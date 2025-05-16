УКР
Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом, - ОП

Зеленський провів розмову з Трампом 16 травня

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 травня, провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.

Деталі оголосять незабаром, додав речник голови держави. Никифоров не уточнив тему розмови, та як довго вона тривала.

Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія).

Зеленський Володимир (25203) Трамп Дональд (6964) Офіс Президента (2052)
+7
Ділились враженнями на кого більше ху-йло насрало...
показати весь коментар
16.05.2025 16:47 Відповісти
+7
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показати весь коментар
16.05.2025 16:54 Відповісти
+6
Не допоможе , усвідомте вже в кінці кінців ...
показати весь коментар
16.05.2025 16:45 Відповісти
Не допоможе , усвідомте вже в кінці кінців ...
показати весь коментар
16.05.2025 16:45 Відповісти
Поділилися з рижим пуйлом,і як сім баб пошептало? НЕдоумки чи що, рижого і могила не виправить. Таке вже уродилося чмо.
показати весь коментар
16.05.2025 17:13 Відповісти
Це просто жах: світу доведеться терпіти маразматика і дебіла, це руде городнє опудало ще без малого чотири роки. Чотири роки вся планета Земля по стійці "струнко".
показати весь коментар
17.05.2025 01:54 Відповісти
Ділились враженнями на кого більше ху-йло насрало...
показати весь коментар
16.05.2025 16:47 Відповісти
Путин, заявив про свою готовность к "немедленым переговорам о мире" , насрал Трампу на голову, а дементный недоумок Трамп носит эту кучу пропагандистского говна на рыжей крашеной шевелюре и верит, что это модная шляпа в "авангардистском стиле"...
показати весь коментар
16.05.2025 22:56 Відповісти
"Пацан! Ты за "базар" отвечать собираешься?!!!".
показати весь коментар
16.05.2025 16:47 Відповісти
Трамп на связи
показати весь коментар
16.05.2025 17:02 Відповісти
Республіканці "слони". Але такі ж дурні, як і "осли".
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
в средних школах США вообще не изучают географию стран Восточной Европы: кто-то из американских президентов сказал в публичном выступления, что "Швеция все свои главные доходы получает от высокоразвитой банковской системы, в которой хранятся огромные деньги со всего мира". То есть, этот человек не отличал Швецию от Швейцарии...

Кроме этой проблемы школьного образования в СШа есть ещё и более важная проблема:

Трамп - это необучаемый самовлюбленный идиот, весь его жизненный опыт - это грязные афёры в спекулятивных сделках с недвижимостью.

У этого морального неполноценного существа вообще нет никакой искренней эмпатии к страданиям украинского мирного населения, это существо является нравственным идиотом от рождения.
показати весь коментар
16.05.2025 23:05 Відповісти
Щось у тебе не сходиться. Це у нас і в немитій можна переплутати. А англійською мовою: Швеція - Sweden, Швейцарія - Switzerland. Не надто схоже, чи, швидше, зовсім несхоже.
показати весь коментар
17.05.2025 11:07 Відповісти
За словами речныка? А на Марс никто не слетали быстро вернулся, за словами речныка?
показати весь коментар
16.05.2025 16:48 Відповісти
Не чіпайте Дональда, у нього сьогодні гольф, а потім басейн.
показати весь коментар
16.05.2025 16:49 Відповісти
Розмова з неадекватом допомогла?
Чи з адекватами нема сенсу розмовляти?
показати весь коментар
16.05.2025 16:53 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 16:53 Відповісти
І нахера було йому дзвонити? Всі бажають припиненя вогню, ***** відверто показує шо срав він на то шо бажають інші, рудий спасає репутацію *****, європейські індики ше не зрозуміли на кого працює рудий?
показати весь коментар
16.05.2025 16:53 Відповісти
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показати весь коментар
16.05.2025 16:54 Відповісти
Тільки реальні придурки так і не в стані зрозуміти, що Трумпло та ***** пара. Обидва цвай!
показати весь коментар
16.05.2025 17:07 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 17:10 Відповісти
Харош триндєть! Європа,де обіцяні"болючі санкції"? Чи знову ссикливо будете торгувати з кацапами?" Нас там нєт",бо через треті країни. Ми змінили вивіску. Звичайно,ваш плебс буде вмирати на фронті чина копальнях Сибіру. А вам на нього чхати.
показати весь коментар
16.05.2025 17:49 Відповісти
писець, ********** дипломати відбивають всі атаки однією рукою, не відриваючи очей від телефону
показати весь коментар
16.05.2025 18:30 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 18:55 Відповісти
Невже «першопричиною» путінської війни були Херсон і Запоріжжя? Може замість квнщиків дійсно потібно підключити до переговорів розумніших людей?
показати весь коментар
16.05.2025 20:36 Відповісти
клован і європейські слабаки подзвонили до рудого нарциса-путініста - ну не цирк на дроті?
показати весь коментар
17.05.2025 06:29 Відповісти
Боже, 73% так и остались 73%ми...
показати весь коментар
17.05.2025 09:57 Відповісти
Відповідаю на актуальне запитання: "Нахєра було йому дзонити?"
Щоб зафіксувати подію. Трамп не обов'язково буде президентом ще 3 роки і 7,5 місяців. Можливість імпічменту ніхто не відміняв. У наступному році в Штатах будуть проміжні вибори у Конгрес. Я, чомусь, зовсім не впевнений, що республіканці збережуть більшість.
Як ви гадаєте, чи сподобався Ізраїлю і американській єврейській громаді подарунок Трампу від Катара?
показати весь коментар
17.05.2025 11:17 Відповісти
...занадто довго світ сподівався на справедлівість і мужність світового поліцейського, який прийде на захіст демократії і міжн.права ... зря сподівались
Зараз світом рулить право сильного
Оттже, треба Україні бути сильною!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
17.05.2025 11:40 Відповісти
поліцейський був. лише зараз у відпусці. а замісник ще той гандон.
показати весь коментар
17.05.2025 12:13 Відповісти
Наївні спроби перевербувати масковського агента тривають🥴
показати весь коментар
17.05.2025 16:34 Відповісти
 
 