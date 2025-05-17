РУС
Европа обеспокоена после безрезультатных переговоров в Стамбуле. Позиция Трампа остается непонятной, - Bloomberg

Трамп постоянно меняет риторику в отношении Украины

Лидеры европейских государств "разочарованы и обескуражены" постоянной сменой позиции президента США относительно войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали собеседники Bloomberg.

Некоторые из европейских лидеров еще верят, что Трамп выполнит свои предыдущие угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России и ее приспешников, пишет агентство.

Его источники также отмечают, что в последние недели позиция США в отношении России стала более бескомпромиссной, и что в администрации Трампа уже считают Владимира Путина главным препятствием для заключения "мирного соглашения".

"Американские чиновники, которые встретились с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что на переговоры отправит представителей низкого уровня", - говорится в материале.

В то же время американская сторона дала понять Европе, что любое решение о дальнейших шагах должен принять лично Трамп, отмечает Bloomberg.

Напомним, Трамп заявил, что Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

+27
Весь прикол і тому що саме у Трампа немає козерів не перед Росією не перед Китаєм,адже єдиний козир що є у США це їхні союзники з демократичних країн,з якими Трамп чомусь вибрав сваритися а перед диктаторами плазувати
17.05.2025 08:17 Ответить
+17
Президент США -повний неадекват. Досить розчаровуватися та бентежитись. Це треба прийняти як факт.
17.05.2025 08:11 Ответить
+15
Руда собака петляє і несе якийсь пронос тому що він тупий і немає в нього ніякої позиції.
17.05.2025 08:10 Ответить
Журналістам не зрозуміла позиція Трампа - прикидаються шлангами?
17.05.2025 08:10 Ответить
вони не можуть казати просто : трамп Дебіл
17.05.2025 08:25 Ответить
Вони можуть сказати шо політика Трампа веде США і весь світ не туди - надіюсь для цього в них клепки хватить?
17.05.2025 08:59 Ответить
Нагадайте скільки ми цим партнерам вже винні по кредитам ??? 100 чи 130 млрдів???
17.05.2025 08:10 Ответить
Ты не знаю сколько им должен , а Украина им ничего не должна
17.05.2025 08:19 Ответить
Позиція Трампона була завжди зрозумілою .
17.05.2025 08:11 Ответить
Дайте Трампу козир-розбитий Кримський міст.Він це простиь вже три місяці.Чого ми не допоможем Трампу.
17.05.2025 08:12 Ответить
Хто і що чекають від «картежника».Воно дасть команду допомагати кацапам і по ленд-Лізу ,а може безкоштовно і зброєю та і все ,зо попросять(вони друзяки).Ось ти яка піндоська демократія21 сторіччя .
17.05.2025 08:17 Ответить
Весь прикол і тому що саме у Трампа немає козерів не перед Росією не перед Китаєм,адже єдиний козир що є у США це їхні союзники з демократичних країн,з якими Трамп чомусь вибрав сваритися а перед диктаторами плазувати
17.05.2025 08:17 Ответить
Єдиний козир що є у США це друкарський верстат і сліпа віра всього світу в те, що долар - "світова валюта".
17.05.2025 09:10 Ответить
А яка справжня світова валюта?
17.05.2025 09:23 Ответить
ЮАНЬ
17.05.2025 16:47 Ответить
Тримаєш накопичення в юанях?
17.05.2025 16:56 Ответить
На усяк випадок.
17.05.2025 19:27 Ответить
Позиція Трампона - гордо сидіти на ×ую ×йла у хмарі демагогічного словесного проносу.
17.05.2025 08:20 Ответить
Сначала говорил подпишите договор про полезные ископаемые и будет козырь, подписали, прошла неделя опять не козырей, скоро что то новое будет цыганить от Украины
17.05.2025 08:22 Ответить
цей договір підписували не для того щоб Україна перемогла. американці з зельоною владою просто будуть грабувати нас ще більше.
17.05.2025 08:26 Ответить
Фонд розвитку Іраку (Iraq Development Fund, DFI), створений після вторгнення США в Ірак у 2003 році, був джерелом серйозних фінансових скандалів і звинувачень у махінаціях.
Ось коротко про ситуацію:
🔹 Що таке Iraq Development Fund?
DFI було створено Коаліційною адміністрацією під керівництвом США (CPA) для управління іракськими доходами від нафти, а також іншими активами, які були заморожені чи вилучені після падіння режиму Саддама Хусейна.
Основне призначення фонду - відновлення інфраструктури, підтримка урядових структур і базових потреб іракського населення.
🔹 У чому полягали махінації?
У 2004 році аудиторська служба США (SIGIR та інші) повідомила про серйозну відсутність обліку та прозорості у витратах фонду.
За оцінками, до $8.8 млрд могли бути витрачені без належної документації або підтвердження цільового використання.
Деякі гроші видавалися готівкою (!) без належного контролю, звітування чи договорів.
Було багато випадків підозрілих контрактів, завищених кошторисів, конфлікту інтересів і відкатів (особливо у сфері безпеки, будівництва та енергетики).
🔹 Наслідки
Жодні високопосадові особи США не понесли кримінальної відповідальності.
Фонд став символом невдачі з управлінням післявоєнною реконструкцією Іраку.
Іракці та світова спільнота критикували дії США як неефективні і корупційні.

