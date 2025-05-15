Ворог вже розпочав літній наступ, розраховувати на перемир’я не варто - ОТУ "Харків"

Російська армія накопичує сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Росія лише імітує участь у мирних переговорах, одночасно накопичуючи сили для літньої наступальної кампанії, яка фактично вже розпочалася. Я б знову ж таки не став би занурюватися в те, що говорять на тій стороні, тому що коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька простих рішень: росіяни, коли виходять в публічний простір, вони завжди брешуть. Якщо вони не брешуть, то вони маніпулюють. Якщо вони не брешуть і не маніпулюють, то вони збираються або збрехати, або зманіпулювати.

Щодо того, що вони беруть участь начебто в мирних переговорах, я думаю, що всім очевидно, що вони імітують переговори", - заявив військовий.

За його словами, розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто.

"Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" - затишшя не було. Навпаки - штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", - сказав Шамшин.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни посилили тиск у районі Липців.

