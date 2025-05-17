УКР
Саудівська Аравія та Катар виплатили борг Сирії перед Світовим банком, - AP

аудівська Аравія та Катар погасили борг Сирії

У п'ятницю, 16 травня, Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді, що списання заборгованості Сирії дозволить групі Світового банку відновити співпрацю з країною і задовольнити потреби сирійського народу в розвитку", - сказано в заяві Світового банку.

Там також додали, що перший проєкт у відновленні взаємодії з Сирією буде зосереджений на доступі до електроенергії.

Раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Читайте також: Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters

Туреччина постачатиме газ і електрику до Сирії для допомоги у відновленні інфраструктури, постраждалої від війни.

Для Сирії потрібно 10 000 мегават електричної енергії, але наразі вона виробляє лише 1 700 мегават.

в Сирії, включаючи столицю Дамаск, населення залишається без світла більше третини доби.
17.05.2025 03:15 Відповісти
За даними Програми розвитку ООН, оприлюдненими на початку 2025 року, під час війни сирійська економіка втратила 800 мільярдів доларів.

Аналітики розходяться в оцінці обсягу коштів, необхідних для фінансування відновлення: від 400-600 млрд доларів (таку суму називав у січні Близькосхідна рада з глобальних справ, Middle East Council on Global Affairs) до 1 трильйона доларів.
17.05.2025 08:33 Відповісти
а цей борг знаходиться у мацкі
в кишенях хвуйла
17.05.2025 03:22 Відповісти
"15,5 млн $"???
Для держави,як Сирія, здається підозріло малою сумою...
Думаю, хмельничанка Крупа змогла би при допомозі хмельницьких "прокурорів" без напрягу закрити цей борг.
А Зє- , то одноосібно за день...
17.05.2025 06:43 Відповісти
звтра вже катарський газ піде в Європу через Туреччину і Сирію.чого б вони платили ті гроші.
17.05.2025 08:55 Відповісти
хрень какая-то, 15 млн. долга для мирового банка ничто, чтобы не сотрудничать, а для целой страны как 15 копеек