ЧатГпт знайшов інфу.
17.05.2025 08:29 Ответить
Та шо тут не зрозуміло, на лице два обісцяних фраєра-гамномута Додік і Ху*ло котрі забили конкретну стрєлку та й успішно її проотвічали. А Європі взападло зробити їм темну за такий прогон.
17.05.2025 08:23 Ответить
коїться фігня світового масштабу, бо замість того, щоб бути пацієнтом дУрки (психлікарні) або будинку для неповноправних людей похилого віку, сором і ганьба США, ідіот Трумп керує великою державою, яка стає все меншою, ніЯкою..
понавибирали, блін, жлоби, мАючи вже наочний приклад "приколу" в Україні..
17.05.2025 08:26 Ответить
Позиція Трампа дуже зрозуміла.
Ще будучи претендентом в президенти США - гадив Україні як тільки міг.
17.05.2025 08:28 Ответить
Президент США https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zustrich-trampa-z-putinim-mozhe-stati-katastrofoyu-dlya-ukrajini-pishut-zmi-50514675.html Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне досягти миру, а головною перешкодою для завершення війни назвав не Кремль, а відсутність «козирів» у президента України Володимира Зеленського. При чому на запитання журналіста чи вважає він Путіна головною перепоною для миру, Трамп уникнув критики на адресу російського лідера. Натомість він зазначив, що Зеленський не має достатніх важелів для переговорів: «У нього немає козирів. І їх дійсно немає». І чі є тепер в кого сумніви, що трамп є один з кремлівських якщо не агентів, то союзників.

Трампон і чмулло з різних палат в Жовтому Домі але хвороба одна
17.05.2025 08:29 Ответить
Не можна обирати у президенти людей віком від 70 років.
17.05.2025 08:30 Ответить
Иногда с возрастом приходит мудрость, но чаще возраст приходит один.
17.05.2025 08:39 Ответить
Ти хочеш, щоб Зеленський пішов з посади Президента у 70 років?!
17.05.2025 09:25 Ответить
Картина вимальовується наступна: путін - ху"ло, а цей - нацюцюрник для ху"ла.
17.05.2025 08:35 Ответить
Чому зїбались усі трампісти, що нема кому пояснити «незрозумілу позицію» трампа? Вони ж головні пояснювальники того, що трахається у голові рудого.
17.05.2025 08:51 Ответить
Навіть трудно уявити, що існують таки розумово недорозвинені особистості, яки чогось чекали від цих перемовин
Скоріше за все - це були не перемовини, а просто привід для старих друзів весело провести час , та посміятися з лохів, яки їм досі довіряють..
17.05.2025 08:52 Ответить
А ось і дуже представницька делегація нелохів!
Доценті з кандідатами...
Найбільше мене дістають військові в образі крутого охороня Бессарабки!
17.05.2025 09:02 Ответить
Цей товстенький в чорному одязі ((((:
17.05.2025 09:09 Ответить
Версачі не шиє піджаків такого розміру навіть на замовлення - вони кажуть що чорні мішки на молнії виготовляють інші фірми. І дуже просто замінити молнію на гудзики, а пластик на кремплін. Тому і звертайтесь до тих фірм, а Версачі працює в іншій ніші, де чолоівки і жінки ще схожі на людей, а не на свиней!
17.05.2025 09:22 Ответить
Пацієнт потребує лікування.
17.05.2025 08:56 Ответить
Так і позиція Зеленського незрозуміла. Наш фельдмаршал потужно витріщає очі, щось абстрактне балаболить, а сам, наприклад, втіхаря перетер переміріє на Пасху та 9-травня. Яка в Зельмана стратегія перемоги, і чи є вона, крім бусіфікації в піхоту та корпоративів з іноземцями? Що він планує сдасти на переговорах? Куди він взагалі рухається?
17.05.2025 08:57 Ответить
По цій тематиці є така думка:

