Суд продлил Шуфричу арест до 13 июля и обязал СИЗО обеспечить лечение в медучреждении

Шевченковский районный суд Киева 15 мая продлил меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича в виде содержания под стражей до 13 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному адвокат нардепа Виктор Карпенко.

По его словам, суд обязал СИЗО обеспечить Шуфричу лечение в медицинском учреждении.

Адвокат пояснил что речь идет о том, что его доставят в больницу на несколько часов под конвоем, ложиться на стационар он не будет.

Вчера, 14 мая, суд рассматривал продление меры пресечения, однако не смог определиться с его заменой или продлением.

Сам Шуфрич перед началом заседания заявлял, что подготовительное судебное заседание к рассмотрению дела по существу, которое длилось 9 месяцев, придется начинать заново, ведь председательствующего судью заменили. Нардеп считает это "затягиванием" процесса.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.