1 726 1
Взрыв произошел в одном из районов Одессы, есть травмированный, - полиция
Днем во вторник, 13 мая, в Хаджибейском районе Одессы произошел взрыв. Известно об одном травмированном мужчине.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас известно о травмировании одного мужчины во дворе частного дома. Информация о пострадавших уточняется. Все детали позже", - сообщили правоохранители.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции и взрывотехников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
alexandr shamov
показать весь комментарий13.05.2025 21:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль