Росія не зацікавлена в мирі, інакше Путін сам брав би участь у переговорах, - радник Науседи Матульоніс

Росія не зацікавлена у досягненні миру з Україною, інакше президент РФ Володимир Путін особисто б долучився до переговорів у Туреччині.

Про це в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби Росія справді вірила в переговори і хотіла їх, вона б надіслала більш серйозну делегацію, можливо, навіть сам Путін взяв би участь і провів би переговори безпосередньо з Зеленським", - зазначив Матульоніс.

"Зеленський дуже чітко заявив, що готовий поїхати до Туреччини, він дійсно поїхав і показав президенту Трампу, що йому можна довіряти", - сказав радник.

Він також підкреслив, що будь-які реальні мирні переговори починаються з припинення вогню. Наразі ж Росія продовжує бойові дії, а сама зустріч, на думку Матульоніса, поки не дає підстав очікувати позитивних результатів.

Охреніти, наскільки проникливий радник Науседи Матульоніс
показати весь коментар
16.05.2025 13:54 Відповісти
Президенту Литви варто змінити радника , бо цей , схоже , повний йолоп мало що розуміє ...
показати весь коментар
16.05.2025 14:03 Відповісти
Кацапсячі висери повиповзали і шиплять вам що Україна що прибалти як кістка в горлі проковтнуть не можете от і обсасуєте
показати весь коментар
16.05.2025 14:09 Відповісти
тю, як же він сам братиме, коли він у міжнародному розшку. чи його вже немає?
показати весь коментар
16.05.2025 14:20 Відповісти
 
 