Общие боевые потери РФ с начала войны - около 969 370 человек (+1240 за сутки), 10 804 танка, 27 827 артсистем, 22 501 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 969 370 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 969370 (+1240) человек,
танков - 10804 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 22501 (+14) ед,
артиллерийских систем - 27827 (+47) ед,
РСЗО - 1382 (+1) ед,
средства ППО - 1165 (+3) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35860 (+82),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 48382 (+126) ед,
специальная техника - 3884 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
193! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 969 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
Але ж вони дуті!