Зеленский: Если российская делегация в Стамбуле - это театр, мир должен ответить

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявил, что делегация, которую Россия направила на переговоры в Стамбуле, состоит из должностных лиц, которые не имеют реальных полномочий, и это может свидетельствовать о попытке Кремля сорвать мирный процесс.

Об этом Зеленский сообщил на пленарном заседании саммита, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что лично был готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции, однако российский диктатор не появился, отправив взамен малозначимую делегацию. В то же время украинская сторона прибыла в Стамбул с полномочиями принимать решения и намерением добиться полного и безусловного прекращения огня.

"Если окажется, что российская делегация - это просто театр, тогда мир должен отреагировать. Должна быть мощная реакция", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что реакцией должно стать усиление санкций против энергетического сектора и банков РФ. Он также призвал к усилению давления на Кремль до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс.

Кроме того, Зеленский назвал важными шагами для восстановления доверия обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей из РФ и освобождение гражданских заложников. По его словам, нужно также четко определить, какие вопросы должны решаться исключительно на уровне лидеров государств.

+14
О, паяц в постановках знает толкт Тут без вопросов.
16.05.2025 15:57 Ответить
+5
Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр,то Трамп в цьому театрі- це клоун.Тому що це його була ідея зустрічі,тому що за його словами у Стамбулі мав би відбутися якийсь неймовірний прорив який змінить весь світ
16.05.2025 16:00 Ответить
+4
Помиляєтесь, люб'язний, Трамп директор-сценарист цього цирку, а той, хто погодився в ньому грати - клоун, який зараз гучно голосить, що не отримав обіцяного.
16.05.2025 16:15 Ответить
О, паяц в постановках знает толкт Тут без вопросов.
16.05.2025 15:57 Ответить
А це театр цирк
забігаючи наперед
16.05.2025 15:58 Ответить
Світ театр а ми актори
16.05.2025 15:58 Ответить
Якщо російська делегація у Стамбулі - це театр,то Трамп в цьому театрі- це клоун.Тому що це його була ідея зустрічі,тому що за його словами у Стамбулі мав би відбутися якийсь неймовірний прорив який змінить весь світ
16.05.2025 16:00 Ответить
Помиляєтесь, люб'язний, Трамп директор-сценарист цього цирку, а той, хто погодився в ньому грати - клоун, який зараз гучно голосить, що не отримав обіцяного.
16.05.2025 16:15 Ответить
ЦЕ "гра" ДЕГЕНЕРАТІВ путіна, зе і трампона на знищення гоїв. (Климов "Божий народ")
16.05.2025 20:08 Ответить
16.05.2025 16:04 Ответить
Та нет, театр это высокое искусство а то порнуха...
16.05.2025 16:07 Ответить
Ну він і відповідає та реагує у міру своїх бажань.Потужні реакції вон сиплятся з кожного можновладця в світі. Шо ще треба?
16.05.2025 16:10 Ответить
Вуйку - путлєр головний хворий цього дурдому.
16.05.2025 16:25 Ответить
Та путлєр і не казав що він приїде в Стамбул особисто ,це просто зєля так вирішив ,що він приїде.
16.05.2025 16:25 Ответить
Вуйку, це Трамб так вирішив. А ми бавимося у його гру (трамбову). До пори до часу...
16.05.2025 16:26 Ответить
Так зєля актор ,він вміє грати ,тільки раніше на сцені, а тепер на весь світ.
16.05.2025 16:29 Ответить
... рашоделегація - це клоунада !!! Це 95-й Квартал !!!
16.05.2025 16:27 Ответить
У мене складається враження що таки так - наш Президент зараз у світі головний.
16.05.2025 16:42 Ответить
Беріть вище - у Всесвіті. Паралельна реальність. А коли попускає - тоді так і є -Волдар Світу.
16.05.2025 18:18 Ответить
Так а ти ,що будещ робити?
16.05.2025 20:14 Ответить
 
 