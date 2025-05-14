Бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский (Свинарчук) задержан в Испании, - САП
14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ по нанесению государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Фамилии бывшего чиновника САП не называет, впрочем, из материалов дела известно, что речь идет о бывшем первом заместителе секретаря СНБО Олеге Гладковском (до 2014 имел фамилию Свинарчук).
Как отмечается, сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.
САП также напоминает, что во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
В октябре 2019 года лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
02.07.2021 обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
Заметим, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным операциям причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО согласно указу президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта "Наші гроші" Bihus.info, которая приобрела широкий общественный и политический резонанс.
17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
Олег Гладковский является старым бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко.
Нагадаю, один лише зелений голова НБУ Шевченко наніс збитку більше 200млн., і спокійно виїхав з України в Австрію, звідки тепер спокійно сміється над 73%.
І це я не згадую, усілякі військові оборудки ім.Вови Потужного, за які фактично ніхто не відповів, а вони привели не лише до збитків, та територіальних втрат, а і до смертей тисяч людей.
P.S. Я не відбілюю Гладковського, але зважаючи на дії зелених, бачу лише політичне переслідування, і відповідно сумніваюсь в об'єктивності правоохоронців.