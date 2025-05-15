Російська делегація чекатиме на представників України 16 травня з 10 ранку в Стамбулі, - Мединський
Російська делегація буде в п'ятницю, 16 травня, чекати на українську делегацію "з 10-ї ранку".
Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Делегація РФ завтра чекатиме українську делегацію з 10 ранку",- сказав очільник делегації РФ.
Він додав, що "делегація РФ прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов".
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
