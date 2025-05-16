3 962 9
Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 15 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Крім того, спостерігається активність ворожих розвідувальних БпЛА на сході Дніпропетровщини. Можлива робота ППО.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Харківська, Донецька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення станом на 00:58
- БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс - західний;
- БпЛА з курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс - західний/південно-західний.
Десь хтось нещодавно в ЗМІ приводи цифри, не пам'ятаю.
Але дофіга.
Тисяч 5 баксів, здається.
Поки курив - жужжить, ***** таке )) І це фронт. Кудись полетіло далі.