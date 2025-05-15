Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з російською делегацією Росії у Стамбулі,- Anadolu

Ввечері четверга, 15 травня, у Туреччині відбулася зустріч міністра закордонних справ країни Хакана Фідана із російською делегацією.

Про це пише Anadolu з посиланням на джерела в МЗС Туреччини.

Зустріч проходила в стамбульському палаці Долмабахче. Про що саме говорив турецький міністр з російською делегацією не повідомляється.

Водночас ЗМІ зазначає, що 16 травня на порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та Росією-Україною-Туреччиною.

Проте невідомо, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі (США, Росія, Україна, Туреччина).

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

