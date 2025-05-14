РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10592 посетителя онлайн
Новости Стрельба в Киеве
2 149 10

Мужчина устроил стрельбу в отеле в Святошинском районе Киева: никто не пострадал. ФОТО

Стрельба в отеле в Киеве. Задержан мужчина

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из отелей в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.

В результате проведенных мер полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Стрілянина в готелі у Києві. Затримано чоловіка

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянина, которого уже судят за "помощь" уклонистам, снова задержали за переправку военнообязанных в Молдову, - прокуратура. ФОТО

Позже в полиции сообщили, что злоумышленником, совершившим стрельбу, оказался нетрезвый житель заведения.

"Установлено, что стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области, около недели назад приехавший в столицу по работе и поселившийся в гостинице. Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители.

Полицейские изъяли оружие, оно будет направлено для проведения экспертизы. Стрелка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сейчас с ним работают следователи", - рассказали там.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте: Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25996) отель (126) Нацполиция (16703) стрельба (3294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Стрілок отримав в живіт кулаком? Чи це тільки привілегія вчителів?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:34 Ответить
+4
Незрозуміло, а куди громадянин штріляв? Може гави надокучили?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:43 Ответить
+2
Сервіс був не повний? - от і возбудився
показать весь комментарий
14.05.2025 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стрілок отримав в живіт кулаком? Чи це тільки привілегія вчителів?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:34 Ответить
стрілок з тих хто б'є кулаком в живіт. він сам себе повинен був вдарити?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:42 Ответить
Сервіс був не повний? - от і возбудився
показать весь комментарий
14.05.2025 08:37 Ответить
Незрозуміло, а куди громадянин штріляв? Може гави надокучили?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:43 Ответить
Проходив підготовку, після медкомісії в ТЦК??
Мабуть, він, до татарова з гетьманцевим приїхав???
показать весь комментарий
14.05.2025 09:37 Ответить
Куйовий з нього стрілець😆
показать весь комментарий
14.05.2025 11:11 Ответить
Знову СБУшник вжерся до білочки і почав відстрілюватися?
показать весь комментарий
14.05.2025 11:37 Ответить
Цікава в нього робота. І інструмент цікавий.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:31 Ответить
идиотов и стволов будет всё больше.
показать весь комментарий
15.05.2025 04:43 Ответить
 
 