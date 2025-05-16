УКР
Новини Атака безпілотників
Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 15 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Крім того, спостерігається активність ворожих розвідувальних БпЛА на сході Дніпропетровщини. Можлива робота ППО. 

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Харківська, Донецька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення станом на 00:58

  • БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс - західний;
  • БпЛА з курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс - західний/південно-західний.

Повітряні сили (2952) Шахед (1397) війна в Україні (5783)
Трамп з *******, підтверджують свої хатєлкі про КАПІТУЛЯЦІЮ Мирної України, шляхом УБИВСТВА УКРАЇНЦІВ і блокування дій керівників ЄС!!
15.05.2025 22:10 Відповісти
Якби Ізраїль не створив свою я\з його б вже не існувало! Те саме очікує Україну, якщо зробимо то ще щось залишиться, а ні то рф шматок за шматком поглине усю країну до Чопа! Чим раніше українці це усвідомлять тим більше збережуть територій, бо ніяка америка чи нато не дасть гарантій це самообман.
16.05.2025 00:32 Відповісти
Так і є. Якщо б у 2022 році путінська армія ішла уздовж лівого берега Дніпра з півночі і з півдня, то з'єднались би днів через 10. Падіння Києва було б трохи відкладень, але встигли б вивезти усе саме цінне. Тому спочатку хотіли захопити Київ,- порушила жадібність. Висновок: електростанції, нафтові і газові труби теж захотять цапанути.
16.05.2025 00:46 Відповісти
Звісно кацапи перше, що мали зробити це захопити такі стратегічні об'єкти. АЕС та сховища відпрацьованого палива це те що, нам необхідне в ланцюгу переробки та збагачення плутонію для створення я\з. Я розумію, що це делікатна тема, але це єдине, що дає карти в руки, навіть китайці проговорилися, що країни які не володіють я\з є просто об'єктами якими маніпулюють ті, що мають я\з.
16.05.2025 10:27 Відповісти
І це повинно стати домінуючим фактором у суспільстві яке повинно обрати собі владу яка дасть те що потрібно для забезпечення безпеки власноруч, не сподіваючись на якісь папірці від яких легко відмовитися іноземним правителям, бо той шлях яким повів країну Зеленський є програшним, не варто сподіватися на співчуття в світі, там холодний розрахунок і їм наплювати є така нація українців чи ні.
16.05.2025 10:33 Відповісти
А яка приблизна собівартість одного шахеда?
Поки курив - жужжить, ***** таке )) І це фронт. Кудись полетіло далі.
15.05.2025 22:17 Відповісти
тисяч за 5 можно хіба що тільки зробить просунутий десятидюймовий fpv з гарною оптикою та тепловізором. А на шахєд один тільки двигун коштує 20-22 тисячі доларів. Загалом один шахєд у виробництві коштує 190-200 тисяч доларів. Реактивний - приблизно 270-280 тисяч.
16.05.2025 02:01 Відповісти
А ми відповідь робим?
16.05.2025 08:41 Відповісти
переговорами
16.05.2025 12:00 Відповісти
 
 