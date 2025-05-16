Россия не заинтересована в мире, иначе Путин сам участвовал бы в переговорах, - советник Науседы Матульонис

Россия не заинтересована в достижении мира с Украиной, иначе президент РФ Владимир Путин лично бы присоединился к переговорам в Турции.

Об этом в интервью литовскому общественному вещателю LRT заявил советник президента Литвы Дейвидас Матульонис, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы Россия действительно верила в переговоры и хотела их, она бы прислала более серьезную делегацию, возможно, даже сам Путин принял бы участие и провел бы переговоры непосредственно с Зеленским", - отметил Матульонис.

"Зеленский очень четко заявил, что готов поехать в Турцию, он действительно поехал и показал президенту Трампу, что ему можно доверять", - сказал советник.

Он также подчеркнул, что любые реальные мирные переговоры начинаются с прекращения огня. Сейчас же Россия продолжает боевые действия, а сама встреча, по мнению Матульониса, пока не дает оснований ожидать положительных результатов.

