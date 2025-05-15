Російська делегація чекатиме на представників України 16 травня з 10 ранку в Стамбулі, - Мединський

Російська делегація буде в п'ятницю, 16 травня, чекати на українську делегацію "з 10-ї ранку".

Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Делегація РФ завтра чекатиме українську делегацію з 10 ранку",- сказав очільник делегації РФ.

Він додав, що "делегація РФ прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов".

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

