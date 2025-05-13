Якщо до кінця тижня не буде прогресу у переговорах - фінансовий та енергетичний сектори РФ чекають санкції, - Мерц
Якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах на шляху до встановлення миру в Україні, проти РФ будуть запроваджені нові санкції.
Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За його словами, санкції можуть стосуватися енергетичного та фінансового секторів.
"Ми розглядатимемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", - заявив Мерц.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.
Оце б була реальна потужна заява! Ви ж там кожен раз говорите щоб у України була "позиція сили". Ось це реальна позиція сили!!!
планеты выстроилисьстраны ЕС единогласно выступили и пригрозили более решительными мерами в случае отказа от 30 дневного перемирия, но многим лишь бы позубоскалить и по ерничать, дайте им время до конца недели, столько ждали этого момента, неделя туда сюда уже это ерунда, а там уж если выстрел будет в холостую, отрывайтесь сколько душе угодно.
Их как раз устраивает всё сейчас, иначе придётся вкладывать в свою армию и ВПК.
Служить у них мало желающих, да и дорогое это удовольствие современная армия .
Никаких санкций не будет это понятно, а такие заявки провокации .
Невжеж є той, хто сподівається на якийсь позитив і притомність від пу, якій приймав разом іс сі парад побєдобжсія?
До речі: звернув хтось увагу на те, що в залі, в якій відбулась зустріч сі і пу... прапор Китаю стояв справа і був вище расейського мінімум на 30 см, а підставка під флагом ерефії була развернута по діагоналі, а кітайська стояла чітко.
Це було сигналом, хто на самом ділі хазяїн. Чи помітив ще хтось це?