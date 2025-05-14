УКР
Новини Стрілянина в Києві
2 149 10

Чоловік влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва: ніхто не постраждав. ФОТО

Стрілянина в готелі у Києві. Затримано чоловіка

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події буде негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються. 

Також читайте: Киянина, якого вже судять за "допомогу" ухилянтам, знову затримали за переправлення військовозобов’язаних до Молдови, - прокуратура. ФОТО

Згодом у поліції повідомили, що зловмисником, який вчинив стрілянину,, виявився нетверезий мешканець закладу.

"Встановлено, що стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці.

Поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи. Стрілка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі із ним працюють слідчі", - розповіли там.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте: Чоловік вистрелив у бік військовослужбовця ТЦК у Нікополі: перед цим у них був словесний конфлікт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20027) готель (219) Нацполіція (15426) стрілянина (1821)
Топ коментарі
+4
Стрілок отримав в живіт кулаком? Чи це тільки привілегія вчителів?
показати весь коментар
14.05.2025 08:34 Відповісти
+4
Незрозуміло, а куди громадянин штріляв? Може гави надокучили?
показати весь коментар
14.05.2025 08:43 Відповісти
+2
Сервіс був не повний? - от і возбудився
показати весь коментар
14.05.2025 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стрілок отримав в живіт кулаком? Чи це тільки привілегія вчителів?
показати весь коментар
14.05.2025 08:34 Відповісти
стрілок з тих хто б'є кулаком в живіт. він сам себе повинен був вдарити?
показати весь коментар
14.05.2025 08:42 Відповісти
Сервіс був не повний? - от і возбудився
показати весь коментар
14.05.2025 08:37 Відповісти
Незрозуміло, а куди громадянин штріляв? Може гави надокучили?
показати весь коментар
14.05.2025 08:43 Відповісти
Проходив підготовку, після медкомісії в ТЦК??
Мабуть, він, до татарова з гетьманцевим приїхав???
показати весь коментар
14.05.2025 09:37 Відповісти
Куйовий з нього стрілець😆
показати весь коментар
14.05.2025 11:11 Відповісти
Знову СБУшник вжерся до білочки і почав відстрілюватися?
показати весь коментар
14.05.2025 11:37 Відповісти
Цікава в нього робота. І інструмент цікавий.
показати весь коментар
14.05.2025 20:31 Відповісти
идиотов и стволов будет всё больше.
показати весь коментар
15.05.2025 04:43 Відповісти
 
 