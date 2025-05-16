РУС
Новости Разговор Трампа и Зеленского
Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом, - ОП

Зеленский провел беседу с Трампом 16 мая

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 мая, провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.

Детали объявят вскоре, добавил спикер главы государства. Никифоров не уточнил тему разговора, и как долго он длился.

Известно, что сейчас Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания).

+7
Ділились враженнями на кого більше ху-йло насрало...
16.05.2025 16:47 Ответить
+7
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
16.05.2025 16:54 Ответить
+6
Не допоможе , усвідомте вже в кінці кінців ...
16.05.2025 16:45 Ответить
Не допоможе , усвідомте вже в кінці кінців ...
16.05.2025 16:45 Ответить
Поділилися з рижим пуйлом,і як сім баб пошептало? НЕдоумки чи що, рижого і могила не виправить. Таке вже уродилося чмо.
16.05.2025 17:13 Ответить
Це просто жах: світу доведеться терпіти маразматика і дебіла, це руде городнє опудало ще без малого чотири роки. Чотири роки вся планета Земля по стійці "струнко".
17.05.2025 01:54 Ответить
16.05.2025 16:47 Ответить
Путин, заявив про свою готовность к "немедленым переговорам о мире" , насрал Трампу на голову, а дементный недоумок Трамп носит эту кучу пропагандистского говна на рыжей крашеной шевелюре и верит, что это модная шляпа в "авангардистском стиле"...
16.05.2025 22:56 Ответить
"Пацан! Ты за "базар" отвечать собираешься?!!!".
16.05.2025 16:47 Ответить
Трамп на связи
16.05.2025 17:02 Ответить
Республіканці "слони". Але такі ж дурні, як і "осли".
16.05.2025 17:12 Ответить
в средних школах США вообще не изучают географию стран Восточной Европы: кто-то из американских президентов сказал в публичном выступления, что "Швеция все свои главные доходы получает от высокоразвитой банковской системы, в которой хранятся огромные деньги со всего мира". То есть, этот человек не отличал Швецию от Швейцарии...

Кроме этой проблемы школьного образования в СШа есть ещё и более важная проблема:

Трамп - это необучаемый самовлюбленный идиот, весь его жизненный опыт - это грязные афёры в спекулятивных сделках с недвижимостью.

У этого морального неполноценного существа вообще нет никакой искренней эмпатии к страданиям украинского мирного населения, это существо является нравственным идиотом от рождения.
16.05.2025 23:05 Ответить
Щось у тебе не сходиться. Це у нас і в немитій можна переплутати. А англійською мовою: Швеція - Sweden, Швейцарія - Switzerland. Не надто схоже, чи, швидше, зовсім несхоже.
17.05.2025 11:07 Ответить
За словами речныка? А на Марс никто не слетали быстро вернулся, за словами речныка?
16.05.2025 16:48 Ответить
Не чіпайте Дональда, у нього сьогодні гольф, а потім басейн.
16.05.2025 16:49 Ответить
Розмова з неадекватом допомогла?
Чи з адекватами нема сенсу розмовляти?
16.05.2025 16:53 Ответить
16.05.2025 16:53 Ответить
І нахера було йому дзвонити? Всі бажають припиненя вогню, ***** відверто показує шо срав він на то шо бажають інші, рудий спасає репутацію *****, європейські індики ше не зрозуміли на кого працює рудий?
16.05.2025 16:53 Ответить
16.05.2025 16:54 Ответить
Тільки реальні придурки так і не в стані зрозуміти, що Трумпло та ***** пара. Обидва цвай!
16.05.2025 17:07 Ответить
16.05.2025 17:10 Ответить
Харош триндєть! Європа,де обіцяні"болючі санкції"? Чи знову ссикливо будете торгувати з кацапами?" Нас там нєт",бо через треті країни. Ми змінили вивіску. Звичайно,ваш плебс буде вмирати на фронті чина копальнях Сибіру. А вам на нього чхати.
16.05.2025 17:49 Ответить
писець, ********** дипломати відбивають всі атаки однією рукою, не відриваючи очей від телефону
16.05.2025 18:30 Ответить
16.05.2025 18:55 Ответить
Невже «першопричиною» путінської війни були Херсон і Запоріжжя? Може замість квнщиків дійсно потібно підключити до переговорів розумніших людей?
16.05.2025 20:36 Ответить
клован і європейські слабаки подзвонили до рудого нарциса-путініста - ну не цирк на дроті?
17.05.2025 06:29 Ответить
Боже, 73% так и остались 73%ми...
17.05.2025 09:57 Ответить
Відповідаю на актуальне запитання: "Нахєра було йому дзонити?"
Щоб зафіксувати подію. Трамп не обов'язково буде президентом ще 3 роки і 7,5 місяців. Можливість імпічменту ніхто не відміняв. У наступному році в Штатах будуть проміжні вибори у Конгрес. Я, чомусь, зовсім не впевнений, що республіканці збережуть більшість.
Як ви гадаєте, чи сподобався Ізраїлю і американській єврейській громаді подарунок Трампу від Катара?
17.05.2025 11:17 Ответить
...занадто довго світ сподівався на справедлівість і мужність світового поліцейського, який прийде на захіст демократії і міжн.права ... зря сподівались
Зараз світом рулить право сильного
Оттже, треба Україні бути сильною!
Слава ЗСУ!
17.05.2025 11:40 Ответить
поліцейський був. лише зараз у відпусці. а замісник ще той гандон.
17.05.2025 12:13 Ответить
Наївні спроби перевербувати масковського агента тривають🥴
17.05.2025 16:34 Ответить
 
 