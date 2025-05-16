Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом, - ОП

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 травня, провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.

Деталі оголосять незабаром, додав речник голови держави. Никифоров не уточнив тему розмови, та як довго вона тривала.

Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія).

