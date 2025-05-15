УКР
Ворог вже розпочав літній наступ, розраховувати на перемир’я не варто - ОТУ "Харків"

Армія РФ розпочала літній наступ

Російська армія накопичує сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Росія лише імітує участь у мирних переговорах, одночасно накопичуючи сили для літньої наступальної кампанії, яка фактично вже розпочалася. Я б знову ж таки не став би занурюватися в те, що говорять на тій стороні, тому що коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька простих рішень: росіяни, коли виходять в публічний простір, вони завжди брешуть. Якщо вони не брешуть, то вони маніпулюють. Якщо вони не брешуть і не маніпулюють, то вони збираються або збрехати, або зманіпулювати.
Щодо того, що вони беруть участь начебто в мирних переговорах, я думаю, що всім очевидно, що вони імітують переговори", - заявив військовий.

За його словами, розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто.

"Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" - затишшя не було. Навпаки - штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", - сказав Шамшин.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни посилили тиск у районі Липців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільш ймовірним напрямком прориву для РФ є Сумська область, - The Telegraph

На перемир'я лише ідіоти розраховують.
15.05.2025 13:09 Відповісти
Ти вже зробив наступ і штурмом узяв Польщу.
15.05.2025 13:18 Відповісти
Ось для чого і цей цирк з перемовинами....
15.05.2025 13:11 Відповісти
На перемир'я лише ідіоти розраховують.
15.05.2025 13:09 Відповісти
Ось для чого і цей цирк з перемовинами....
15.05.2025 13:11 Відповісти
Поки ******, світом нудиться, він буде гадити Мирній Україні!!
Усе інше, то лише теревені для трампа і його оточення, щоб на картину подарену ним, ….
15.05.2025 13:13 Відповісти
До сраки усі їхні наступи, Україна повинна провести свій і звільнити усі свої території!
15.05.2025 13:13 Відповісти
Ти вже зробив наступ і штурмом узяв Польщу.
15.05.2025 13:18 Відповісти
Узяв - не те слово. Польща перед ним капітулювала. Без усякого спротиву...
15.05.2025 13:21 Відповісти
Прошу прислухатися до думки цього надзвичайно авторитетного пана. Він має грунтовні знання в царині наступів і штурмів. Всю Польщу пройшов, то є не поставець оковитої в корчмі перехилити, або забубнити в бубна.
bober kurwa..... Думав поляк в адекваті, але ж кацапське нутро не сховаєш....
Ну шо.
Ставте Марьяну Главкомом і впєрьод!
15.05.2025 13:13 Відповісти
и я так думаю, будет до зимней хляби наступать
Так це і дурному зрозуміло. Навіщо кацапам перемир"я, якщо вони наступають? Щоб ми підготували оборону? Так само і нам не потрібно було б перемир"я, якби ми наступали.
Для ефективної зупинки тих наступів (3-5 кацапа по 100 штурмів на день) потрібно багато КАБів, щоб знищувати місця їх накопичення (підвали, бліндажі). Рік тому Зеленський обіцяв що проходять випробування власниз КАБів - і де вони?
Розкажіть це найпотужнішому "миротворцю" що поїхав в Стамбул в надії заглянути путіну в очі і "сойтісьпасєрєдінє"
Не ЛипцОв,а ЛипцЕв.мої любі Липці,де похоронени батьки,діди,якже ж хочеться побачити вас ще
Війна припиниться лише тоді, коли НАТО нападе на материкову частину Росії.
