Росія не зацікавлена в мирі, інакше Путін сам брав би участь у переговорах, - радник Науседи Матульоніс
Росія не зацікавлена у досягненні миру з Україною, інакше президент РФ Володимир Путін особисто б долучився до переговорів у Туреччині.
Про це в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби Росія справді вірила в переговори і хотіла їх, вона б надіслала більш серйозну делегацію, можливо, навіть сам Путін взяв би участь і провів би переговори безпосередньо з Зеленським", - зазначив Матульоніс.
"Зеленський дуже чітко заявив, що готовий поїхати до Туреччини, він дійсно поїхав і показав президенту Трампу, що йому можна довіряти", - сказав радник.
Він також підкреслив, що будь-які реальні мирні переговори починаються з припинення вогню. Наразі ж Росія продовжує бойові дії, а сама зустріч, на думку Матульоніса, поки не дає підстав очікувати позитивних результатів.
повний йолопмало що розуміє ...