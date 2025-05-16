РУС
"Смотрящего за Киевом" Комарницкого заочно арестовали, - СМИ

Денис Комарницкий - ВАКС заочно арестовал

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал столичного бизнесмена Дениса Комарницкого в рамках дела об организации им завладения землей в Киеве и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение еще 9 мая принял ВАКС, сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что само постановление о заочном аресте засекречено.

По словам собеседников издания, по решению суда, после задержания Комарницкого его должны в течение 48 часов доставить в суд для применения избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Согласно данным портала "Судебная власть", адвокат Комарницкого уже подал апелляционную жалобу на заочный арест.

Суд назначил заседание для рассмотрения этой жалобы на 12:45 28 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комарницкий и его жена владели 110 квартирами в элитных новостройках Киева, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Насирова

Заочно відбуває строк, десь в Австрії.
16.05.2025 17:35 Ответить
Заочно ви можете його навіть розстрілять...
16.05.2025 17:36 Ответить
Наші депутати 30 років приймали закони по захисту бариг і собак. На закони по захисту країни і людей від бариг і собак не вистангло часу.
16.05.2025 17:45 Ответить
Заочні зарплати і премії видати суддям і прокурорам, які заочно засудили Комарницького.
16.05.2025 17:47 Ответить
у суддів прокурорів все добре на багато поколінь наперед.
онуки вже пристроєні, вже мають дипломи та посади.
заочно, звісно.
16.05.2025 18:26 Ответить
комарницький десь на лтжах, але справа його живе!
столар. синок льоні космоса, всі ті смотрящі пересмотращі люто аплодують цим виставам для бидла!
младоригі дорвалися до корита, і просто так його не віддадуть.
але ж, клименко, малюк, костін, всі ті дебеери шмебеери, позичилі очі у сірка. їм і так добре....
16.05.2025 18:24 Ответить
Він вже в Їзраілі ?
16.05.2025 20:13 Ответить
Можуть навіть заочно посадити, і він заочно відсидить термін.
16.05.2025 20:19 Ответить
 
 