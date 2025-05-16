Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом, - ОП
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 мая, провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
По его словам, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.
Детали объявят вскоре, добавил спикер главы государства. Никифоров не уточнил тему разговора, и как долго он длился.
Известно, что сейчас Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания).
Кроме этой проблемы школьного образования в СШа есть ещё и более важная проблема:
Трамп - это необучаемый самовлюбленный идиот, весь его жизненный опыт - это грязные афёры в спекулятивных сделках с недвижимостью.
У этого морального неполноценного существа вообще нет никакой искренней эмпатии к страданиям украинского мирного населения, это существо является нравственным идиотом от рождения.
Чи з адекватами нема сенсу розмовляти?
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
Щоб зафіксувати подію. Трамп не обов'язково буде президентом ще 3 роки і 7,5 місяців. Можливість імпічменту ніхто не відміняв. У наступному році в Штатах будуть проміжні вибори у Конгрес. Я, чомусь, зовсім не впевнений, що республіканці збережуть більшість.
Як ви гадаєте, чи сподобався Ізраїлю і американській єврейській громаді подарунок Трампу від Катара?
Зараз світом рулить право сильного
Оттже, треба Україні бути сильною!
Слава ЗСУ!