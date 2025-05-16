"Смотрящего за Києвом" Комарницького заочно заарештували, - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував столичного бізнесмена Дениса Комарницького у межах справи про організацію ним заволодіння землею в Києві та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення ще 9 травня ухвалив ВАКС, повідомляє "Слово і діло" із посиланням на джерела в антикорупційних органах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сама ухвала про заочний арешт засекречена.

За словами співрозмовників видання, за рішенням суду, після затримання Комарницького його мають упродовж 48 годин доставити до суду для застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Згідно з даними порталу "Судова влада", адвокат Комарницького вже подав апеляційну скаргу на заочний арешт.

Суд призначив засідання для розгляду цієї скарги на 12:45 28 травня.

Справа Комарницького

Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що журналіст Михайло Ткач виявив "смотрящего за Києвом" Дениса Комарницького у Відні.

