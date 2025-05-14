УКР
4 741 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 969 370 осіб (+1240 за добу), 10 804 танки, 27 827 артсистем, 22 501 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Знищена російська техніка

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 969 370 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 969370 (+1240) осіб,

танків - 10804 (+2) од,

бойових броньованих машин - 22501 (+14) од,

артилерійських систем - 27827 (+47) од,

РСЗВ - 1382 (+1) од,

засоби ППО - 1165 (+3) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35860 (+82),

крилаті ракети - 3197 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 48382 (+126) од,

спеціальна техніка - 3884 (+0)

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр уразили танк, вантажівки, ЛАТ, наземний РК противника, а також склад БК. ВIДЕО

ліквідація

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18491) ліквідація (4360) знищення (8005) техніка (1890)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
14.05.2025 08:11 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.05.2025 08:12 Відповісти
Минув 4102 день москальсько-української війни.
193! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 969 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
показати весь коментар
14.05.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 08:58 Відповісти
Пішов за кораблем ...
показати весь коментар
14.05.2025 09:37 Відповісти
По великому рахунку ще десь місяць й буде ювілейна кількість утилізованої русні…
показати весь коментар
14.05.2025 08:49 Відповісти
якщо вірити оцим цифрам Сирського...
Але ж вони дуті!
показати весь коментар
14.05.2025 10:39 Відповісти
Британці вірять. І не тільки вони
показати весь коментар
14.05.2025 10:45 Відповісти
Переінакшу, ці цифри базуються в тому числі і на даних британської розвідки, як і багатьох інших. Військові на переодовій не можуть бачити всіх втрат ворога, це на 90 відсотків іформація різноманітних розвідок.
показати весь коментар
14.05.2025 10:57 Відповісти
Дутим виглядає лише твій пістьош.
показати весь коментар
14.05.2025 19:26 Відповісти
А чи вистачить бьєлагаражан ювілей відсвяткувати?
показати весь коментар
14.05.2025 09:09 Відповісти
Повідомляють, що після ураження в Рильську Курської області штабу 40-ї ОГБр морської піхоти тихоокеанського флоту рф ліквідовано заступника командира бригади 40-ї ОБрМП - Данилова Александра Олеговича.
показати весь коментар
14.05.2025 14:53 Відповісти
Аж на три ППО кабздон розжився!
показати весь коментар
14.05.2025 19:28 Відповісти
 
 