Чоловік влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва: ніхто не постраждав. ФОТО

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події буде негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.



У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.

Згодом у поліції повідомили, що зловмисником, який вчинив стрілянину,, виявився нетверезий мешканець закладу.

"Встановлено, що стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці.



Поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи. Стрілка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі із ним працюють слідчі", - розповіли там.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

