Саудовская Аравия и Катар выплатили долг Сирии перед Всемирным банком, - AP
В пятницу, 16 мая, Всемирный банк заявил, что Саудовская Аравия и Катар выплатили 15,5 млн долларов, которые Сирия ему задолжала.
Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рады, что списание задолженности Сирии позволит группе Всемирного банка возобновить сотрудничество со страной и удовлетворить потребности сирийского народа в развитии", - сказано в заявлении Всемирного банка.
Там также добавили, что первый проект в восстановлении взаимодействия с Сирией будет сосредоточен на доступе к электроэнергии.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.
Для Сирії потрібно 10 000 мегават електричної енергії, але наразі вона виробляє лише 1 700 мегават.
в Сирії, включаючи столицю Дамаск, населення залишається без світла більше третини доби.
Аналітики розходяться в оцінці обсягу коштів, необхідних для фінансування відновлення: від 400-600 млрд доларів (таку суму називав у січні Близькосхідна рада з глобальних справ, Middle East Council on Global Affairs) до 1 трильйона доларів.
в кишенях хвуйла
Для держави,як Сирія, здається підозріло малою сумою...
Думаю, хмельничанка Крупа змогла би при допомозі хмельницьких "прокурорів" без напрягу закрити цей борг.
А Зє- , то одноосібно за день...