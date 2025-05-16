Зеленський: Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр, світ має відповісти

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані заявив, що делегація, яку Росія направила на перемовини у Стамбулі, складається з посадовців, які не мають реальних повноважень, і це може свідчити про спробу Кремля зірвати мирний процес.

Про це Зеленський повідомив на пленарному засіданні саміту, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що особисто був готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині, однак російський диктатор не з’явився, відрядивши натомість малозначущу делегацію. Водночас українська сторона прибула до Стамбула з повноваженнями ухвалювати рішення та наміром домогтися повного і безумовного припинення вогню.

"Якщо виявиться, що російська делегація - це просто театр, тоді світ має відреагувати. Має бути потужна реакція", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що реакцією має стати посилення санкцій проти енергетичного сектору та банків РФ. Він також закликав до посилення тиску на Кремль доти, доки не буде досягнуто реального прогресу.

Окрім того, Зеленський назвав важливими кроками для відновлення довіри обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей із РФ та звільнення цивільних заручників. За його словами, потрібно також чітко визначити, які питання мають вирішуватися виключно на рівні лідерів держав.

