Саудівська Аравія та Катар виплатили борг Сирії перед Світовим банком, - AP
У п'ятницю, 16 травня, Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.
Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми раді, що списання заборгованості Сирії дозволить групі Світового банку відновити співпрацю з країною і задовольнити потреби сирійського народу в розвитку", - сказано в заяві Світового банку.
Там також додали, що перший проєкт у відновленні взаємодії з Сирією буде зосереджений на доступі до електроенергії.
Раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для Сирії потрібно 10 000 мегават електричної енергії, але наразі вона виробляє лише 1 700 мегават.
в Сирії, включаючи столицю Дамаск, населення залишається без світла більше третини доби.
Аналітики розходяться в оцінці обсягу коштів, необхідних для фінансування відновлення: від 400-600 млрд доларів (таку суму називав у січні Близькосхідна рада з глобальних справ, Middle East Council on Global Affairs) до 1 трильйона доларів.
в кишенях хвуйла
Для держави,як Сирія, здається підозріло малою сумою...
Думаю, хмельничанка Крупа змогла би при допомозі хмельницьких "прокурорів" без напрягу закрити цей борг.
А Зє- , то одноосібно за день...