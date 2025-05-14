Общие боевые потери РФ с начала войны - около 969 370 человек (+1240 за сутки), 10 804 танка, 27 827 артсистем, 22 501 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 969 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 969370 (+1240) человек,

танков - 10804 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22501 (+14) ед,

артиллерийских систем - 27827 (+47) ед,

РСЗО - 1382 (+1) ед,

средства ППО - 1165 (+3) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35860 (+82),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48382 (+126) ед,

специальная техника - 3884 (+0)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.