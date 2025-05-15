Суд продовжив Шуфричу арешт до 13 липня та зобов’язав СІЗО забезпечити лікування в медзакладі

Шевченківській районний суд Києва 15 травня продовжив запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича у вигляді тримання під вартою до 13 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному адвокат нардепа Віктор Карпенко.

За його словами, суд зобов'язав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі.

Адвокат пояснив що йдеться про те, що його доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.

Учора, 14 травня, суд розглядав продовження запобіжного заходу, проте не зміг визначитись із його заміною або продовженням.

Сам Шуфрич перед початком засідання заявляв, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили. Нардеп вважає це "затягуванням" процесу.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.