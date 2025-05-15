РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Дело Шуфрича
1 222 17

Суд продлил Шуфричу арест до 13 июля и обязал СИЗО обеспечить лечение в медучреждении

Нардепу Шуфричу продлили меру пресечения до 13 июля.

Шевченковский районный суд Киева 15 мая продлил меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича в виде содержания под стражей до 13 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному адвокат нардепа Виктор Карпенко.

По его словам, суд обязал СИЗО обеспечить Шуфричу лечение в медицинском учреждении.

Адвокат пояснил что речь идет о том, что его доставят в больницу на несколько часов под конвоем, ложиться на стационар он не будет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Вчера, 14 мая, суд рассматривал продление меры пресечения, однако не смог определиться с его заменой или продлением.

Сам Шуфрич перед началом заседания заявлял, что подготовительное судебное заседание к рассмотрению дела по существу, которое длилось 9 месяцев, придется начинать заново, ведь председательствующего судью заменили. Нардеп считает это "затягиванием" процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич, который подозревается в госизмене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Автор: 

СИЗО (1374) суд (25198) Шуфрич Нестор (954) мера пресечения (504)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Шестор Нуфрич це одна з небагатьох сволот котру треба розірвати на шматки.Через таких гнид загинули сотні тисяч людей
показать весь комментарий
15.05.2025 20:23 Ответить
+5
Правильно,обязательный каждодневный массаж почек резиновой дубинкой.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:05 Ответить
+5
Очевидно Нестора треба повести в Одесу для отримання традиційних звіздюль.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно,обязательный каждодневный массаж почек резиновой дубинкой.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:05 Ответить
Шуфрич має вийти з тюрми старим нікчемним дідом.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
Шестор Нуфрич це одна з небагатьох сволот котру треба розірвати на шматки.Через таких гнид загинули сотні тисяч людей
показать весь комментарий
15.05.2025 20:23 Ответить
Була можливість на блокпосту, не скористались...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:57 Ответить
До сих пір лікується?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:11 Ответить
Очевидно Нестора треба повести в Одесу для отримання традиційних звіздюль.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:11 Ответить
Дааа, Вилкул то поумнее Шуфрича оказался, хотя были как близнецы...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:29 Ответить
не забудьте клетчатый плед, насирова носили на носилках, оно даже срало в памперс. под клетчатым пледом на заседании суда
показать весь комментарий
15.05.2025 20:37 Ответить
З лікуванням згоден. Десятилітрова клізма з товченим склом і скипидаром та массаж резиновими кийками перед сном.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:39 Ответить
Добрий ви, як турбуєтеся про хворого
показать весь комментарий
16.05.2025 11:03 Ответить
Чому не має суду, затягують щоб попасти під закон савченко? Ще рік за два в віп камері і на волю?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:54 Ответить
Із закінченням строку давності справу закриють та виплатять компенсацію за перебування у СІЗО.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:38 Ответить
Навіщо так бездумно витрачати ресурси? З Кивою тягнули до останнього, потім так важко було добратись. Вальніть його прямо в камері і переходимо до інших справ.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:28 Ответить
Пігулку животворного ціаніду.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:44 Ответить
Нєє. То ж шухрич. Йому щоденний массаж морди кулаками тільки допомагає.
показать весь комментарий
16.05.2025 04:54 Ответить
Зелені шуфрича допитувати не будуть, бо можна випадково вийти на самих себе)
показать весь комментарий
16.05.2025 16:27 Ответить
 
 