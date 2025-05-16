Зеленский: Если российская делегация в Стамбуле - это театр, мир должен ответить

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявил, что делегация, которую Россия направила на переговоры в Стамбуле, состоит из должностных лиц, которые не имеют реальных полномочий, и это может свидетельствовать о попытке Кремля сорвать мирный процесс.

Зеленский отметил, что лично был готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции, однако российский диктатор не появился, отправив взамен малозначимую делегацию. В то же время украинская сторона прибыла в Стамбул с полномочиями принимать решения и намерением добиться полного и безусловного прекращения огня.

"Если окажется, что российская делегация - это просто театр, тогда мир должен отреагировать. Должна быть мощная реакция", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что реакцией должно стать усиление санкций против энергетического сектора и банков РФ. Он также призвал к усилению давления на Кремль до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс.

Кроме того, Зеленский назвал важными шагами для восстановления доверия обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей из РФ и освобождение гражданских заложников. По его словам, нужно также четко определить, какие вопросы должны решаться исключительно на уровне лидеров государств.

