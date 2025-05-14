Мужчина устроил стрельбу в отеле в Святошинском районе Киева: никто не пострадал. ФОТО

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из отелей в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.



В результате проведенных мер полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянина, которого уже судят за "помощь" уклонистам, снова задержали за переправку военнообязанных в Молдову, - прокуратура. ФОТО

Позже в полиции сообщили, что злоумышленником, совершившим стрельбу, оказался нетрезвый житель заведения.

"Установлено, что стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области, около недели назад приехавший в столицу по работе и поселившийся в гостинице. Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители.

Полицейские изъяли оружие, оно будет направлено для проведения экспертизы. Стрелка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сейчас с ним работают следователи", - рассказали там.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте: Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОрепортаж