Вибух стався в одному із районів Одеси, є травмований, - поліція

поліція з’ясовує обставини вибуху в Одесі

Вдень вівторка, 13 травня, у Хаджибейському районі Одеси стався вибух. Відомо про одного травмованого чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку. Інформація про потерпілих уточнюється. Всі деталі згодом", - повідомили правоохоронці.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.

Читайте також: Двоє людей зазнали поранень через вибух невідомого пристрою у Харкові

вибух (4591) Одеса (5599) Одеська область (3441) Одеський район (279)
