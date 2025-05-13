УКР
Якщо до кінця тижня не буде прогресу у переговорах - фінансовий та енергетичний сектори РФ чекають санкції, - Мерц

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах на шляху до встановлення миру в Україні, проти РФ будуть запроваджені нові санкції.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, санкції можуть стосуватися енергетичного та фінансового секторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС очікує зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня і погрожує новими санкціями, - Єврокомісія

"Ми розглядатимемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", - заявив Мерц.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль про переговори 15 травня: Будуть "подальші кроки", якщо РФ зилишить там "порожнє крісло"

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не хоче імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з РФ, - єврокомісар Йоргенсен

росія (67242) санкції (12573) Мерц Фрідріх (216)
+30
С 12го числа все секции. Ну ладно с 15 го вот точно. Решительно и окончательно. ... Ладно, хер с ним. С конца недели... Ну или месяца, там тоже уже скоро. А там лето отпуска. Вот как назло,(
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
+18
Це спектакль для нас. Кацапи сміються…
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
+17
Це вже який за рахунком ультиматум від німців?
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
Русиш швайн...Гитлер капут
показати весь коментар
13.05.2025 15:55 Відповісти
Мерц, прогресу не буде, бо є параноя в особливо важкій формі.
показати весь коментар
13.05.2025 16:09 Відповісти
С 12го числа все секции. Ну ладно с 15 го вот точно. Решительно и окончательно. ... Ладно, хер с ним. С конца недели... Ну или месяца, там тоже уже скоро. А там лето отпуска. Вот как назло,(
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
Скоріш за все ... можливо ... колись
показати весь коментар
13.05.2025 16:10 Відповісти
Але це не точно...
показати весь коментар
13.05.2025 17:30 Відповісти
Уж з Нового Року - то це точно!
показати весь коментар
13.05.2025 16:35 Відповісти
"ойй, давайте уже после первого сентября"
показати весь коментар
13.05.2025 23:54 Відповісти
а ні хто а ні що не пише в якому РОЦІ!!!
показати весь коментар
14.05.2025 07:15 Відповісти
Це спектакль для нас. Кацапи сміються…
показати весь коментар
13.05.2025 15:56 Відповісти
мяч круглий...подивимось
показати весь коментар
13.05.2025 16:00 Відповісти
Це вже який за рахунком ультиматум від німців?
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
Санкції вже потрібно вводити,негайно.
показати весь коментар
13.05.2025 15:59 Відповісти
тауруси, пане Мерце, тауруси...
показати весь коментар
13.05.2025 16:00 Відповісти
12 травня плавно і непомітно перетекли у 18 травня.
показати весь коментар
13.05.2025 16:01 Відповісти
А потім побачать якийсь прогресс ? маааленький . Була призначена дата припинення вогню , москалі послали , і знову утираються і забувають усі грізні заяви про санкції =(
показати весь коментар
13.05.2025 16:02 Відповісти
Послали але ********** про перемовини прямі з Україною яка є "нацистами клятими" Тобто це заглот зі сторони русні. Чомусь всі про це мовчать.
показати весь коментар
13.05.2025 17:15 Відповісти
"І до санкцій Тауруси та весь ВПК Европи буде працювати на щит та фронтір ЕС. Миттево будуть закотнтрактовані в першу чергу на передачу Україні еврофайтери з гріпенами та рафалями та ракети метеор з nsm та европейські томагавки MDCN."

