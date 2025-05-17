Европа обеспокоена после безрезультатных переговоров в Стамбуле. Позиция Трампа остается непонятной, - Bloomberg

Лидеры европейских государств "разочарованы и обескуражены" постоянной сменой позиции президента США относительно войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали собеседники Bloomberg.

Некоторые из европейских лидеров еще верят, что Трамп выполнит свои предыдущие угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России и ее приспешников, пишет агентство.

Его источники также отмечают, что в последние недели позиция США в отношении России стала более бескомпромиссной, и что в администрации Трампа уже считают Владимира Путина главным препятствием для заключения "мирного соглашения".

"Американские чиновники, которые встретились с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что на переговоры отправит представителей низкого уровня", - говорится в материале.

В то же время американская сторона дала понять Европе, что любое решение о дальнейших шагах должен принять лично Трамп, отмечает Bloomberg.

Напомним, Трамп заявил, что Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

