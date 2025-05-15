Враг уже начал летнее наступление, рассчитывать на перемирие не стоит - ОТГ "Харьков"

Российская армия накапливает силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Россия лишь имитирует участие в мирных переговорах, одновременно накапливая силы для летней наступательной кампании, которая фактически уже началась. Я бы опять же не стал бы погружаться в то, что говорят на той стороне, потому что когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько простых решений: россияне, когда выходят в публичное пространство, они всегда врут. Если они не врут, то они манипулируют. Если они не врут и не манипулируют, то они собираются или соврать, или манипулировать.

Относительно того, что они участвуют якобы в мирных переговорах, я думаю, что всем очевидно, что они имитируют переговоры", - заявил военный.

По его словам, рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит.

"Когда россияне объявляли свои "пасхальные перемирия" или "дни победы" - затишья не было. Наоборот - штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас. Поэтому иллюзий относительно мира не стоит иметь", - сказал Шамшин.

Напомним, ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что россияне усилили давление в районе Липцов.

