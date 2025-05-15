РУС
Новости Переговоры в Турции
5 668 33

Российская делегация будет ждать представителей Украины 16 мая с 10 утра в Стамбуле, - Мединский

Мединский говорит, что РФ будет ждать украинскую делегацию утром 16 мая

Российская делегация будет в пятницу, 16 мая, ждать украинскую делегацию "с 10 утра".

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Делегация РФ завтра будет ждать украинскую делегацию с 10 утра", - сказал глава делегации РФ.

Он добавил, что "делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий".

Читайте также: Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

Читайте также: Глава МИД Турции Фидан встретился с российской делегацией России в Стамбуле,- Anadolu

переговоры (5129) россия (96924) Турция (3530)
+24
І ЗЄ зі своїми понтами радо на цю ***** підписався. Тупо знов підставив Україну.
Придурок зажопний...
показать весь комментарий
15.05.2025 23:58 Ответить
+21
Самі, обгадилися московіти з *******, самі і нюхайте!! А Трамп, чим міг оркам, допомагав!
Весь Світ, це бачить, в онлайн режимі!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:50 Ответить
+11
Мне Порох хоть и не нравится ни как человек, ни как президент, но стоит отдать должное - навыки внешнеполитических игр и дипломатии у него отточены на все 100, он бы не дал себя втянуть в этот цирк.

У этих криворагульных вообще есть хоть кто-то с профильным образованием в сфере международных отношений?

РФ гоняет нашего обкурыша как котенка.

Да подскажите уже ему, что это не криворожская подворотня, здесь не работают эти "стрелки", "забоялся" и прочие подростковые понятия.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:48 Ответить
ЗЕжопний
показать весь комментарий
16.05.2025 01:09 Ответить
Гєра, чим він підписався? Тим, що виставив ***** ****** в квадраі? Разом з трампоном.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:52 Ответить
для декого, якщо б Зеленьський завтра на баштах кремля вивісив україньські прапори, і тризуб, вони б сказали, що криво висять.
на жаль є і такі в нас
показать весь комментарий
16.05.2025 09:23 Ответить
А зєля то зробить, чи тіко обіцяє?
показать весь комментарий
16.05.2025 09:41 Ответить
Трамп його власне і заставив відправити делегацію в Стамбул. Без звіздюліни бубочка знову почав би бикувати і йти в глуху відмову.От чого він особисто туди поперся? Поки що сонцесяйний сам постійно виставляє себе необучаємим телепнем.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:47 Ответить
Зачем
показать весь комментарий
15.05.2025 23:58 Ответить
Он, як потекло московське лайно від ******, аж у Стамбул!!
Смердючий страх ******, переповнив оті чумадани, з «генетичним матеріалом» від ******!
показать весь комментарий
16.05.2025 00:05 Ответить
Что это за гандон?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:06 Ответить
Це тіпок лишньохромосомний,саме він сказав що у росіян лишня хромосома,тобто всі вони із синдромом дауна.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:42 Ответить
Мєдіцинскій!
В морду хошь?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:09 Ответить
Треба по максимуму збільшувати цей абсурд. Наприклад приїхати а готель в другому кінці Стамбула в 9:30 і заявити,що українська делегація чекає кацапів там.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:16 Ответить
Не дочекалися. 😁
показать весь комментарий
16.05.2025 00:20 Ответить
Почалася гра по правилам Боневтіка - "стадіон". "Вова, ти де? Ми тебе чекаємо!" Правду кажуть, що бумеранг обов'язково прилітає. Він летів ще p 2019 року і все-таки прилетів. Шкода, що це проходить з моєю Україною і призначеними "дипломатами", яким ця Україхна і не тарохтіла.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:23 Ответить
100%👍
показать весь комментарий
16.05.2025 08:07 Ответить
Можна я приїду? Я тренер по акробатиці
показать весь комментарий
16.05.2025 00:17 Ответить
Знову без попередніх умов... а "усунення підстав виникнення "конфлікту" це що? Знову за рибу гроші...накуя зелені взагалі цей цирк влаштували...про припинення вогню ніхто вже не згадує...
показать весь комментарий
16.05.2025 00:28 Ответить
Де-факто,справжній господар кремля вже сидів поряд зі своїм маріонеткою на параді перемоги Китаю над рф.Для раши самим оптимальним варіантом мав би бути відкат назад і переоцінка своїх перспектив.Втрата росії заради трьох областей України з замінованими полями і напівпустими надрами.Може знайдеться людина,що приведе цього зашаманяного придурка до памяті.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:44 Ответить
Краще до "вічной пам'яті"
показать весь комментарий
16.05.2025 01:12 Ответить
Мне Порох хоть и не нравится ни как человек, ни как президент, но стоит отдать должное - навыки внешнеполитических игр и дипломатии у него отточены на все 100, он бы не дал себя втянуть в этот цирк.

У этих криворагульных вообще есть хоть кто-то с профильным образованием в сфере международных отношений?

РФ гоняет нашего обкурыша как котенка.

Да подскажите уже ему, что это не криворожская подворотня, здесь не работают эти "стрелки", "забоялся" и прочие подростковые понятия.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:48 Ответить
Иван Алексеевич Бунин.
"Я не червонец, чтоб всем нравиться."
показать весь комментарий
16.05.2025 08:53 Ответить
Під@ри, типу, стрілку забили. Зараз потужний їм покаже, хто не лох. ))
А по хорошому, потрібно терміново висадити в повітря хоча б якийсь всратий кацапський НПЗ - це задало б приємну конструктивну атмосферу.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:03 Ответить
а Галустян є у складі російської делегації?
показать весь комментарий
16.05.2025 01:41 Ответить
Та ну, щось тут не те, усі знають що усі москалі обмивають приїзд до відрядження до світанку, вони ж у 10 годину ранку ще бухі будуть..і так потвори, а то ще і бухі потвори
показать весь комментарий
16.05.2025 06:35 Ответить
З якого часу ворог, що програє, виставляє своє вимоги?
показать весь комментарий
16.05.2025 06:46 Ответить
Ти про обіСирського Зе??
показать весь комментарий
16.05.2025 08:34 Ответить
"Паршивый кот" бегает чтоб виконати забаганки одного избалованного рыжего мальчика. Волей судьбы занесенного на самый Олимп
показать весь комментарий
16.05.2025 08:56 Ответить
Якщо вже боневтік втягнувся в цю бодягу, то треба роби по орківські: ви на 10 нас чекаєте, а ми приїдемо в 11, бо машина поламалась. Звісно, що на це не підуть, трампон перший заверещить, що Україна зриває перемовини.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:01 Ответить
"Купи себе часы хорошие. Если нет денег, тебе займут. На стрелку нужно приходить вовремя. Кто опоздал на того всё и повесят"
показать весь комментарий
16.05.2025 08:58 Ответить
Муйло забил стрелку Зеленскому в Стамбуле и тут же похоже что обо с рался…и не может отой ти от свого чемоданчика с биологическими отходами.


Турецкий гамбит пуЧина превращается в Цугцванг

показать весь комментарий
16.05.2025 09:13 Ответить
 
 