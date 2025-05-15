РУС
Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 15 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Кроме того, наблюдается активность вражеских разведывательных БпЛА на востоке Днепропетровщины. Возможна работа ПВО.

Читайте: РФ атаковала Киевскую область "шахедами": обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

Воздушные силы (2611) Шахед (1393) война в Украине (5744)
Трамп з *******, підтверджують свої хатєлкі про КАПІТУЛЯЦІЮ Мирної України, шляхом УБИВСТВА УКРАЇНЦІВ і блокування дій керівників ЄС!!
15.05.2025 22:10 Ответить
Якби Ізраїль не створив свою я\з його б вже не існувало! Те саме очікує Україну, якщо зробимо то ще щось залишиться, а ні то рф шматок за шматком поглине усю країну до Чопа! Чим раніше українці це усвідомлять тим більше збережуть територій, бо ніяка америка чи нато не дасть гарантій це самообман.
16.05.2025 00:32 Ответить
Так і є. Якщо б у 2022 році путінська армія ішла уздовж лівого берега Дніпра з півночі і з півдня, то з'єднались би днів через 10. Падіння Києва було б трохи відкладень, але встигли б вивезти усе саме цінне. Тому спочатку хотіли захопити Київ,- порушила жадібність. Висновок: електростанції, нафтові і газові труби теж захотять цапанути.
16.05.2025 00:46 Ответить
Звісно кацапи перше, що мали зробити це захопити такі стратегічні об'єкти. АЕС та сховища відпрацьованого палива це те що, нам необхідне в ланцюгу переробки та збагачення плутонію для створення я\з. Я розумію, що це делікатна тема, але це єдине, що дає карти в руки, навіть китайці проговорилися, що країни які не володіють я\з є просто об'єктами якими маніпулюють ті, що мають я\з.
16.05.2025 10:27 Ответить
І це повинно стати домінуючим фактором у суспільстві яке повинно обрати собі владу яка дасть те що потрібно для забезпечення безпеки власноруч, не сподіваючись на якісь папірці від яких легко відмовитися іноземним правителям, бо той шлях яким повів країну Зеленський є програшним, не варто сподіватися на співчуття в світі, там холодний розрахунок і їм наплювати є така нація українців чи ні.
16.05.2025 10:33 Ответить
А яка приблизна собівартість одного шахеда?
Десь хтось нещодавно в ЗМІ приводи цифри, не пам'ятаю.
Але дофіга.
Тисяч 5 баксів, здається.
Поки курив - жужжить, ***** таке )) І це фронт. Кудись полетіло далі.
15.05.2025 22:17 Ответить
тисяч за 5 можно хіба що тільки зробить просунутий десятидюймовий fpv з гарною оптикою та тепловізором. А на шахєд один тільки двигун коштує 20-22 тисячі доларів. Загалом один шахєд у виробництві коштує 190-200 тисяч доларів. Реактивний - приблизно 270-280 тисяч.
16.05.2025 02:01 Ответить
А ми відповідь робим?
16.05.2025 08:41 Ответить
переговорами
16.05.2025 12:00 Ответить
 
 