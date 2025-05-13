Вибух стався в одному із районів Одеси, є травмований, - поліція

Вдень вівторка, 13 травня, у Хаджибейському районі Одеси стався вибух. Відомо про одного травмованого чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку. Інформація про потерпілих уточнюється. Всі деталі згодом", - повідомили правоохоронці.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.

