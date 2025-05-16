Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом, - ОП
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 травня, провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.
За його словами, Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.
Деталі оголосять незабаром, додав речник голови держави. Никифоров не уточнив тему розмови, та як довго вона тривала.
Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія).
Кроме этой проблемы школьного образования в СШа есть ещё и более важная проблема:
Трамп - это необучаемый самовлюбленный идиот, весь его жизненный опыт - это грязные афёры в спекулятивных сделках с недвижимостью.
У этого морального неполноценного существа вообще нет никакой искренней эмпатии к страданиям украинского мирного населения, это существо является нравственным идиотом от рождения.
Чи з адекватами нема сенсу розмовляти?
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
Щоб зафіксувати подію. Трамп не обов'язково буде президентом ще 3 роки і 7,5 місяців. Можливість імпічменту ніхто не відміняв. У наступному році в Штатах будуть проміжні вибори у Конгрес. Я, чомусь, зовсім не впевнений, що республіканці збережуть більшість.
Як ви гадаєте, чи сподобався Ізраїлю і американській єврейській громаді подарунок Трампу від Катара?
Зараз світом рулить право сильного
Оттже, треба Україні бути сильною!
Слава ЗСУ!