Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом, - ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 мая, провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.

Детали объявят вскоре, добавил спикер главы государства. Никифоров не уточнил тему разговора, и как долго он длился.

Известно, что сейчас Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания).