Оце б була реальна потужна заява! Ви ж там кожен раз говорите щоб у України була "позиція сили". Ось це реальна позиція сили!!!
показати весь коментар
13.05.2025 16:05 Відповісти
До вечора, до кінця тижня, місяця, року...
показати весь коментар
13.05.2025 16:10 Відповісти
Ну что за люди, в кои то веки планеты выстроились страны ЕС единогласно выступили и пригрозили более решительными мерами в случае отказа от 30 дневного перемирия, но многим лишь бы позубоскалить и по ерничать, дайте им время до конца недели, столько ждали этого момента, неделя туда сюда уже это ерунда, а там уж если выстрел будет в холостую, отрывайтесь сколько душе угодно.
показати весь коментар
13.05.2025 16:16 Відповісти
А це будуть вдесятеро страшніші санкції, ніж ті що ми ввели вчора, коли Путін не погодився на припинення вогню - додав канцлер
показати весь коментар
13.05.2025 16:23 Відповісти
Починайте орбана нагинати ще вчора, щоб після вихідних не вмикати причмеленого вар'ята.
показати весь коментар
13.05.2025 16:30 Відповісти
А эскалацiя не трапiтся?
показати весь коментар
13.05.2025 16:32 Відповісти
Мерц с Макроном лучше помолчать уже, специально это говорят чтобы Путя ничего не подписал до конца недели?
Их как раз устраивает всё сейчас, иначе придётся вкладывать в свою армию и ВПК.
Служить у них мало желающих, да и дорогое это удовольствие современная армия .
Никаких санкций не будет это понятно, а такие заявки провокации .
показати весь коментар
13.05.2025 16:45 Відповісти
Так вчора ж казили, якщо до кінця доби не буде ніякої движухи, сьогодні до кінця тижня, а завтра скажуть, що до кінця місяця і так далі...
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
Останнє євпропейське попереддення про санкціїї . Так і звикнути до них можна.
показати весь коментар
13.05.2025 17:01 Відповісти
шо, опять?!
показати весь коментар
13.05.2025 17:07 Відповісти
хоть би не позорился. Медведев уже сказал куда надо засунуть эти санкции или просто показал средний палец без слов? Так как надоели своими угрозами.
показати весь коментар
13.05.2025 17:11 Відповісти
Хоть пАржОм с западных санкций, да? А поржать с себя, тупоголовых, которые привели к власти чмо }{уйловское, которое просрало пол Украины и чуть не сдало в Стамбуле в 2022 г. 2-ю половину не пробовали? Вас же, одноклеточные, наглядно предупреждали, что тут было непонятно?

показати весь коментар
13.05.2025 17:59 Відповісти
До кінця тиждня буде лише бла-бла-бла і звинувачення України в тому, що вона НЕ капітулює, тобто не допомагає кремлинам вирішити першопричини...
Невжеж є той, хто сподівається на якийсь позитив і притомність від пу, якій приймав разом іс сі парад побєдобжсія?
До речі: звернув хтось увагу на те, що в залі, в якій відбулась зустріч сі і пу... прапор Китаю стояв справа і був вище расейського мінімум на 30 см, а підставка під флагом ерефії була развернута по діагоналі, а кітайська стояла чітко.
Це було сигналом, хто на самом ділі хазяїн. Чи помітив ще хтось це?
показати весь коментар
13.05.2025 20:19 Відповісти
Ахах. Спочатку санкції мали ввести до 23.59 12 числа якщо ***** не погодиться на перемир'я. ***** послав нах всіх. Потім дали ***** шанс ще на день. ***** послав нах. всіх. Потім якщо ***** не погодиться приїхати в Стамбул на переговори- ***** послав нах всіх включно з Тампоном. Потім до кінця тижня чекають від ***** прогресу... Якого прогресу? Вангую що прогресом назвуть те що ***** пришле свого конюха на переговори. Даже вже не смішно як всі танцюють перед *****м і плюють на Україну. Може вже досить і пора Україні показати зуби? Бо Келог вже ділить Україну по Дніпру наче переговори це лише вже формальність і все домовлено
показати весь коментар
13.05.2025 20:42 Відповісти
Схоже що хоть хтось має якісь яйця в Європі але ще треба посмотреть як воно на ділі буде
показати весь коментар
13.05.2025 20:54 Відповісти
Коли вже, нарешті, німецька мудрість та обережність (трохи куцуваті, іноді з накипом якогось переляку) поєднаються з шляхетною гордістю (не гординею!), і Німеччина доєднається до Англії, Франції, Північної Європи, Чехії, Хорватії..., і, всупереч шаленому спротивові сша, накажуть швидко здохнути Імперії Зла - Московському Мордорові (а, слідом за нею, й іншим кривавим імперіям)? Отоді й настане в світі Царство Миру, Добра і Достатку (довжиною не менше 72 років). Вся затримка - за Німеччиною!
показати весь коментар
13.05.2025 23:47 Відповісти
Чмошники. Не брягузи а якраз то чмошники.
показати весь коментар
14.05.2025 00:30 Відповісти
Ага.Вже" працюють"ваші санкції.В росії був Decathlon став Desport.Торгівля їде повним ходом...
показати весь коментар
14.05.2025 06:37 Відповісти
Трьох років вам мало,щоб зрозуміти?Ви недолугі невігласи.
показати весь коментар
14.05.2025 09:04 Відповісти
блин.. на вас хотят напасть до 2030 года..а вы тут ваньку валяете...
показати весь коментар
15.05.2025 19:18 Відповісти
 
 