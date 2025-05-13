РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Взрыв в Одессе
1 726 1

Взрыв произошел в одном из районов Одессы, есть травмированный, - полиция

полиция выясняет обстоятельства взрыва в Одессе

Днем во вторник, 13 мая, в Хаджибейском районе Одессы произошел взрыв. Известно об одном травмированном мужчине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно о травмировании одного мужчины во дворе частного дома. Информация о пострадавших уточняется. Все детали позже", - сообщили правоохранители.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции и взрывотехников.

Читайте также: Два человека получили ранения из-за взрыва неизвестного устройства в Харькове

Автор: 

взрыв (6878) Одесса (8009) Одесская область (3780) Одесский район (266)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит сбили?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:22 Ответить
 
 