 Ответить
Так вчора ж казили, якщо до кінця доби не буде ніякої движухи, сьогодні до кінця тижня, а завтра скажуть, що до кінця місяця і так далі...
13.05.2025 16:46 Ответить
Останнє євпропейське попереддення про санкціїї . Так і звикнути до них можна.
13.05.2025 17:01 Ответить
шо, опять?!
13.05.2025 17:07 Ответить
хоть би не позорился. Медведев уже сказал куда надо засунуть эти санкции или просто показал средний палец без слов? Так как надоели своими угрозами.
13.05.2025 17:11 Ответить
Хоть пАржОм с западных санкций, да? А поржать с себя, тупоголовых, которые привели к власти чмо }{уйловское, которое просрало пол Украины и чуть не сдало в Стамбуле в 2022 г. 2-ю половину не пробовали? Вас же, одноклеточные, наглядно предупреждали, что тут было непонятно?

13.05.2025 17:59 Ответить
До кінця тиждня буде лише бла-бла-бла і звинувачення України в тому, що вона НЕ капітулює, тобто не допомагає кремлинам вирішити першопричини...
Невжеж є той, хто сподівається на якийсь позитив і притомність від пу, якій приймав разом іс сі парад побєдобжсія?
До речі: звернув хтось увагу на те, що в залі, в якій відбулась зустріч сі і пу... прапор Китаю стояв справа і був вище расейського мінімум на 30 см, а підставка під флагом ерефії була развернута по діагоналі, а кітайська стояла чітко.
Це було сигналом, хто на самом ділі хазяїн. Чи помітив ще хтось це?
13.05.2025 20:19 Ответить
Ахах. Спочатку санкції мали ввести до 23.59 12 числа якщо ***** не погодиться на перемир'я. ***** послав нах всіх. Потім дали ***** шанс ще на день. ***** послав нах. всіх. Потім якщо ***** не погодиться приїхати в Стамбул на переговори- ***** послав нах всіх включно з Тампоном. Потім до кінця тижня чекають від ***** прогресу... Якого прогресу? Вангую що прогресом назвуть те що ***** пришле свого конюха на переговори. Даже вже не смішно як всі танцюють перед *****м і плюють на Україну. Може вже досить і пора Україні показати зуби? Бо Келог вже ділить Україну по Дніпру наче переговори це лише вже формальність і все домовлено
13.05.2025 20:42 Ответить
Схоже що хоть хтось має якісь яйця в Європі але ще треба посмотреть як воно на ділі буде
13.05.2025 20:54 Ответить
Коли вже, нарешті, німецька мудрість та обережність (трохи куцуваті, іноді з накипом якогось переляку) поєднаються з шляхетною гордістю (не гординею!), і Німеччина доєднається до Англії, Франції, Північної Європи, Чехії, Хорватії..., і, всупереч шаленому спротивові сша, накажуть швидко здохнути Імперії Зла - Московському Мордорові (а, слідом за нею, й іншим кривавим імперіям)? Отоді й настане в світі Царство Миру, Добра і Достатку (довжиною не менше 72 років). Вся затримка - за Німеччиною!
13.05.2025 23:47 Ответить
Чмошники. Не брягузи а якраз то чмошники.
14.05.2025 00:30 Ответить
Ага.Вже" працюють"ваші санкції.В росії був Decathlon став Desport.Торгівля їде повним ходом...
14.05.2025 06:37 Ответить
Трьох років вам мало,щоб зрозуміти?Ви недолугі невігласи.
14.05.2025 09:04 Ответить
блин.. на вас хотят напасть до 2030 года..а вы тут ваньку валяете...
15.05.2025 19:18 Ответить
 
 