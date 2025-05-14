Колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського (Свинарчука) затримано в Іспанії, - САП

14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Прізвища колишнього чиновника САП не називає, втім з матеріалів справи відомо, що йдеться про колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (до 2014 мав прізвище Свинарчук).

Як зазначається, наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

САП також нагадує, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

02.07.2021 обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Зауважимо, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Олег Гладковський є давнім бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка.