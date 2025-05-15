РУС
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
3 015 23

Враг уже начал летнее наступление, рассчитывать на перемирие не стоит - ОТГ "Харьков"

Армия РФ начала летнее наступление

Российская армия накапливает силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Россия лишь имитирует участие в мирных переговорах, одновременно накапливая силы для летней наступательной кампании, которая фактически уже началась. Я бы опять же не стал бы погружаться в то, что говорят на той стороне, потому что когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько простых решений: россияне, когда выходят в публичное пространство, они всегда врут. Если они не врут, то они манипулируют. Если они не врут и не манипулируют, то они собираются или соврать, или манипулировать.
Относительно того, что они участвуют якобы в мирных переговорах, я думаю, что всем очевидно, что они имитируют переговоры", - заявил военный.

По его словам, рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит.

"Когда россияне объявляли свои "пасхальные перемирия" или "дни победы" - затишья не было. Наоборот - штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас. Поэтому иллюзий относительно мира не стоит иметь", - сказал Шамшин.

Напомним, ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что россияне усилили давление в районе Липцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятным направлением прорыва для РФ является Сумская область, - The Telegraph

Автор: 

армия РФ (20346) наступление (224) ОТГ Харьков (75)
На перемир'я лише ідіоти розраховують.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:09 Ответить
Ось для чого і цей цирк з перемовинами....
показать весь комментарий
15.05.2025 13:11 Ответить
Поки ******, світом нудиться, він буде гадити Мирній Україні!!
Усе інше, то лише теревені для трампа і його оточення, щоб на картину подарену ним, ….
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
До сраки усі їхні наступи, Україна повинна провести свій і звільнити усі свої території!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
Ти вже зробив наступ і штурмом узяв Польщу.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:18 Ответить
Узяв - не те слово. Польща перед ним капітулювала. Без усякого спротиву...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 13:39 Ответить
Прошу прислухатися до думки цього надзвичайно авторитетного пана. Він має грунтовні знання в царині наступів і штурмів. Всю Польщу пройшов, то є не поставець оковитої в корчмі перехилити, або забубнити в бубна.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:27 Ответить
bober kurwa..... Думав поляк в адекваті, але ж кацапське нутро не сховаєш....
показать весь комментарий
15.05.2025 13:35 Ответить
Ну шо.
Ставте Марьяну Главкомом і впєрьод!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 13:17 Ответить
и я так думаю, будет до зимней хляби наступать
показать весь комментарий
15.05.2025 13:18 Ответить
Так це і дурному зрозуміло. Навіщо кацапам перемир"я, якщо вони наступають? Щоб ми підготували оборону? Так само і нам не потрібно було б перемир"я, якби ми наступали.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
Для ефективної зупинки тих наступів (3-5 кацапа по 100 штурмів на день) потрібно багато КАБів, щоб знищувати місця їх накопичення (підвали, бліндажі). Рік тому Зеленський обіцяв що проходять випробування власниз КАБів - і де вони?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:32 Ответить
Розкажіть це найпотужнішому "миротворцю" що поїхав в Стамбул в надії заглянути путіну в очі і "сойтісьпасєрєдінє"
показать весь комментарий
15.05.2025 13:56 Ответить
Не ЛипцОв,а ЛипцЕв.мої любі Липці,де похоронени батьки,діди,якже ж хочеться побачити вас ще
показать весь комментарий
15.05.2025 14:03 Ответить
Війна припиниться лише тоді, коли НАТО нападе на материкову частину Росії.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:13 Ответить
 
 