@ (мова оригіналу):
" "Достал нож-бей". Достал санкции - вводи.
Союзнички боятся , что на их "страшные" санкции положат "болт" и тогда заставить ***** отступить возможно только безусловным разгромом его армии. Но это только - поставки нужного вооружения из US, и еще год-два войны. Сценарий при всех раскладах, сук.., не очень оптимистичный. Циркач Трамп кувыркается , импотентная Европа смотрит "концерт" и ждет конца представления.
Кто даст Трампу нашатыря?"
17.05.2025 08:59 Ответить
Союзники в ЄС не ***** бояться , вони бояться що санкції боляче вдарять і по ним . По їхньому спільному бізнесу з кацапами . Тому й тупцюються на місці .
Вони вже давно , і без США , могли б ввести ембарго на весь кацапський експорт ( , сировину , метали , нафтопродукти , добрива та ін ) але ж тоді вони і самі добряче постраждають .
Залежність Європи від кацапні добряче знизилась , але однаково - ще нікуди не поділась .
17.05.2025 09:27 Ответить
Позиція Трампа більш, ніж зрозуміла. Він на боці раші і вже, мінімум, як 2 рази її конкретно рятує, відмовляючись від будь-якого тиску на агресора.
17.05.2025 09:07 Ответить
Потрібно називати речі своїми іменами, Європа не занепокоєна, а конкретно сциться
17.05.2025 09:10 Ответить
Європа на сциться, а розуміє наслідки порушення Путіним Хельсінським домовленностям. І тому стривожена і розуміє що прийшов час дістати і змастити парабелум.
А сциться наш лідор і завжди кипятком. А Україна зараз існує також процентів на 70 завдяки допомозі тих самих європейців. Так шо пора вже нашому спартанцю гнусавому штани вдягнути і домовлятися з суспільством України, як далі будемо воювати і виживати, а не вчити світ, шо їм треба робить по заветам Єрмака!
17.05.2025 09:29 Ответить
дурні
не бачать підхвуйловника
17.05.2025 09:23 Ответить
Трамп перетворює США в другорядну країну.
17.05.2025 09:30 Ответить
Спеціально перевірив гілку коментів. Жодного долбойоба чи ворога, які минулого року тут агітували за "Краснова". З наступоного списку нема нікого: : 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, Trevo Trow, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний - новеньк трампіст, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
17.05.2025 09:34 Ответить
Европа играется с этим чмоней, чтоб он свою часть санкций не снял с "геополитика".
Там уже даже не столько в оружии дело.
17.05.2025 09:34 Ответить
Позиція Трампа лишається незрозумілою, - (умом 3,14дерацію не зрозуміти куйла рашистського і його американського слугу "краснова" також)
17.05.2025 10:05 Ответить
Ви би перекладали нормально те, шо читаєте! Трамп саме сказав, шо головна перешкода - Зеленський, а з росією можна домовитися
17.05.2025 11:37 Ответить
Хлопці європейці, витягніть нарешті голови з піску! Озирніться навколо. Ви будете ще більше занепокоєні. Якщо Україна не вистоїть, то Раша точно візьме вас за три дні...
17.05.2025 11:48 Ответить
Занепокоєна?! Це вже не смішно...
18.05.2025 18:30 Ответить
 
 