Глава МИД Турции Фидан встретился с российской делегацией в Стамбуле, - Anadolu

Вечером четверга, 15 мая, в Турции состоялась встреча министра иностранных дел страны Хакана Фидана с российской делегацией.

Об этом пишет Anadolu со ссылкой на источники в МИД Турции.

Встреча проходила в стамбульском дворце Долмабахче. О чем именно говорил турецкий министр с российской делегацией не сообщается.

В то же время СМИ отмечает, что 16 мая на повестке дня трехсторонние переговоры между США-Украиной-Турцией и Россией-Украиной-Турцией.

Однако неизвестно, состоится ли встреча в четырехстороннем формате (США, Россия, Украина, Турция).

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

