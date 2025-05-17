Саудовская Аравия и Катар выплатили долг Сирии перед Всемирным банком, - AP

В пятницу, 16 мая, Всемирный банк заявил, что Саудовская Аравия и Катар выплатили 15,5 млн долларов, которые Сирия ему задолжала.

Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что списание задолженности Сирии позволит группе Всемирного банка возобновить сотрудничество со страной и удовлетворить потребности сирийского народа в развитии", - сказано в заявлении Всемирного банка.

Там также добавили, что первый проект в восстановлении взаимодействия с Сирией будет сосредоточен на доступе к электроэнергии.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.

