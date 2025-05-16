"Смотрящего за Киевом" Комарницкого заочно арестовали, - СМИ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал столичного бизнесмена Дениса Комарницкого в рамках дела об организации им завладения землей в Киеве и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение еще 9 мая принял ВАКС, сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что само постановление о заочном аресте засекречено.

По словам собеседников издания, по решению суда, после задержания Комарницкого его должны в течение 48 часов доставить в суд для применения избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Согласно данным портала "Судебная власть", адвокат Комарницкого уже подал апелляционную жалобу на заочный арест.

Суд назначил заседание для рассмотрения этой жалобы на 12:45 28 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комарницкий и его жена владели 110 квартирами в элитных новостройках Киева, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Насирова