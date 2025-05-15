УКР
Новини Переговори у Туреччині
5 668 33

Російська делегація чекатиме на представників України 16 травня з 10 ранку в Стамбулі, - Мединський

Мединський каже, що РФ чекатиме українську делегацію зранку 16 травня

Російська делегація буде в п'ятницю, 16 травня, чекати на українську делегацію "з 10-ї ранку".

Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Делегація РФ завтра чекатиме українську делегацію з 10 ранку",- сказав очільник делегації РФ.

Він додав, що "делегація РФ прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов".

Читайте також: Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори з Україною в Стамбулі

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

Читайте також: Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з російською делегацією Росії у Стамбулі,- Anadolu

Автор: 

перемовини (3066) росія (67271) Туреччина (3665)
Топ коментарі
+24
І ЗЄ зі своїми понтами радо на цю ***** підписався. Тупо знов підставив Україну.
Придурок зажопний...
показати весь коментар
15.05.2025 23:58 Відповісти
+21
Самі, обгадилися московіти з *******, самі і нюхайте!! А Трамп, чим міг оркам, допомагав!
Весь Світ, це бачить, в онлайн режимі!
показати весь коментар
15.05.2025 23:50 Відповісти
+11
Мне Порох хоть и не нравится ни как человек, ни как президент, но стоит отдать должное - навыки внешнеполитических игр и дипломатии у него отточены на все 100, он бы не дал себя втянуть в этот цирк.

У этих криворагульных вообще есть хоть кто-то с профильным образованием в сфере международных отношений?

РФ гоняет нашего обкурыша как котенка.

Да подскажите уже ему, что это не криворожская подворотня, здесь не работают эти "стрелки", "забоялся" и прочие подростковые понятия.
показати весь коментар
16.05.2025 00:48 Відповісти
ЗЕжопний
показати весь коментар
16.05.2025 01:09 Відповісти
Гєра, чим він підписався? Тим, що виставив ***** ****** в квадраі? Разом з трампоном.
показати весь коментар
16.05.2025 06:52 Відповісти
для декого, якщо б Зеленьський завтра на баштах кремля вивісив україньські прапори, і тризуб, вони б сказали, що криво висять.
на жаль є і такі в нас
показати весь коментар
16.05.2025 09:23 Відповісти
А зєля то зробить, чи тіко обіцяє?
показати весь коментар
16.05.2025 09:41 Відповісти
Трамп його власне і заставив відправити делегацію в Стамбул. Без звіздюліни бубочка знову почав би бикувати і йти в глуху відмову.От чого він особисто туди поперся? Поки що сонцесяйний сам постійно виставляє себе необучаємим телепнем.
показати весь коментар
16.05.2025 09:47 Відповісти
Зачем
показати весь коментар
15.05.2025 23:58 Відповісти
Он, як потекло московське лайно від ******, аж у Стамбул!!
Смердючий страх ******, переповнив оті чумадани, з «генетичним матеріалом» від ******!
показати весь коментар
16.05.2025 00:05 Відповісти
Что это за гандон?
показати весь коментар
16.05.2025 00:06 Відповісти
Це тіпок лишньохромосомний,саме він сказав що у росіян лишня хромосома,тобто всі вони із синдромом дауна.
показати весь коментар
16.05.2025 00:42 Відповісти
Мєдіцинскій!
В морду хошь?
показати весь коментар
16.05.2025 00:09 Відповісти
Треба по максимуму збільшувати цей абсурд. Наприклад приїхати а готель в другому кінці Стамбула в 9:30 і заявити,що українська делегація чекає кацапів там.
показати весь коментар
16.05.2025 00:16 Відповісти
Не дочекалися. 😁
показати весь коментар
16.05.2025 00:20 Відповісти
Почалася гра по правилам Боневтіка - "стадіон". "Вова, ти де? Ми тебе чекаємо!" Правду кажуть, що бумеранг обов'язково прилітає. Він летів ще p 2019 року і все-таки прилетів. Шкода, що це проходить з моєю Україною і призначеними "дипломатами", яким ця Україхна і не тарохтіла.
показати весь коментар
16.05.2025 06:23 Відповісти
100%👍
показати весь коментар
16.05.2025 08:07 Відповісти
Можна я приїду? Я тренер по акробатиці
показати весь коментар
16.05.2025 00:17 Відповісти
Знову без попередніх умов... а "усунення підстав виникнення "конфлікту" це що? Знову за рибу гроші...накуя зелені взагалі цей цирк влаштували...про припинення вогню ніхто вже не згадує...
показати весь коментар
16.05.2025 00:28 Відповісти
Де-факто,справжній господар кремля вже сидів поряд зі своїм маріонеткою на параді перемоги Китаю над рф.Для раши самим оптимальним варіантом мав би бути відкат назад і переоцінка своїх перспектив.Втрата росії заради трьох областей України з замінованими полями і напівпустими надрами.Може знайдеться людина,що приведе цього зашаманяного придурка до памяті.
показати весь коментар
16.05.2025 00:44 Відповісти
Краще до "вічной пам'яті"
показати весь коментар
16.05.2025 01:12 Відповісти
Иван Алексеевич Бунин.
"Я не червонец, чтоб всем нравиться."
показати весь коментар
16.05.2025 08:53 Відповісти
Під@ри, типу, стрілку забили. Зараз потужний їм покаже, хто не лох. ))
А по хорошому, потрібно терміново висадити в повітря хоча б якийсь всратий кацапський НПЗ - це задало б приємну конструктивну атмосферу.
показати весь коментар
16.05.2025 01:03 Відповісти
а Галустян є у складі російської делегації?
показати весь коментар
16.05.2025 01:41 Відповісти
Та ну, щось тут не те, усі знають що усі москалі обмивають приїзд до відрядження до світанку, вони ж у 10 годину ранку ще бухі будуть..і так потвори, а то ще і бухі потвори
показати весь коментар
16.05.2025 06:35 Відповісти
З якого часу ворог, що програє, виставляє своє вимоги?
показати весь коментар
16.05.2025 06:46 Відповісти
Ти про обіСирського Зе??
показати весь коментар
16.05.2025 08:34 Відповісти
"Паршивый кот" бегает чтоб виконати забаганки одного избалованного рыжего мальчика. Волей судьбы занесенного на самый Олимп
показати весь коментар
16.05.2025 08:56 Відповісти
Якщо вже боневтік втягнувся в цю бодягу, то треба роби по орківські: ви на 10 нас чекаєте, а ми приїдемо в 11, бо машина поламалась. Звісно, що на це не підуть, трампон перший заверещить, що Україна зриває перемовини.
показати весь коментар
16.05.2025 08:01 Відповісти
"Купи себе часы хорошие. Если нет денег, тебе займут. На стрелку нужно приходить вовремя. Кто опоздал на того всё и повесят"
показати весь коментар
16.05.2025 08:58 Відповісти
Муйло забил стрелку Зеленскому в Стамбуле и тут же похоже что обо с рался…и не может отой ти от свого чемоданчика с биологическими отходами.


Турецкий гамбит пуЧина превращается в Цугцванг

показати весь коментар
16.05.2025 09:13 Відповісти
 
 