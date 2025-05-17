Саудівська Аравія та Катар виплатили борг Сирії перед Світовим банком, - AP

У п'ятницю, 16 травня, Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді, що списання заборгованості Сирії дозволить групі Світового банку відновити співпрацю з країною і задовольнити потреби сирійського народу в розвитку", - сказано в заяві Світового банку.

Там також додали, що перший проєкт у відновленні взаємодії з Сирією буде зосереджений на доступі до електроенергії.

Раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

