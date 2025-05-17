Європа занепокоєна після безрезультатних переговорів у Стамбулі. Позиція Трампа лишається незрозумілою, - Bloomberg

Лідери європейських держав "розчаровані та збентежені" постійною зміною позиції президента США щодо війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли співрозмовники Bloomberg.

Деякі з європейських лідерів ще вірить, що Трамп виконає свої попередні погрози про запровадження вторинних санкцій і банківських обмежень проти Росії та її поплічників, пише агентство.

Його джерела також зауважують, що в останні тижні позиція США щодо Росії стала більш безкомпромісною і що в адміністрації Трампа уже вважають Володимира Путіна головним перешкодою для укладення "мирної угоди".

"Американські посадовці, які зустрілися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що на переговори відправить представників низького рівня", – ідеться в матеріалі.

Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

