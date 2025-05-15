Российская делегация будет ждать представителей Украины 16 мая с 10 утра в Стамбуле, - Мединский

Российская делегация будет в пятницу, 16 мая, ждать украинскую делегацию "с 10 утра".

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Делегация РФ завтра будет ждать украинскую делегацию с 10 утра", - сказал глава делегации РФ.

Он добавил, что "делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий".

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

