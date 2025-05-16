УКР
Новини Переговори у Туреччині
Зеленський: Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр, світ має відповісти

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані заявив, що делегація, яку Росія направила на перемовини у Стамбулі, складається з посадовців, які не мають реальних повноважень, і це може свідчити про спробу Кремля зірвати мирний процес.

Про це Зеленський повідомив на пленарному засіданні саміту, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що особисто був готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині, однак російський диктатор не з’явився, відрядивши натомість малозначущу делегацію. Водночас українська сторона прибула до Стамбула з повноваженнями ухвалювати рішення та наміром домогтися повного і безумовного припинення вогню.

"Якщо виявиться, що російська делегація - це просто театр, тоді світ має відреагувати. Має бути потужна реакція", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що реакцією має стати посилення санкцій проти енергетичного сектору та банків РФ. Він також закликав до посилення тиску на Кремль доти, доки не буде досягнуто реального прогресу.

Окрім того, Зеленський назвав важливими кроками для відновлення довіри обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей із РФ та звільнення цивільних заручників. За його словами, потрібно також чітко визначити, які питання мають вирішуватися виключно на рівні лідерів держав.

Зеленський Володимир перемовини
+14
О, паяц в постановках знает толкт Тут без вопросов.
16.05.2025 15:57 Відповісти
+5
Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр,то Трамп в цьому театрі- це клоун.Тому що це його була ідея зустрічі,тому що за його словами у Стамбулі мав би відбутися якийсь неймовірний прорив який змінить весь світ
16.05.2025 16:00 Відповісти
+4
Помиляєтесь, люб'язний, Трамп директор-сценарист цього цирку, а той, хто погодився в ньому грати - клоун, який зараз гучно голосить, що не отримав обіцяного.
16.05.2025 16:15 Відповісти
О, паяц в постановках знает толкт Тут без вопросов.
16.05.2025 15:57 Відповісти
А це театр цирк
забігаючи наперед
16.05.2025 15:58 Відповісти
Світ театр а ми актори
16.05.2025 15:58 Відповісти
Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр,то Трамп в цьому театрі- це клоун.Тому що це його була ідея зустрічі,тому що за його словами у Стамбулі мав би відбутися якийсь неймовірний прорив який змінить весь світ
16.05.2025 16:00 Відповісти
Помиляєтесь, люб'язний, Трамп директор-сценарист цього цирку, а той, хто погодився в ньому грати - клоун, який зараз гучно голосить, що не отримав обіцяного.
16.05.2025 16:15 Відповісти
ЦЕ "гра" ДЕГЕНЕРАТІВ путіна, зе і трампона на знищення гоїв. (Климов "Божий народ")
16.05.2025 20:08 Відповісти
16.05.2025 16:04 Відповісти
Та нет, театр это высокое искусство а то порнуха...
16.05.2025 16:07 Відповісти
Ну він і відповідає та реагує у міру своїх бажань.Потужні реакції вон сиплятся з кожного можновладця в світі. Шо ще треба?
16.05.2025 16:10 Відповісти
Вуйку - путлєр головний хворий цього дурдому.
16.05.2025 16:25 Відповісти
Та путлєр і не казав що він приїде в Стамбул особисто ,це просто зєля так вирішив ,що він приїде.
16.05.2025 16:25 Відповісти
Вуйку, це Трамб так вирішив. А ми бавимося у його гру (трамбову). До пори до часу...
16.05.2025 16:26 Відповісти
Так зєля актор ,він вміє грати ,тільки раніше на сцені, а тепер на весь світ.
16.05.2025 16:29 Відповісти
... рашоделегація - це клоунада !!! Це 95-й Квартал !!!
16.05.2025 16:27 Відповісти
У мене складається враження що таки так - наш Президент зараз у світі головний.
16.05.2025 16:42 Відповісти
Беріть вище - у Всесвіті. Паралельна реальність. А коли попускає - тоді так і є -Волдар Світу.
16.05.2025 18:18 Відповісти
Так а ти ,що будещ робити?
16.05.2025 20:14 Відповісти
 
 