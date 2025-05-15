УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10401 відвідувач онлайн
Новини Справа Шуфрича
1 222 17

Суд продовжив Шуфричу арешт до 13 липня та зобов’язав СІЗО забезпечити лікування в медзакладі

Нардепу Шуфричу продовжили запобіжний захід до 13 липня

Шевченківській районний суд Києва 15 травня продовжив запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича у вигляді тримання під вартою до 13 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному адвокат нардепа Віктор Карпенко.

За його словами, суд зобов'язав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі.

Адвокат пояснив що йдеться про те, що його доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО

Учора, 14 травня, суд розглядав продовження запобіжного заходу, проте не зміг визначитись із його заміною або продовженням.

Сам Шуфрич перед початком засідання заявляв, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили. Нардеп вважає це "затягуванням" процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич, який підозрюється у держзраді, зареєстрував законопроєкт про захист нацменшин

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

Автор: 

СІЗО (737) суд (11817) Шуфрич Нестор (393) запобіжний захід (536)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Шестор Нуфрич це одна з небагатьох сволот котру треба розірвати на шматки.Через таких гнид загинули сотні тисяч людей
показати весь коментар
15.05.2025 20:23 Відповісти
+5
Правильно,обязательный каждодневный массаж почек резиновой дубинкой.
показати весь коментар
15.05.2025 20:05 Відповісти
+5
Очевидно Нестора треба повести в Одесу для отримання традиційних звіздюль.
показати весь коментар
15.05.2025 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно,обязательный каждодневный массаж почек резиновой дубинкой.
показати весь коментар
15.05.2025 20:05 Відповісти
Шуфрич має вийти з тюрми старим нікчемним дідом.
показати весь коментар
15.05.2025 20:09 Відповісти
Шестор Нуфрич це одна з небагатьох сволот котру треба розірвати на шматки.Через таких гнид загинули сотні тисяч людей
показати весь коментар
15.05.2025 20:23 Відповісти
Була можливість на блокпосту, не скористались...
показати весь коментар
15.05.2025 21:57 Відповісти
До сих пір лікується?
показати весь коментар
15.05.2025 20:11 Відповісти
Очевидно Нестора треба повести в Одесу для отримання традиційних звіздюль.
показати весь коментар
15.05.2025 20:11 Відповісти
Дааа, Вилкул то поумнее Шуфрича оказался, хотя были как близнецы...
показати весь коментар
15.05.2025 20:29 Відповісти
не забудьте клетчатый плед, насирова носили на носилках, оно даже срало в памперс. под клетчатым пледом на заседании суда
показати весь коментар
15.05.2025 20:37 Відповісти
З лікуванням згоден. Десятилітрова клізма з товченим склом і скипидаром та массаж резиновими кийками перед сном.
показати весь коментар
15.05.2025 20:39 Відповісти
Добрий ви, як турбуєтеся про хворого
показати весь коментар
16.05.2025 11:03 Відповісти
Чому не має суду, затягують щоб попасти під закон савченко? Ще рік за два в віп камері і на волю?
показати весь коментар
15.05.2025 20:54 Відповісти
Із закінченням строку давності справу закриють та виплатять компенсацію за перебування у СІЗО.
показати весь коментар
15.05.2025 21:38 Відповісти
Навіщо так бездумно витрачати ресурси? З Кивою тягнули до останнього, потім так важко було добратись. Вальніть його прямо в камері і переходимо до інших справ.
показати весь коментар
15.05.2025 22:28 Відповісти
Пігулку животворного ціаніду.
показати весь коментар
15.05.2025 22:44 Відповісти
Нєє. То ж шухрич. Йому щоденний массаж морди кулаками тільки допомагає.
показати весь коментар
16.05.2025 04:54 Відповісти
Зелені шуфрича допитувати не будуть, бо можна випадково вийти на самих себе)
показати весь коментар
16.05.2025 16:27 Відповісти
 
 