3 962 9
Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы
Вечером 15 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Кроме того, наблюдается активность вражеских разведывательных БпЛА на востоке Днепропетровщины. Возможна работа ПВО.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Десь хтось нещодавно в ЗМІ приводи цифри, не пам'ятаю.
Але дофіга.
Тисяч 5 баксів, здається.
Поки курив - жужжить, ***** таке )) І це фронт. Кудись полетіло далі.