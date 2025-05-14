Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 969 370 осіб (+1240 за добу), 10 804 танки, 27 827 артсистем, 22 501 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 969 370 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 969370 (+1240) осіб,
танків - 10804 (+2) од,
бойових броньованих машин - 22501 (+14) од,
артилерійських систем - 27827 (+47) од,
РСЗВ - 1382 (+1) од,
засоби ППО - 1165 (+3) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35860 (+82),
крилаті ракети - 3197 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 48382 (+126) од,
спеціальна техніка - 3884 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
193! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 969 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
