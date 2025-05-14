РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10592 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 741 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 969 370 человек (+1240 за сутки), 10 804 танка, 27 827 артсистем, 22 501 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Уничтожена российская техника

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 969 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 969370 (+1240) человек,

танков - 10804 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22501 (+14) ед,

артиллерийских систем - 27827 (+47) ед,

РСЗО - 1382 (+1) ед,

средства ППО - 1165 (+3) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35860 (+82),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48382 (+126) ед,

специальная техника - 3884 (+0)

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр поразили танк, грузовики, ЛАТ, наземный РК противника, а также склад БК. ВИДЕО

ликвидация

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20339) ликвидация (3971) уничтожение (7691) техника (1774)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Минув 4102 день москальсько-української війни.
193! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 969 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:47 Ответить
+18
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 08:12 Ответить
+16
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
14.05.2025 08:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
14.05.2025 08:11 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 08:12 Ответить
Минув 4102 день москальсько-української війни.
193! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 969 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 08:58 Ответить
Пішов за кораблем ...
показать весь комментарий
14.05.2025 09:37 Ответить
По великому рахунку ще десь місяць й буде ювілейна кількість утилізованої русні…
показать весь комментарий
14.05.2025 08:49 Ответить
якщо вірити оцим цифрам Сирського...
Але ж вони дуті!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:39 Ответить
Британці вірять. І не тільки вони
показать весь комментарий
14.05.2025 10:45 Ответить
Переінакшу, ці цифри базуються в тому числі і на даних британської розвідки, як і багатьох інших. Військові на переодовій не можуть бачити всіх втрат ворога, це на 90 відсотків іформація різноманітних розвідок.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:57 Ответить
Дутим виглядає лише твій пістьош.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:26 Ответить
А чи вистачить бьєлагаражан ювілей відсвяткувати?
показать весь комментарий
14.05.2025 09:09 Ответить
Повідомляють, що після ураження в Рильську Курської області штабу 40-ї ОГБр морської піхоти тихоокеанського флоту рф ліквідовано заступника командира бригади 40-ї ОБрМП - Данилова Александра Олеговича.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:53 Ответить
Аж на три ППО кабздон розжився!
показать весь комментарий
14.05.2025 19:28 Ответить
 
 