Вибух стався в одному із районів Одеси, є травмований, - поліція
Вдень вівторка, 13 травня, у Хаджибейському районі Одеси стався вибух. Відомо про одного травмованого чоловіка.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку. Інформація про потерпілих уточнюється. Всі деталі згодом", - повідомили правоохоронці.
На місце події скерували слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.
