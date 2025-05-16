Росія не зацікавлена в мирі, інакше Путін сам брав би участь у переговорах, - радник Науседи Матульоніс

Росія не зацікавлена у досягненні миру з Україною, інакше президент РФ Володимир Путін особисто б долучився до переговорів у Туреччині.

Про це в інтерв'ю литовському суспільному мовнику LRT заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс.

"Якби Росія справді вірила в переговори і хотіла їх, вона б надіслала більш серйозну делегацію, можливо, навіть сам Путін взяв би участь і провів би переговори безпосередньо з Зеленським", - зазначив Матульоніс.

"Зеленський дуже чітко заявив, що готовий поїхати до Туреччини, він дійсно поїхав і показав президенту Трампу, що йому можна довіряти", - сказав радник.

Він також підкреслив, що будь-які реальні мирні переговори починаються з припинення вогню. Наразі ж Росія продовжує бойові дії, а сама зустріч, на думку Матульоніса, поки не дає підстав очікувати позитивних результатів.

