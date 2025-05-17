РУС
Саудовская Аравия и Катар выплатили долг Сирии перед Всемирным банком, - AP

Австралийская Аравия и Катар погасили долг Сирии

В пятницу, 16 мая, Всемирный банк заявил, что Саудовская Аравия и Катар выплатили 15,5 млн долларов, которые Сирия ему задолжала.

Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что списание задолженности Сирии позволит группе Всемирного банка возобновить сотрудничество со страной и удовлетворить потребности сирийского народа в развитии", - сказано в заявлении Всемирного банка.

Там также добавили, что первый проект в восстановлении взаимодействия с Сирией будет сосредоточен на доступе к электроэнергии.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.

Читайте также: Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо РФ, - Reuters

Туреччина постачатиме газ і електрику до Сирії для допомоги у відновленні інфраструктури, постраждалої від війни.

Для Сирії потрібно 10 000 мегават електричної енергії, але наразі вона виробляє лише 1 700 мегават.

в Сирії, включаючи столицю Дамаск, населення залишається без світла більше третини доби.
17.05.2025 03:15 Ответить
За даними Програми розвитку ООН, оприлюдненими на початку 2025 року, під час війни сирійська економіка втратила 800 мільярдів доларів.

Аналітики розходяться в оцінці обсягу коштів, необхідних для фінансування відновлення: від 400-600 млрд доларів (таку суму називав у січні Близькосхідна рада з глобальних справ, Middle East Council on Global Affairs) до 1 трильйона доларів.
17.05.2025 08:33 Ответить
а цей борг знаходиться у мацкі
в кишенях хвуйла
17.05.2025 03:22 Ответить
"15,5 млн $"???
Для держави,як Сирія, здається підозріло малою сумою...
Думаю, хмельничанка Крупа змогла би при допомозі хмельницьких "прокурорів" без напрягу закрити цей борг.
А Зє- , то одноосібно за день...
17.05.2025 06:43 Ответить
звтра вже катарський газ піде в Європу через Туреччину і Сирію.чого б вони платили ті гроші.
17.05.2025 08:55 Ответить
хрень какая-то, 15 млн. долга для мирового банка ничто, чтобы не сотрудничать, а для целой страны как 15 копеек
17.05.2025 11:13 Ответить
 
 