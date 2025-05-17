Европа обеспокоена после безрезультатных переговоров в Стамбуле. Позиция Трампа остается непонятной, - Bloomberg
Лидеры европейских государств "разочарованы и обескуражены" постоянной сменой позиции президента США относительно войны России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали собеседники Bloomberg.
Некоторые из европейских лидеров еще верят, что Трамп выполнит свои предыдущие угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России и ее приспешников, пишет агентство.
Его источники также отмечают, что в последние недели позиция США в отношении России стала более бескомпромиссной, и что в администрации Трампа уже считают Владимира Путина главным препятствием для заключения "мирного соглашения".
"Американские чиновники, которые встретились с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что на переговоры отправит представителей низкого уровня", - говорится в материале.
В то же время американская сторона дала понять Европе, что любое решение о дальнейших шагах должен принять лично Трамп, отмечает Bloomberg.
Напомним, Трамп заявил, что Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.
Ось коротко про ситуацію:
🔹 Що таке Iraq Development Fund?
DFI було створено Коаліційною адміністрацією під керівництвом США (CPA) для управління іракськими доходами від нафти, а також іншими активами, які були заморожені чи вилучені після падіння режиму Саддама Хусейна.
Основне призначення фонду - відновлення інфраструктури, підтримка урядових структур і базових потреб іракського населення.
🔹 У чому полягали махінації?
У 2004 році аудиторська служба США (SIGIR та інші) повідомила про серйозну відсутність обліку та прозорості у витратах фонду.
За оцінками, до $8.8 млрд могли бути витрачені без належної документації або підтвердження цільового використання.
Деякі гроші видавалися готівкою (!) без належного контролю, звітування чи договорів.
Було багато випадків підозрілих контрактів, завищених кошторисів, конфлікту інтересів і відкатів (особливо у сфері безпеки, будівництва та енергетики).
🔹 Наслідки
Жодні високопосадові особи США не понесли кримінальної відповідальності.
Фонд став символом невдачі з управлінням післявоєнною реконструкцією Іраку.
Іракці та світова спільнота критикували дії США як неефективні і корупційні.
ЧатГпт знайшов інфу.
понавибирали, блін, жлоби, мАючи вже наочний приклад "приколу" в Україні..
Ще будучи претендентом в президенти США - гадив Україні як тільки міг.
Трампон і чмулло з різних палат в Жовтому Домі але хвороба одна
Скоріше за все - це були не перемовини, а просто привід для старих друзів весело провести час , та посміятися з лохів, яки їм досі довіряють..
Доценті з кандідатами...
Найбільше мене дістають військові в образі крутого охороня Бессарабки!
@ (мова оригіналу):
" "Достал нож-бей". Достал санкции - вводи.
Союзнички боятся , что на их "страшные" санкции положат "болт" и тогда заставить ***** отступить возможно только безусловным разгромом его армии. Но это только - поставки нужного вооружения из US, и еще год-два войны. Сценарий при всех раскладах, сук.., не очень оптимистичный. Циркач Трамп кувыркается , импотентная Европа смотрит "концерт" и ждет конца представления.
Кто даст Трампу нашатыря?"
Вони вже давно , і без США , могли б ввести ембарго на весь кацапський експорт ( , сировину , метали , нафтопродукти , добрива та ін ) але ж тоді вони і самі добряче постраждають .
Залежність Європи від кацапні добряче знизилась , але однаково - ще нікуди не поділась .
А сциться наш лідор і завжди кипятком. А Україна зараз існує також процентів на 70 завдяки допомозі тих самих європейців. Так шо пора вже нашому спартанцю гнусавому штани вдягнути і домовлятися з суспільством України, як далі будемо воювати і виживати, а не вчити світ, шо їм треба робить по заветам Єрмака!
не бачать підхвуйловника
Там уже даже не столько в оружии дело.