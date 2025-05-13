Взрыв произошел в одном из районов Одессы, есть травмированный, - полиция

Днем во вторник, 13 мая, в Хаджибейском районе Одессы произошел взрыв. Известно об одном травмированном мужчине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно о травмировании одного мужчины во дворе частного дома. Информация о пострадавших уточняется. Все детали позже", - сообщили правоохранители.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции и взрывотехников.

